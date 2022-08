નવી દિલ્હી આખરે એ દિવસ આવી ગયો છે, જ્યારે નોઈડાના ટ્વીન ટાવરને વિસ્ફોટકોથી તોડી પાડવાનું કાઉન્ટડાઉન શરૂ થઈ ગયું છે (twin towers of Noida will be demolished on August 28). થોડા કલાકો પછી, તે ધૂળના વાદળ અને કાટમાળના ઢગલામાં ફેરવાઈ જશે. આ સાથે ઘણા લોકોના સપના પણ બરબાદ થઈ જશે. પરંતુ તે એક ઉદાહરણ બનશે કે ભ્રષ્ટાચારના પાયા પર બનેલી અને નિયમોની અવગણના કરીને બનેલી ઇમારત ભલે ગમે તેટલી ઉંચી હોય, પરંતુ એક દિવસ તે ધ્વસ્ત થાય જ છે (twin towers of Noida).

આવતી કાલે આવશે અંત નોઈડાના સેક્ટર 93Aમાં સ્થિત પ્રખ્યાત સુપરટેકનો ટ્વિન ટાવર 28 ઓગસ્ટ, રવિવારે તોડી પાડવામાં આવશે. દેશમાં પહેલીવાર આટલી ઊંચી ઈમારતને નવી ટેક્નોલોજીથી તોડી પાડવામાં આવશે. ભ્રષ્ટાચારના પાયા પર બનેલા સુપરટેક એમેરાલ્ડ હાઉસિંગ સોસાયટીના એપેક્સ અને સાયનના આ બે ટાવરની ઊંચાઈ લગભગ 101-94 મીટર છે. તેને તોડી પાડવાની જવાબદારી એડફિસ એન્જિનિયરિંગ કંપનીની છે. વાસ્તવમાં, સેન્ટ્રલ બિલ્ડિંગ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ (CBRI) એ આ માટે NOC પ્રદાન કર્યું અને તેનો સ્ટેટસ રિપોર્ટ સબમિટ કર્યા પછી, સુપ્રીમ કોર્ટે તોડી પાડવાની મંજૂરી આપી છે.

આસપાસનો વિસ્તાર કરાશે ખાલી ટ્વીન ટાવર્સને લઈને નોઈડા ઓથોરિટીના નિર્ણય અનુસાર, એમરાલ્ડ કોર્ટ ગ્રુપ હાઉસિંગ અને એટીએસ વિલેજના ફ્લેટ ધારકોએ 28 ઓગસ્ટ, 2022ના રોજ સવારે 7 વાગ્યે તેમના સંબંધિત એપાર્ટમેન્ટ ખાલી કરવા પડશે. એમેરાલ્ડ કોર્ટ ગ્રૂપ હાઉસિંગ અને એટીએસ વિલેજના સુરક્ષા કર્મચારીઓ બપોરના 12 વાગ્યા સુધી આ જગ્યાઓની દેખરેખ માટે રહી શકે છે, પરંતુ સુરક્ષા કર્મચારીઓએ પણ બપોરે 12 વાગ્યા સુધીમાં બંને જગ્યા ખાલી કરવી પડશે. બંને સોસાયટીમાં રહેતા લોકોએ પણ પોતાના વાહનોને જગ્યામાંથી હટાવી લેવાના રહેશે. આદેશ મુજબ, જો ફ્લેટ માલિક પાસે એક કરતાં વધુ વાહનો હોય અને પરિસરની બહાર વાહન પાર્ક કરવાની કોઈ વ્યવસ્થા ન હોય તો સત્તાવાળા વાહનો પાર્ક કરવા માટે વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરશે.

