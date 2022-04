મુંબઈ (મહારાષ્ટ્ર): શાહિદ કપૂરની ક્રિકેટ ડ્રામા જર્સી આખરે રિલીઝ થઈ ગઈ છે અને (nani on jersey hindi remake) એવું લાગે છે કે, નિર્માતાઓએ એ જ નામની હિટ તેલુગુ ફિલ્મને સિક્સર વડે રિમેક કરવાની કસોટી પાર કરી લીધી (nani on hindi remake of jersey) છે. શુક્રવારે મૂળ જર્સી સ્ટાર નાનીએ (nani reacts to shahid kapoor performance in jersey) હિન્દી રિમેક જોયા પછી શાહિદ અને સમગ્ર ટીમની પ્રશંસા કરી હતી.

ગૌથમ તિન્નાનુરી દ્વારા સંચાલિત, જર્સી નિષ્ફળ ક્રિકેટર અર્જુન (શાહિદ દ્વારા ભજવવામાં આવેલ) ની આસપાસ ફરે છે, જે તેના પુત્ર માટે ટીમ ઈન્ડિયાનું પ્રતિનિધિત્વ કરવાનું સ્વપ્ન પૂર્ણ કરવાનું નક્કી કરે છે. મૃણાલ ઠાકુર અને પંકજ કપૂર પણ આ ફિલ્મનો એક ભાગ છે. જર્સી 2019ની બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મ કબીર સિંહ પછી શાહિદની પહેલી રિલીઝ છે. જર્સીની જેમ, કબીર સિંહ પણ તેલુગુ હિટ અર્જુન રેડ્ડીની હિન્દી રિમેક હતી.

