બેંગલુરુ: જાહેર સ્થળોએ ધૂમ્રપાન અટકાવવા(No smoking in public places) માટે સરકાર જીપીએસ આધારિત 'Stop Tobacco' મોબાઈલ એપ લોન્ચ(GPS based Stop Tobacco app launched) કરશે. આરોગ્ય વિભાગ ટૂંક સમયમાં એપ લોન્ચ કરવાનું વિચારી રહ્યું(GPS based Stop Tobacco app launched) છે. તમાકુ ઉત્પાદનોના વેચાણ અને સેવનને રોકવા માટે આ એપ વિકસાવવામાં આવી રહી છે. આ એપ જીપીએસ ટેક્નોલોજી પર આધારિત છે. આમ ફોટો ક્યા સ્થળે લીધો છે તે બરાબર જાણી શકાશે. સ્થળની મુલાકાત લેશો તો ક્વોટા એક્ટનો ભંગ કરીને જાહેર સ્થળોએ ધૂમ્રપાન કરવું પડશે હવે દંડ થશે. આ કામગીરી માટે તાલુકા મેડિકલ ઓફિસર સહિત 7 સભ્યોની ટીમ બનાવવાનો ઈરાદો હોવાનું કહેવાય છે. ક્વોટા એક્ટ-2003ની કલમ-4 જાહેર સ્થળોએ ધૂમ્રપાન પર પ્રતિબંધ મૂકે છે. કલમ 5 તમાકુ ઉત્પાદનોની જાહેરાતને પ્રતિબંધિત કરે છે. સેક્શન-A સગીરોને તમાકુ ઉત્પાદનોના વેચાણ પર પ્રતિબંધ મૂકે છે. કલમ 6-બી મુજબ, શૈક્ષણિક સંસ્થાઓના પરિસરની 100 મીટરની અંદર તમાકુ ઉત્પાદનોના વેચાણની મંજૂરી (Penalties imposed for smoking in public places)નથી.

GPS આધારિત એપ્લિકેશન: 2019 માં જાહેર સ્થળોએ તમાકુનું સેવન જોવા મળે તો ટપાલ દ્વારા ફરિયાદ કરવાની સિસ્ટમ વ્યવહારીક રીતે લાગુ કરવામાં આવી (GPS based Stop Tobacco app launched)હતી. કોવિડને કારણે આ યોજના રાજ્યભરમાં જાણીતી(Penalties imposed for smoking in public places) નથી. પરંતુ, હવે લગભગ દરેક વ્યક્તિ મોબાઈલનો ઉપયોગ કરે છે, તેથી આ સમસ્યા જીપીએસ આધારિત એપ્લિકેશન દ્વારા ઉકેલી શકાય(GPS based Stop Tobacco app launched) છે.

ફક્ત એક ફોટો લો અને તેને અપલોડ કરો: એપ ડાઉનલોડ કર્યા પછી તમે સાર્વજનિક સ્થળોએ જ્યાં ધૂમ્રપાનના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવામાં આવી (Penalties imposed for smoking in public places)રહ્યું છે. જેમ કે દુકાનો, બેકરીઓ, હોટેલો, શાળાઓ, કોલેજો, બસ સ્ટેશન, રેલ્વે સ્ટેશન, રમતના મેદાનો અને અન્ય ગીચ સ્થળો. ત્યારબાદ ફરિયાદીનો જિલ્લા તાલુકા અને મોબાઈલ નંબર દાખલ કરવાનો વિકલ્પ છે. આપેલ ફરિયાદનો ફોટો જિલ્લા તમાકુ નિયંત્રણ એકમ સુધી પહોંચે છે, ત્યારબાદ તેને તાલુકા તમાકુ નિયંત્રણ એકમને મોકલવામાં આવે છે. એપ જીપીએસ આધારિત હોવાથી, જ્યાં ફરિયાદ નોંધાઈ છે તે સ્થળ નકશા પર પ્રકાશિત થાય છે અને જિલ્લા તમાકુ નિયંત્રણ ટીમ સ્થળ પર દોડી જાય છે અને દંડ વસૂલ કરે છે.