9 સેક્નડમાં થશે ધરાશાયી રવિવાર, 28 ઓગસ્ટના રોજ ટ્વિન ટાવર તોડી પાડવામાં આવ્યા પછી, ફ્લેટ માલિકો એડિફિસ એન્જિનિયરિંગ દ્વારા આપવામાં આવેલી મંજૂરી પર સાંજે 4 વાગ્યા પછી તેમના સંબંધિત ઘરોમાં પાછા ફરી શકે છે. આ પહેલા સલામત તોડી પાડવા માટે ટ્વીન ટાવર્સની આસપાસ અમુક અંતર સુધી નાગરિકો, વાહનો, પ્રાણીઓની અવરજવર સંપૂર્ણપણે બંધ રહેશે. ઉત્તરમાં એમરાલ્ડ કોર્ટની સાથે બનેલા રોડ, દક્ષિણમાં દિલ્હી તરફ જતા એક્સપ્રેસ વેના સર્વિસ રોડ, પૂર્વમાં સૃષ્ટિ અને એટીએસ ગામ વચ્ચે બનેલા રોડ અને પાર્ક સાથે જોડાયેલા ફ્લાયઓવર માટે એક્સક્લુઝન ઝોન નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. નોઈડા ગ્રેટર નોઈડા એક્સપ્રેસ વે પર બપોરે 2:15 થી 2:45 સુધી ટ્રાફિક સંપૂર્ણપણે બંધ રહેશે. ઇમરજન્સી સેવાઓ માટે જરૂરી ફાયર ટેન્ડર, એમ્બ્યુલન્સ વગેરે ટ્વીન ટાવરની સામે પાર્કની પાછળ બનાવવામાં આવેલા રોડ પર પાર્ક કરવામાં આવશે. નોઈડા ટ્રાફિકના ડીસીપી ગણેશ પ્રસાદ સાહાના જણાવ્યા અનુસાર ટ્વીન ટાવર કેસમાં ડાયવર્ઝન માટે બ્લૂ પ્રિન્ટ તૈયાર કરવામાં આવી છે. એક્સપ્રેસ વે પર બંને દિવસે લગભગ છથી સાત કલાક સુધી ટ્રાફિકને અસર થશે. ટૂંક સમયમાં યોજનાને અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવશે.

ટાવરમાં વિસ્ફોટકો લગાવવાનું કામ પૂર્ણ ટ્વિન ટાવર્સમાં વિસ્ફોટકો લગાવવાનું કામ પૂર્ણ થઈ ગયું છે. તેમાં 3700 કિલો વિસ્ફોટક મૂકવામાં આવ્યા છે. ટાવર સિયાન (29 માળ) અને એપેક્સ (32 માળ)ના તમામ માળ પર વિસ્ફોટકો મૂકવામાં આવ્યા છે. તેની શરૂઆત ઉપરના માળેથી કરવામાં આવી હતી. પહેલા દિવસે બંને ટાવરના ત્રણ માળમાં વિસ્ફોટકો મૂકવામાં આવ્યા હતા. કંપનીએ ગત 22 ઓગસ્ટ સુધીમાં વિસ્ફોટકો લગાવવાનું કામ પૂર્ણ કર્યું હતું.

ઇમારતની મરામત હતી અધુરી એમેરાલ્ડ કોર્ટ આરડબ્લ્યુએના પ્રમુખ યુબીએસ તેવટિયાએ જણાવ્યું હતું કે, સુપરટેકે અગાઉ 40 થાંભલાઓનું સમારકામ શરૂ કર્યું હતું. વાંધો ઉઠાવ્યા બાદ તેમણે માત્ર 10 અન્ય થાંભલા રિપેર કરવાનું વચન આપ્યું હતું. તેમનું કહેવું છે કે અહીં ઓછામાં ઓછા 300 થાંભલા અને સ્તંભોનું સમારકામ થવું જોઈએ. બિલ્ડરે પોતે સ્ટ્રક્ચરલ ઓડિટ કરાવ્યું ન હતું અને હવે માત્ર પોતાના ઓડિટના આધારે માર્ક કરાયેલા થાંભલાઓનું જ સમારકામ કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ 50 થાંભલાઓ માત્ર સેમ્પલ માટે જ માર્ક કરવામાં આવ્યા હતા. તેના કરતાં વધુ સમારકામની જરૂર છે. RWA કહે છે કે ટ્વીન ટાવર્સની આસપાસના ટાવર્સને ધૂળ વગેરેથી બચાવવા માટે Jio ફાઈબર ટેક્સટાઈલથી કવર કરવામાં આવ્યા છે. તેની અસર મહિલાઓ, વૃદ્ધો, દર્દીઓ વગેરે પર થઈ રહી છે. તે બાજુના ફ્લેટના લોકોને ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. લોકો બારી ખોલવાનું પણ ટાળી રહ્યા છે.

