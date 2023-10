સામાજિક સુધારા માટે લેખો લખ્યા: નરગીસ મોહમ્મદીએ અનેક સુધારાવાદી પ્રકાશનો માટે પત્રકાર તરીકે કામ કર્યું હતું અને મૃત્યુદંડ નાબૂદ કરવા, મહિલાઓના અધિકારો અને વિરોધ કરવાના અધિકાર માટે ઝુંબેશ ચલાવી હતી. વર્ષોથી તેમણે ઈરાનમાં સામાજિક સુધારા માટે દલીલ કરતા ઘણા લેખો લખ્યા. એક નિબંધ સંગ્રહ પ્રકાશિત કર્યો છે, The Reforms, the Strategy, and the Tactics. તેણીના પુસ્તક 'વ્હાઈટ ટોર્ચર: ઈન્ટરવ્યુઝ વિથ ઈરાની મહિલા કેદીઓ'એ આંતરરાષ્ટ્રીય ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ અને માનવ અધિકાર મંચ પર રિપોર્ટેજ માટે એવોર્ડ પણ જીત્યા છે.