દક્ષિણ આફ્રિકામાં જોવા મળ્યા કોરોનાના નવા પ્રકાર ન્યૂ વેરિએન્ટ ઓમિક્રોન

માઇક્રોબાયોલોજીના નિષ્ણાતો સરકાર પાસે રસીનો બૂસ્ટર ડોઝ આપવાની માંગ કરી

લોકોના શરીરની એન્ટિબોડીઝ ઘટી રહી છે તેમને બૂસ્ટર ડોઝ લેવાની જરૂર

પટનાઃ કોરોના નવા વેરિઅન્ટ ઓમિક્રોનને (New Variant of Corona Omicron) લઈને દુનિયાભરમાં ચિંતા વધી રહી છે. વિશ્વના જે દેશોમાં ન્યૂ વેરિએન્ટ ઓમિક્રોનના (Omicron New Variant) કેસ નોંધાયા છે ત્યાં એવું પણ જોવા મળ્યું છે કે, રસીના બંને ડોઝ લેનારાઓ પણ તેનાથી સંક્રમિત થઈ રહ્યા છે. હવે માઇક્રોબાયોલોજીના નિષ્ણાતો સરકાર પાસે માંગ કરી રહ્યા છે કે, જે લોકોએ રસીના બંને ડોઝ ઘણા સમય પહેલા લીધા છે તેવા લોકોને કોરોના રસીના બૂસ્ટર ડોઝ (Vaccine Booster Dose) આપવાનું શરૂ કરવું જોઈએ. દેશમાં કોરોના રસીના બંને ડોઝ લેનારાઓ પોતાને કોરોનાથી સુરક્ષિત માનીને માર્ગદર્શિકાનું પાલન નથી કરી રહ્યા છે. પરંતુ નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે, હજુ પણ આપણે કોરોના માર્ગદર્શિકાને ગંભીરતાથી અનુસરવાની જરૂર છે. ચહેરા પર માસ્ક અને હાથને સેનિટાઇઝ કરવું પણ ખૂબ જ જરૂરી છે.

રસી લગાવતાની સાથે જ એન્ટિબોડી બનાવવાની પ્રક્રિયા શરૂ થાય

PMCHના માઇક્રોબાયોલોજી વિભાગના ભૂતપૂર્વ વડા અને હાલમાં પ્રોફેસર ડૉ. સત્યેન્દ્ર નારાયણ સિંહે કહ્યું કે, કોરોના રસીકરણ 16 જાન્યુઆરીથી શરૂ થયું હતું. જ્યારે તે શરૂ થયું ત્યારે બીજો ડોઝ 28 દિવસે આપવામાં આવ્યો હતો આવી સ્થિતિમાં હવે આ લોકોને બૂસ્ટર ડોઝ આપવાની જરૂર પડી છે. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ પર કોઈ પણ રસી લાગુ કરવામાં આવે છે ત્યારે તેની એન્ટિબોડીઝ ત્રણ મહિનામાં ટોચ પર હોય છે. રસી લગાવતાની સાથે જ એન્ટિબોડી બનાવવાની પ્રક્રિયા શરૂ થાય છે. પરંતુ 14 દિવસથી તે લોહીમાં પ્રવેશ કરે છે અને ધીમે ધીમે એન્ટિબોડીને તેની ટોચ પર પહોંચવામાં ત્રણ મહિનાનો સમય લાગે છે. આ સિદ્ધાંતને ધ્યાનમાં રાખીને રસીકરણ ઝુંબેશ શરૂ થયા પછી કોવિશિલ્ડ રસીના એક ડોઝ વચ્ચેનો અંતર વધારીને લગભગ ત્રણ મહિના કરવામાં આવ્યા છે. જેથી જ્યારે એન્ટિબોડીઝ ચાલુ હોય તે જ સમયે રસી આપવાથી એન્ટિબોડીઝ વધુ ઉન્નત થાય છે.

એન્ટિબોડીઝ વધારવા માટે બૂસ્ટર ડોઝ આપવામાં આવે તો ફાયદાકારક

કોઈપણ રસી આપીને તૈયાર કરવામાં આવતી એન્ટિબોડી 6 મહિના પછી શરીરમાંથી ઘટવા લાગે છે અને 9થી 10 મહિનામાં એન્ટિબોડીનું સ્તર શૂન્ય થઈ જાય છે. જો કે, રસીકરણ શરીરના ટી-સેલ્સમાં મેમરી સ્ટોર કરે છે. જે રોગ સામે લડવામાં ઘણી મદદ કરે છે. પરંતુ જો એન્ટિબોડીઝ વધારવા માટે બૂસ્ટર ડોઝ આપવામાં આવે તો તે ખૂબ ફાયદાકારક છે. જેમને શરૂઆતમાં રસી મળી છે. કોરોનાના નવા સ્ટ્રેન ઓમિક્રોન વિશે અત્યાર સુધીના રિપોર્ટમાં જાણવા મળ્યું છે કે, તે ખૂબ જ ચેપી છે. આવી સ્થિતિમાં જે લોકોના શરીરની એન્ટિબોડીઝ ઘટી રહી છે તેમને બૂસ્ટર ડોઝ લેવાની જરૂર છે.

કોઈપણ રસીના બૂસ્ટર ડોઝ લગાવવાનો નિયમ છે

કોઈપણ રસીના બૂસ્ટર ડોઝ લગાવવાનો નિયમ છે. જો રસી લીધાને 12 મહિના થઈ ગયા હોય તો રસીનો બૂસ્ટર ડોઝ આપવો જોઈએ. પરંતુ નવ મહિના પછી પણ બૂસ્ટર ડોઝ આપી શકાય છે. બૂસ્ટર ડોઝ માટે તમે કોઈપણ કંપનીની રસી મેળવી શકો છો અને તે સુરક્ષિત છે. જો કોઈને કોવિશિલ્ડના બંને ડોઝ લીધા હોય તો તે કોવેક્સિનનો બૂસ્ટર ડોઝ પણ લઈ શકે છે અને જો કોઈને કોવિશિલ્ડના બંને ડોઝ લીધા હોય તો તે કોવિશિલ્ડનો બૂસ્ટર ડોઝ પણ લઈ શકે છે. ઘણા સંશોધનોમાં તે સાબિત થયું છે કે, રસીની કંપની બદલવાથી શરીર પર કોઈ આડઅસર થતી નથી. તમને જણાવી દઈએ કે એક તરફ નિષ્ણાતો બૂસ્ટર ડોઝ શરૂ કરવાની માંગ કરી રહ્યા છે. બીજી તરફ સરકાર પાસે આ માટે કોઈ તૈયારી નથી. જો કે, સરકાર હજુ પણ બૂસ્ટર ડોઝ દાખલ કરવાની યોજના બનાવી રહી છે અને પ્રારંભિક તબક્કામાં, બૂસ્ટર ડોઝ માટે આરોગ્ય કાર્યકરો અને ફ્રન્ટલાઈન કાર્યકરોનો સમાવેશ કરવો જોઈએ.