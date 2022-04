સિંધુદુર્ગઃ મહારાષ્ટ્રના સિંધુદુર્ગ જિલ્લામાં બે બળદ વચ્ચેની લડાઈમાં (War between two oxen at Sindhudurg) બાબુ નામના બળદનું મોત થયું હતું. જિલ્લાના માલવણ તાલુકાના સાંસદ વિનાયક રાઉતના તલગાંવ ગામમાં આખલાની લડાઈનું આયોજન (Planning a bullfight) કરવામાં આવ્યું હતું. આ લડાઈમાં એક બળદ ગંભીર રીતે ઘાયલ થયો હતો અને તેનું મૃત્યુ થયું હતું.

મહારાષ્ટ્રમાં બે બળદ વચ્ચેની લડાઈમાં એકનું મોત

હાલ આ લડાઈનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો (Video of a fight between two bulls in Sindhudurg district) છે. જિલ્લા પોલીસે બળદના મૃત્યુના સંબંધમાં મુંબઈના ભૂતપૂર્વ મેયર અને શિવસેનાના નેતા દત્તા દલવી સહિત 12 લોકો સામે કેસ નોંધ્યો છે. નાયબ પોલીસ અધિક્ષક (ડીએસપી) નીતિન બાગટેએ ચેતવણી આપી છે કે આ કેસમાં સામેલ કોઈપણ સામે પોલીસ કડક કાર્યવાહી કરશે.

નીતિન બાગટેએ કહ્યું, 'સિંધુદુર્ગ જિલ્લા જેવા અત્યંત શાંતિપૂર્ણ જિલ્લામાં આખલાઓની લડાઈ અમાનવીય રીતે કરવામાં આવી હતી. આ દુ:ખદ ઘટનાથી હું ખૂબ જ દુઃખી છું. હું પોતે અને અન્ય પોલીસ અધિકારીઓએ ઘટનાસ્થળની મુલાકાત લીધી છે. કાવતરામાં સામેલ તમામ લોકો સામે કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. તેમણે કહ્યું કે જિલ્લા પોલીસ આ ઘટનાની તપાસ કરી રહી છે અને જો કોઈ આ અમાનવીય કૃત્ય કરતું જણાશે તો તેની સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.