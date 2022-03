વોશિંગ્ટન (યુએસ): ભારતીય બોક્સ ઓફિસ પર પ્રભુત્વ મેળવ્યા (Womens Day 2022) પછી, બોલિવૂડ સ્ટાર આલિયા ભટ્ટ નેટફ્લિક્સની આંતરરાષ્ટ્રીય જાસૂસી થ્રિલર હાર્ટ ઓફ સ્ટોન સાથે હોલીવુડમાં પ્રવેશ (Alia Bhatt Hollywood debut Heart of Stone) કરવા માટે તૈયાર છે. ભટ્ટ નેટફ્લિક્સ અને સ્કાયડાન્સની નેટફ્લિક્સ ઇન્ટરનેશનલ સ્પાય થ્રિલર હાર્ટ ઓફ સ્ટોન માટે હોલીવુડ સુપરસ્ટાર ગેલ ગેડોટ (Alia Bhatt Hollywood debut with Gal Gadot) અને જેમી ડોર્નન સાથે જોડાશે. અભિનેતાએ આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસના અવસર પર (On Womens Day 2022) તેના હોલીવુડ ડેબ્યુની જાહેરાત કરી.

આ પણ વાંચો: Women's Day 2022: અજય દેવગણે તેના જીવનમાં ખાસ મહિલાઓનો માન્યો આભાર, ફેન્સે કહ્યું...

આ પ્રોજેક્ટનું નિર્દેશન બ્રિટિશ ફિલ્મમેકર ટોમ હાર્પર કરશે

આ પ્રોજેક્ટનું નિર્દેશન બ્રિટિશ ફિલ્મમેકર ટોમ હાર્પર કરશે. ગ્રેગ રૂકા અને એલિસન શ્રોડરએ સ્ક્રિપ્ટમાં યોગદાન આપ્યું છે. પ્લોટની વિગતો ગુપ્ત રાખવામાં આવી રહી છે. ડેડલાઇન મુજબ, પ્રોજેક્ટ સ્કાયડાન્સના ડેવિડ એલિસન, ડાના ગોલ્ડબર્ગ અને ડોન ગ્રેન્જર તેમજ મોકિંગબર્ડના બોની કર્ટિસ અને જુલી લિન અને પાયલટ વેવના ગેડોટ અને જેરોન વર્સાનો દ્વારા બનાવવામાં આવશે. હાર્પર, રૂકા અને પૅટી વ્હેચર એક્ઝિક્યુટિવ પ્રોડ્યુસિંગ છે.

આ પણ વાંચો: Film James release date: 'પાવર સ્ટાર' પુનીત રાજકુમારની છેલ્લી ફિલ્મ 'જેમ્સ' આ દિવસે થશે રિલીઝ

આલિયા બ્રહ્માસ્ત્રમાં રણબીર કપૂર સાથે જોવા મળશે

આલિયા ભટ્ટ તાજેતરમાં સંજય લીલા ભણસાલીની મેગ્નમ ઓપસ ગંગુબાઈ કાઠિયાવાડીમાં જોવા મળી હતી, તે હવે પછી અયાન મુખર્જીની બ્રહ્માસ્ત્રમાં (Alia with Ranbir Kapoor in Brahmastra) તેના બોયફ્રેન્ડ રણબીર કપૂર સાથે જોવા મળશે. આ ફિલ્મમાં મેગાસ્ટાર અમિતાભ બચ્ચન, નાગાર્જુન અક્કીનેની અને મૌની રોય પણ જોવા મળશે. આ ફિલ્મ 9 સપ્ટેમ્બર, 2022ના રોજ રિલીઝ થશે. આલિયા એસએસ રાજામૌલીની મેગ્નમ ઓપસ 'RRR'ની રિલીઝની પણ રાહ જોઈ રહી છે, જેમાં રામ ચરણ, જુનિયર એનટીઆર અને અજય દેવગણ પણ મુખ્ય ભૂમિકામાં જોવા મળશે.