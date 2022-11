ન્યૂઝ ડેસ્ક: બાળક જ્યારે મોટું થતું હોય છે, (healthy lifestyle habits) ત્યારે તેની ઉંમરના દરેક તબક્કે તેના માતા-પિતા તેને કોઈને કોઈ સલાહ કે પાઠ આપતા રહે છે. ઉદાહરણ તરીકે, સવારે વહેલા ઉઠો, ઉતાવળ ઓછી કરો, બેસીને ખોરાક લો કે પાણી પીવો, હંમેશા માથું કે ગરદન ઉંચી રાખીને ચાલો, ખુરશી પર ઝૂકીને કે આડા પડીને બેસી ન જાવ, આડા પડીને ટીવી જોશો નહીં કે ચાલુ કરો. સ્મિત સાથે સવાર વગેરે. (how to teach kids to follow a healthy lifestyle) બાળકોને લાગે છે કે, માતા-પિતા તેમને વધુ પડતી સલાહ આપીને પરેશાન કરી રહ્યા છે, પરંતુ વાસ્તવમાં આ આદતો તેમની જીવનશૈલી સુધારવામાં અને જીવનભર તેમનું સ્વાસ્થ્ય જાળવવામાં મદદ કરે છે.

સવારે વહેલા ઉઠો: માત્ર આયુર્વેદમાં જ નહીં પરંતુ તમામ તબીબી શાસ્ત્રોમાં એવું માનવામાં આવે છે કે, (how to improve lifestyle) ઊંઘ સંબંધિત આદતો આપણા સ્વાસ્થ્યને ખૂબ અસર કરે છે. જો કોઈ વ્યક્તિ સમયસર ઉંઘતી નથી, સમયસર જાગતી નથી, સમય કરતા ઓછી ઊંઘે છે અથવા સમય કરતા વધારે ઊંઘે છે તો તેની અસર તેના સ્વાસ્થ્ય પર સ્પષ્ટપણે જોવા મળે છે.રાત્રે વહેલા સૂવું અને સવારે વહેલા ઉઠવું. ઓછામાં ઓછી 7 થી 9 કલાકની ઊંઘ લેવાથી વ્યક્તિના શરીરની મશીનરી સ્વસ્થ અને સ્વસ્થ રહે છે. આપણી દિનચર્યાની જેમ આપણા શરીરની સિસ્ટમ્સ પાસે પણ કામ કરવાની રીત અને સમય હોય છે, આવી સ્થિતિમાં યોગ્ય સમયે સૂવાની અને જાગવાની આદત એ બધાને ફાયદો આપે છે. સિસ્ટમો સમયસર તેમનું કામ કરવાની તક આપે છે.જેના કારણે તેમના પર કોઈ બોજ નથી અને આપણું સ્વાસ્થ્ય જળવાઈ રહે છે.

સ્મિત સાથે દિવસની શરૂઆત કરો: નંદિતા, (parenting) વેલનેસ એક્સપર્ટ અને વેલનેસ કંપની બાયોલોજિકલ ઈન્ડિયા, બેંગલુરુના ફાઉન્ડર અને સીઈઓ, સમજાવે છે કે જ્યારે આપણે ગુસ્સે થઈએ છીએ, ચિડાઈએ છીએ અથવા જરૂર કરતાં વધુ તકલીફ લઈએ છીએ, ત્યારે આપણા શરીરમાં ઘણી રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ થાય છે જે માત્ર એટલું જ નહીં. આપણા શારીરિક સ્વાસ્થ્યને અસર કરે છે પરંતુ માનસિક સ્વાસ્થ્યને પણ અસર કરે છે. પરિણામે, આપણા શરીરની ઉર્જાનો નાશ થવા લાગે છે, તેની સાથે સાથે અનેક રોગોને શરીરમાં સ્થિર થવાનો મોકો મળે છે.જ્યારે આપણે હસીએ છીએ અથવા ખુશ હોઈએ છીએ, ત્યારે ખુશ હોર્મોન્સ આપણા શરીરમાં તેની અસર બતાવવાનું શરૂ કરે છે, જે આપણા શરીર અને મનને અસર કરે છે. મન બંને પર ખૂબ જ હકારાત્મક લાગે છે. કોઈપણ રીતે, આ વાત વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા સાબિત કરવામાં આવી છે, જ્યારે આપણે કોઈ પણ પરિસ્થિતિનો સકારાત્મકતા અને આનંદ સાથે સામનો કરીએ છીએ, ત્યારે સમસ્યાઓને સહન કરવાની અને તેને હલ કરવાની આપણી ક્ષમતા પ્રમાણમાં વધુ વધે છે. તેથી જ સવારની શરૂઆત સ્મિત સાથે કરવાથી દિવસ તો સારો જાય જ છે, પરંતુ દિવસના બાકીના સમય માટે શરીરમાં એનર્જી પણ રહે છે.

