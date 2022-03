લખનૌઃ યુપીની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં એક તરફ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ ઐતિહાસિક (UP Assembly Election 2022) જીત નોંધાવી છે. તો સમાજવાદી પાર્ટી પણ 2017ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં મેળવેલી સીટો કરતાં વધુ સીટો મેળવવામાં (OWAISI PARTY GOT LESS VOTES IN UP ELECTIONS) સફળ રહી છે. પરંતુ આ વખતે યુપી વિધાનસભા ચૂંટણીમાં હૈદરાબાદના સાંસદ અને નાની પાર્ટીઓ સાથે મેદાનમાં ઉતરેલા AIMIMના વડા અસદુદ્દીન ઓવૈસી કોઈ ચમત્કાર કરી શક્યા નથી.

ઓવૈસીએ યુપીમાં 99 સીટો પર ઉમેદવારો ઉભા રાખ્યા

વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ઓવૈસી આઝાદ સમાજ પાર્ટીના અધ્યક્ષ ચંદ્રશેખર આઝાદ સાથે મેદાનમાં ઉતર્યા હતા. આ ગઠબંધનમાં બસપા સરકારમાં મંત્રી રહી ચૂકેલા બાબુ સિંહ કુશવાહાની જન અધિકાર પાર્ટી અને વામન મેશ્રામની ભારત મુક્તિ મોરચા સામેલ હતી. ઓવૈસીએ યુપીમાં 99 વિધાનસભા સીટો પર ઉમેદવારો ઉભા રાખ્યા હતા, પરંતુ એક પણ સીટ જીતવામાં સફળતા મેળવી શક્યા ન હતા.

ઓવૈસી યુપીમાં કોઈ ચમત્કાર કરી શક્યા નથી

ખાસ વાત એ છે કે, વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં NOTAમાં (none of the above) જેટલા મતો પડ્યા છે તેના કરતા ઓછા વોટ ટકાવારી ઓવૈસીની પાર્ટી AIMIMને મળી છે. જ્યારે જનતાને કોઈ રાજકીય પક્ષ કે અપક્ષ ઉમેદવાર પસંદ ન આવ્યા, ત્યારે તેઓ NOTA વિકલ્પ પસંદ કરવા માટે કામે લાગી ગયા. આ સાથે જ મુસ્લિમ સમાજની વોટબેંક પર પોતાનો દાવો કરનારા અને મુસ્લિમોને પસંદ કરનારા ઓવૈસી યુપીમાં કોઈ ચમત્કાર કરી શક્યા નથી.

વિધાનસભા ચૂંટણીમાં AIMIMને 0.49 ટકા વોટ મળ્યા

મુસ્લિમ સમાજના લોકોએ મત વહેંચ્યા વિના સમાજવાદી પાર્ટીને આપવાનું કામ કર્યું. આવી સ્થિતિમાં, આ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં AIMIMને 0.49 ટકા વોટ મળ્યા છે, જ્યારે NOTAને 0.69 ટકા વોટ મળ્યા છે, જે ઓવૈસીની પાર્ટી કરતા વધુ છે. આવી સ્થિતિમાં ઓવૈસીનો સ્વીકાર યુપીમાં થયો નથી.