ભૂૂકંપના આંચકા જેટલું થશે કંપન એમરાલ્ડ કોર્ટ અને એટીએસ વિલેજ આરડબ્લ્યુએ દ્વારા ટ્વીન ટાવરને અડીને આવેલા ટાવર્સની મજબૂતાઈ ચકાસવા માટે સ્ટ્રક્ચરલ ઓડિટ કરાવવાની માંગણી કરવામાં આવી હતી. જો કે, એડિફિસે વિસ્ફોટના કારણે સંભવિત વાઇબ્રેશન્સ પર યુકે સ્થિત કંપનીનો રિપોર્ટ તૈયાર કર્યો છે. એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે ટાવર પડી ગયા પછી મહત્તમ વાઇબ્રેશન 34 મીમી પ્રતિ સેકન્ડ હોઈ શકે છે. આ રિપોર્ટ ભૂકંપ ઝોન 5 હેઠળ 300 મીમી પ્રતિ સેકન્ડના વાઇબ્રેશનના ધોરણના આધારે તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. આવી સ્થિતિમાં એડિફિસનું કહેવું છે કે સ્ટ્રક્ચરલ ઓડિટની કોઈ જરૂર નથી. જો કે, ઓથોરિટી દ્વારા આપવામાં આવેલી સૂચનાઓ અનુસાર, સેન્ટ્રલ બિલ્ડીંગ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ (CBRI) તપાસ કર્યા પછી તેની સલાહ આપશે. આ માટે બિલ્ડરે સીબીઆરઆઈને 70 લાખ રૂપિયા ચૂકવ્યા છે.

રિમોર્ટની મદદથી બ્લાસ્ટ કરાશે બ્લાસ્ટ પછી નીલમ કોર્ટ અને એટીએસ ગામ પરિસરમાં કાટમાળ અને ધૂળને પ્રવેશતા અટકાવવા માટે 30 મીટર ઉંચી લોખંડની ચાદર લગાવવામાં આવી છે. છેલ્લા વિસ્ફોટના દિવસે એટલે કે રવિવારે રિમોટ 150 મીટર દૂર હશે. છ વરિષ્ઠ અધિકારીઓ અહીં હાજર રહેશે, જેમાંથી એક વિસ્ફોટ માટે રિમોટનું બટન દબાવશે. બિલ્ડિંગમાં બ્લાસ્ટ દરમિયાન 30 મિનિટ સુધી નજીકના તમામ રસ્તાઓ પર ટ્રાફિક બ્લોક થઈ જશે. ડિમોલિશન બાદ કેટલી ધૂળ ઉડશે તેનો અંદાજ લગાવી શકાય તેમ નથી. પરંતુ થોડા સમય માટે આકાશમાં ધૂળ રહેશે તે નિશ્ચિત છે. જો આ વિસ્ફોટ દરમિયાન જનતા અને નાણાનું કોઈપણ પ્રકારનું નુકશાન થશે તો તેની જવાબદારી વહીવટી સંસ્થા એડફિસ એન્જીનીયરીંગની રહેશે. છેલ્લા બ્લાસ્ટ બાદ સમગ્ર કાટમાળની તપાસ કરવી પડશે. શક્ય છે કે તેમાં એવું વિસ્ફોટક હોય, જેનો ઉપયોગ ન થયો હોય. તેથી તેને હટાવવાની કામગીરી એડિફિસ એન્જિનિયરિંગ દ્વારા કરવામાં આવશે.

કાટમાળ ક્યાં જશે, તેનું શું થશે? આ 32 માળની ઇમારતો પડી જવાથી લગભગ 35,000 ક્યુબિક મીટર ભંગાર અને ધૂળ પેદા થશે. 21,000 ઘનમીટર કાટમાળને ત્યાંથી હટાવીને 5 થી 6 હેક્ટરની બિનવારસી જમીન પર ફેંકવામાં આવશે. બાકીનો કાટમાળ ટ્વીન ટાવર્સના ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર એરિયામાં ભરવામાં આવશે. ટ્રકો કાટમાળ વહન કરતી લગભગ 1,200 થી 1,300 ટ્રીપ કરશે.

