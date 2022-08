રાજસ્થાન સોજાત તાલુકામાં સ્થિત વિશ્વ પ્રસિદ્ધ ઓમ વિશ્વદીપ ગુરુકુલ સ્વામી મહેશ્વરાનંદ આશ્રમ જાડનના સ્વામી પરમાનંદ મહાવિદ્યાલયમાં ગુરુ શિષ્ય વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી થઇ હતી (fight between a teacher and a student). ઝઘડો એટલો વધી ગયો કે ગુરુકુળના શિક્ષકે ગેરકાયદેસર દેશી તમંચો બહાર કાઢ્યો હતો (teacher pointed the gun at student). જે બાદ બંને પક્ષે વાતાવરણ ગરમાયું હતું અને વિદ્યાર્થીની સાથે આવેલા કેટલાક લોકોએ હંગામો મચાવ્યો હતો.

વિદ્યાર્થી શિક્ષક વચ્ચે ઝગડો વિદ્યાર્થી બીએની ડિગ્રી પૂરી કર્યા બાદ ટીસી લેવા કોલેજ આવ્યો હતો. ત્યારબાદ બોલાચાલી બાદ વિવાદ વકર્યો હતો. શિવપુરા પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારી મહેશ ગોયલ કોલેજ પહોંચ્યા હતા. તેઓએ આરોપી શિક્ષક હિરા પ્રકાશની ધરપકડ કરી હતી, ત્યારબાદ તેમના કબજામા રહેલી ગેરકાયદેસર દેશી બનાવટની પિસ્તોલ અને ત્રણ જીવંતા કારતુસ મળી આવ્યા હતા. આ કેસમાં હંગામો મચાવનાર વિદ્યાર્થીઓની પણ કલમ 151 હેઠળ ધરપકડ કરવામાં આવી છે.

શિક્ષક પાસેથી દેશી તમંચો પકડાયો પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું કે, ગુરુવારે કૃષ્ણ જન્માષ્ટમીનો કાર્યક્રમ યોજાઈ રહ્યો હતો. આ દરમિયાન ગુરુકુલના ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી અહીં પહોંચ્યા હતા. આરોપ છે કે તેણે કોઈ વાતને લઈને દુર્વ્યવહાર કરવાનું શરૂ કર્યું હતું. શિક્ષક હિરાપ્રસાદ જાટે તેને અટકાવ્યો અને આશ્રમની બહાર કાઢી મૂક્યો. શુક્રવારે વિદ્યાર્થી તેના કેટલાક મિત્રો સાથે જાડન આશ્રમ પહોંચ્યો અને શિક્ષક હીરા પ્રસાદ સાથે ઝઘડો કરવા લાગ્યો હતો.