બેસીને ખોરાક લો અથવા બેસીને પાણી પીવો: નાના બાળકો સામાન્ય રીતે શાળાએથી આવ્યા પછી દોડતી વખતે અથવા રમવાની ઉતાવળમાં કામ કરવાનું પસંદ કરે છે. આ દરમિયાન, ખાવાનું હોય કે પાણી પીવું હોય, તેઓ સામાન્ય રીતે જાણ્યે-અજાણ્યે ઊભા જ રહે છે.ઈંદોરના ન્યુટ્રિશનિસ્ટ ડૉ. સંગીતા માલુ કહે છે કે, બેસીને ખાવાથી આપણી પાચનતંત્રની ક્ષમતા વધે છે, સાથે જ આપણને અનુભવ થાય છે. રિલેક્સ્ડ અને ખુશ. લીધેલ આહાર શરીર પર વધુ સારા પરિણામો દર્શાવે છે. તેઓ કહે છે કે આપણા ભારતીય સમાજમાં પ્રાચીન કાળથી જ હંમેશા બેસીને ખાવાનું કે પાણી પીવાનું કહેવામાં આવે છે. આયુર્વેદમાં પણ એવું માનવામાં આવે છે કે બેસીને ખાવા-પીવાની વ્યવસ્થા આપણા સ્વાસ્થ્ય પર સારી અસર દર્શાવે છે. એટલા માટે બેસીને માત્ર ખોરાક જ નહીં પરંતુ પાણી પણ પીવું જોઈએ. એટલું જ નહીં, વધુ પડતું ગરમ ​​કે વધુ પડતું ઠંડુ પાણી પીવાનું પણ ટાળવું જોઈએ.

માથું ઊંચું રાખીને ચાલો: શું તમે જાણો છો કે કમરનો દુખાવો અને ગરદનનો દુખાવો જેવી આપણી મોટાભાગની સમસ્યાઓ આપણી ખોટી મુદ્રાને કારણે ઊભી થાય છે. બાળપણમાં જ્યારે આપણે લાંબો સમય ખુરશી પર બેસીને અભ્યાસ કરીએ છીએ ત્યારે સામાન્ય રીતે માતા-પિતા કે ઘરના વડીલો કહે છે કે તમારી પીઠ સીધી રાખીને બેસો, ગરદન સીધી રાખો, ધ્યાન રાખો કે પ્રકાશ સીધો નકલ પર પડે, જેથી તમે ત્યાં રહો. ગરદન વાળીને અભ્યાસ કરવાની જરૂર નથી, સૂતી વખતે ટીવી ન જોવું વગેરે. જે આપણી મુદ્રાને યોગ્ય બનાવવામાં મદદ કરે છે.સામાન્ય રીતે લોકોને ગરદન નમાવીને અથવા માથું નીચું રાખીને અને ખભા નમાવીને ચાલવાથી ગરદનમાં દુખાવો થવા લાગે છે. આ જ રીતે જ્યારે આપણે ખુરશી પર આગળ ઝૂકીને અથવા લગભગ નીચે સૂઈને અભ્યાસ કરીએ છીએ, તો તેના ઘાતક પરિણામો આપણી કરોડરજ્જુ પર દેખાય છે.