શું છે આખો મામલો 2006માં નોઈડા ઓથોરિટીએ સુપરટેક બિલ્ડરને સેક્ટર 93Aમાં 17.29 એકર (લગભગ 70 હજાર ચોરસ મીટર) જમીન ફાળવી હતી. આ સેક્ટરમાં એમરાલ્ડ કોર્ટ ગ્રુપ હાઉસિંગ પ્રોજેક્ટ હેઠળ 15 ટાવર બનાવવામાં આવ્યા હતા. દરેક ટાવરમાં 11 માળની ઇમારત બનાવવામાં આવી હતી. 2009 માં, સુપરટેક બિલ્ડરે નોઇડા ઓથોરિટીને એક સુધારેલી યોજના સબમિટ કરી અને તે હેઠળ, એપેક્સ અને સાયન નામના આ ટ્વીન ટાવર (ટ્વીન ટાવર) માટે એફએઆર ખરીદ્યું હતું. બિલ્ડરે બંને ટાવર માટે 24 માળનો પ્લાન મંજૂર કર્યો અને 40 માળ પ્રમાણે 857 ફ્લેટ બનાવ્યા હતા. 600 ફ્લેટનું બુકિંગ થઈ ગયું. પરંતુ બાદમાં ખરીદદારોએ તેનો વિરોધ શરૂ કર્યો હતો. આ ટાવરને તોડી પાડવા માટે અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટમાં અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી. હાઈકોર્ટે 11 એપ્રિલ 2014ના રોજ બંને ટાવર તોડી પાડવાનો આદેશ આપ્યો હતો. આ પછી મામલો સુપ્રીમ કોર્ટમાં પહોંચ્યો હતો.

સુપ્રિમ સુધી મામલો પહોચ્યો દિલ્હી એનસીઆરની મોટી કંપની સુપરટેક લિમિટેડે આ ટાવર તોડી પાડવાના અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટના આદેશને સુપ્રીમ કોર્ટમાં પડકાર્યો હતો. પરંતુ હાઈકોર્ટના આદેશ પર સુપ્રીમ કોર્ટે પણ પોતાની મહોર લગાવી દીધી હતી. સુપ્રીમ કોર્ટે સુનાવણીમાં કહ્યું કે, આ ગેરકાયદે બાંધકામ નોઈડા ઓથોરિટીના અધિકારીઓ અને સુપરટેક વચ્ચેની સાંઠગાંઠનું પરિણામ છે. અગાઉ ભારતમાં આ બિલ્ડિંગને એવી જ રીતે તોડી પાડવામાં આવી હતી, 2020માં કેરળના એર્નાકુલમ જિલ્લામાં મરાડુ ખાતે 55 મીટર ઊંચા ચાર માળના ટાવરને પણ કોર્ટના આદેશ પર તોડી પાડવામાં આવ્યું હતું. એડિફિસ કંપની, જેને નોઈડા ટ્વીન ટાવર્સને તોડી પાડવાનો કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં આવ્યો છે, તેણે 11 જાન્યુઆરી 2020 ના રોજ વિસ્ફોટકો સાથે ચાર બહુમાળી ટાવર તોડી પાડ્યા હતા. મરાડુના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારમાં નિયમોની અવગણના કરીને બહુમાળી ટાવર બનાવવામાં આવ્યો હતો. જેમાં 356 ફ્લેટ બનાવાયા હતા.

વિશ્વ પર નજર ટાવર તોડવા પર સૌપ્રથમ, વર્ષ 1975 માં બ્રાઝિલમાં, મેટ્રો સ્ટેશન માટે રસ્તો બનાવવા માટે વિલ્સન મેન્ડેસ નામની 110 મીટર ઊંચી ઇમારતને તોડી પાડવામાં આવી હતી. વિશ્વભરમાં અત્યાર સુધીમાં 50 મીટરથી વધુ ઊંચા 200 ટાવર તોડી પાડવામાં આવ્યા છે. યુનાઈટેડ આરબ અમીરાતનું મીના પ્લાઝા પણ તોડી પાડવામાં આવેલ વિશ્વની સૌથી ઉંચી ઈમારતોમાં સામેલ છે. તેની ઊંચાઈ 168.5 મીટર હતી. તેને વર્ષ 2020માં તોડી પાડવામાં આવ્યું હતું.