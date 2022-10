ન્યૂઝ ડેસ્ક: જાયફળ એ ખોરાકમાં (Nutmeg is a spice) વપરાતો મસાલો છે, જે સ્વાદ અને સુગંધથી ભરપૂર છે. જાયફળનો ઉપયોગ (Uses of Nutmeg) ઘણી વાનગીઓમાં પણ થાય છે. દાદીમા બાળકોને શરદી થાય ત્યારે જાયફળ ખવડાવવાની (How to feed a baby nutmeg) સલાહ આપે છે. તે અપચો, મોઢાના ચાંદા અને પેટની સમસ્યાઓને મટાડે છે. જાયફળ એન્ટીબેક્ટેરિયલ અને એન્ટિબાયોટિક (Nutmeg is full of antibiotic properties) ગુણોથી ભરપૂર છે. તેને ખાવાથી મોસમી (Benefits of Nutmeg) રોગો દૂર રહે છે. ચાલો જાણીએ કે, બાળકને જાયફળ કેવી રીતે ખવડાવવું અને બાળક માટે જાયફળના શું ફાયદા છે?

શરદી અને ઉધરસ દૂર કરો: બાળકોની રોગપ્રતિકારક શક્તિ ઘણી નબળી હોય છે. આવી સ્થિતિમાં ઠંડી અને શરદી તેમને સૌથી વધુ પરેશાન કરે છે. શરદીની સ્થિતિમાં બાળકને જાયફળ ખવડાવવાથી આરામ મળે છે. જાયફળમાં એન્ટીબેક્ટેરિયલ ગુણ જોવા મળે છે, જે મોસમી ચેપને દૂર કરે છે. અસરમાં તે ગરમ છે. તેને ખાવાથી શરીરમાં ગરમી આવે છે. ઉધરસની સ્થિતિમાં જાયફળને પીસીને મધમાં ભેળવીને ચાટવાથી બાળકને આરામ મળે છે. રાત્રે સૂતા પહેલા બાળકને જાયફળ ખવડાવો. જાયફળને પીસીને ઘી સાથે ભેળવીને લગાવવાથી કફને કારણે ભીડ થતી નથી.

અપચાથી રાહત: બાળકો અને પુખ્ત વયના (Benefits of Nutmeg) બધાને અપચોની સમસ્યા હોય છે. જાયફળ ખાવાથી અપચો મટે છે. જો બાળકને અપચો હોય તો જાયફળને ઘી અથવા મધમાં ભેળવીને નાભિ પર લગાવો. જાયફળને મધમાં ભેળવીને બાળકોને ખવડાવવાથી પેટના દુખાવાની સમસ્યા પણ દૂર થાય છે. તેનાથી મેટાબોલિઝમ પણ ઝડપી બને છે.

મોઢાના ચાંદામાં રાહત: બાળકોને મોઢામાં ચાંદા પડવા પર ખાવા-પીવામાં ખૂબ જ મુશ્કેલી પડે છે. ચણાની સમસ્યાને દૂર કરવા માટે તમે બાળકને જાયફળ ખવડાવી શકો છો. આ માટે જાયફળ અને ખાંડની કેન્ડી મિક્સ કરો. આનાથી પેટ ઠંડું પડશે અને મોઢાના ચાંદા દૂર થઈ જશે. જવના પાણીમાં સાકર અને જાયફળનો પાવડર ભેળવીને પીવાથી પણ બાળકને આરામ મળે છે.

કાનના દુખાવામાં રાહત: બાળકોને કાનમાં દુખાવો થતો હોય ત્યારે જાયફળ આપી શકાય. જાયફળમાં બળતરા વિરોધી (Anti-inflammatory properties of nutmeg) ગુણ હોય છે, જે કાનના દુખાવા અને સોજામાં રાહત આપે છે. તેના એન્ટી બેક્ટેરિયલ ગુણને કારણે કાનની ગંદકી સાફ થાય છે. જાયફળને પીસીને તેની પેસ્ટ બનાવીને કાનની પાછળ લગાવો. તેનાથી કાનનો દુખાવો અને સોજો ઓછો થશે. જો તમે ઈચ્છો તો સરસવના તેલમાં જાયફળ મિક્સ કરીને બાળકના કાનમાં નાખી શકો છો.

ભૂખમાં વધારો: દૂધમાં જાયફળ નાખીને બાળકને ખવડાવવાથી ભૂખ વધે છે. આ બાળકની (Increase the child's immunity) રોગપ્રતિકારક શક્તિને મજબૂત બનાવે છે. જાયફળ ખાવાથી ચયાપચયની ક્રિયા ઝડપી બને છે અને પાચનમાં સુધારો થાય છે. બાળકની ભૂખ વધારવા માટે જાયફળ ખવડાવો.