અમદાવાદ: પનીર પકોડા એક (Paneer Pakoda Recipe) એવરગ્રીન ફૂડ ડીશ છે જે કોઈપણ સિઝનમાં બનાવી અને ખાઈ શકાય છે. વહેલી સવારે ચા સાથે પનીર પકોડાનો સ્વાદ માણવાથી એક અલગ જ આનંદ મળે છે. ઠંડીની સિઝનમાં નાસ્તામાં સ્વાદિષ્ટ કંઈક ખાવા માંગતા હોવ તો પનીર પકોડા બનાવી શકાય છે. પ્રોટીનથી ભરપૂર આ રેસીપી બનાવવામાં જેટલી સરળ છે તેટલી જ તે સ્વાદમાં પણ એટલી જ સમૃદ્ધ છે. જે બાળકો સામાન્ય રીતે મોઢામાં નાસ્તો કરે છે તેઓ પણ થાળીમાં પનીર પકોડા જોઈને ખુશ થઈ જાય છે.(How to make Paneer Pakoda) આ રેસીપીની મદદથી તમે ખૂબ જ સરળતાથી સ્વાદિષ્ટ પનીર પકોડા બનાવી શકો છો.

પનીર પકોડા બનાવવા માટેની સામગ્રી

ચણાનો લોટ - 1 કપ

પનીર - 250 ગ્રામ

ચોખાનો લોટ - 2 ચમચી

લાલ મરચું પાવડર - 1 ચમચી

હળદર - 1/2 ચમચી

ચાટ મસાલો - 1 ચમચી

હીંગ - 1 ચપટી

કસુરી મેથી - 1 ચમચી

આદુ-લસણની પેસ્ટ - 1 ચમચી

ખાવાનો સોડા - 1 ચપટી

તેલ - તળવા માટે

મીઠું - સ્વાદ મુજબ

પનીર પકોડા બનાવવાની રીત: પનીર પકોડા બનાવવા માટે (How to make Paneer Pakoda) પહેલા પનીર લો અને તેના 2-2 ઈંચ લાંબા ટુકડા કરી લો. (Ingredients for making paneer pakoda) આ પછી તેને એક બાઉલમાં અલગથી રાખો. હવે એક મિક્સિંગ બાઉલ લો અને તેમાં આદુ-લસણની પેસ્ટ, કસૂરી મેથી, લાલ મરચું પાવડર, ચાટ મસાલો અને થોડું મીઠું નાખીને બરાબર મિક્ષ કરી લો. હવે આ મિશ્રણમાં પનીરના ટુકડા નાંખો, તેને સારી રીતે મેરીનેટ કરો અને થોડી વાર માટે બાજુ પર રાખો.

જરૂર મુજબ પાણી ઉમેરો: હવે બીજો મોટો મિક્સિંગ બાઉલ લો અને તેમાં ચણાનો લોટ અને ચોખાનો લોટ મિક્સ કરો. જરૂર મુજબ પાણી ઉમેરીને બેટર તૈયાર કરો. તેમાં હળદર, મરચું પાવડર, હિંગ, ચાટ મસાલો ઉમેરીને બરાબર મિક્ષ કરી લો. આ પછી, તેને સારી રીતે હટાવી લો જેથી બેટરમાં કોઈ ગઠ્ઠો ના રહે અને તે સંપૂર્ણપણે સ્મૂથ બની જાય. હવે બેટરમાં ખાવાનો સોડા ઉમેરો અને ધીમે ધીમે હલાવતા રહો. તેને વધારે મિક્સ ન કરો.

પનીર પકોડાને ટોમેટો સોસ સાથે ખાઈ શકો છો: ચણાના લોટની ખીચડી પૂરી રીતે તૈયાર થઈ જાય પછી હવે એક કડાઈમાં તેલ મૂકીને મધ્યમ આંચ પર ગરમ કરો. જ્યારે તેલ ગરમ થાય છે, ત્યારે મેરીનેટ કરેલા પનીરના ટુકડાને ચણાના લોટમાં બોળીને સારી રીતે કોટ કરો. આ પછી ગરમ તેલમાં એક પછી એક મૂકી ડીપ ફ્રાય કરો. તેને લાડુની મદદથી ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી તળતા રહો. આ પછી તેને એક પ્લેટમાં કાઢી લો. છેલ્લે તૈયાર કરેલા પનીર પકોડાને ટોમેટો સોસ સાથે સર્વ કરો.