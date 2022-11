બિહાર: કહેવાય છે કે ઘોડામાં દૈવી તત્વ હોય છે. આ જ કારણ છે કે ઘોડો વફાદારીમાં નંબર વન કેટેગરીમાં આવે છે. આપણા ધાર્મિક ગ્રંથો સહિત ઈતિહાસના પાનાઓમાં ઘોડાઓની અદ્ભુત વાર્તાઓનો ઉલ્લેખ છે. જે પૌરાણિક સમયમાં આપણા માટે ઘોડા કેટલા મહત્વપૂર્ણ અને ઉપયોગી હતા તે કહેવા માટે પૂરતા છે. આજના આધુનિક યુગમાં પણ ઘોડાના શોખીન ઓછા નથી. આવી સ્થિતિમાં લોકો પોતાના મનપસંદ ઘોડાને ખરીદવા માટે લાખો કરોડ રૂપિયા ખર્ચવા તૈયાર છે. આવો જ એક ઘોડો વિશ્વ પ્રસિદ્ધ સોનેપુર મેળા (Sonepur Mela of Bihar)નું ગૌરવ બની ગયો છે. ઘોડાનું નામ બાદલ છે.

આ ઘોડો 11 વર્ષ પહેલા ખરીદાયો હતોઃ આ ઘોડો રાજસ્થાનની મલ્હોત્રા જાતિનો છે (A horse of the Malhotra breed at the Sonepur fair). જે 11 વર્ષ પહેલા સબલપુર ડાયરાના રહેવાસી વિજેન્દ્ર રાયે ખરીદ્યો હતો. હાલમાં આ ઘોડાની કિંમત 1 કરોડ રૂપિયા (ONE CRORE HORSE BADAL IN SONEPUR MELA ) રાખવામાં આવી છે. ઘોડાના માલિક વિજેન્દર રાયે જણાવ્યું કે તેણે આ ઘોડો 11 વર્ષ પહેલા ખરીદ્યો હતો. ઘોડાને ભાગ્યશાળી ગણાવતા તેમણે કહ્યું કે આ ઘોડાના આગમન બાદ ઘરમાં સમૃદ્ધિ અને પ્રગતિ થઈ હતી. ઘોડાના માલિકે જણાવ્યું કે 11 વર્ષ પહેલા જ્યારે ઘોડો 2.5 લાખ રૂપિયામાં ખરીદ્યો હતો. ત્યારે પણ ખરીદદારો રૂ.10-20 લાખ આપીને તેને ખરીદવા તૈયાર થયા હતા. પરંતુ તે આ ઘોડો વેચવા માંગતો નથી.

ઘોડાને માલિક માને છે ભાગ્યશાળીઃ રાજસ્થાનના મલ્હોત્રા જાતિના ઘોડાના માલિકને ખૂબ જ ભાગ્યશાળી માનવામાં આવે છે. આ જ કારણ છે કે તે મોંઘા ભાવે પણ ઘોડો વેચવા તૈયાર નથી. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આ જાતિનો ઘોડો સમગ્ર ભારતમાં ક્યાંય જોવા મળતો નથી. આ ઘોડો ખૂબ જ ઝડપથી દોડે છે. ઘોડાના માલિકે જણાવ્યું કે બાદલ ઘોડાના કારણે 1000 લોકોનું ગુજરાન ચાલે છે. ઉલ્લેખનીય છે કે સોનપુરના મેળામાં દર વખતે આવા પ્રાણીઓ જોવા મળે છે. જે સમગ્ર રાજ્યમાં ચર્ચાનો વિષય બની રહ્યો છે.

"આ ઘોડો એક કરોડનો છે પણ તે વેચવાનો પણ નથી. આ ઘોડાને આવ્યાને 12 વર્ષ થવા જઈ રહ્યા છે. તેની લીધે 1000 લોકોનું ગુજરાન ચાલે છે. તેમાં ઘણા બધા લક્ષણો છે, આટલી બધી ભેટ છે. તેથી જ તે નસીબદાર ઘોડો છે. તેને 11 વર્ષ પહેલા 2.5 લાખમાં ખરીદ્યો હતો. તે સમયે લોકો 10-20 લાખ આપવા તૈયાર હતા પણ અમે તેને વેચીશું નહીં." - વિજેન્દર રાય સબલપુર.