બેંગલુરુ: કોરોના મહામારી દરમિયાન છેલ્લા બે વર્ષમાં બોર્ડની પરીક્ષાઓનું (No entry to SSLC exam wearing hijab) સફળતાપૂર્વક આયોજન કરનાર કર્ણાટક શિક્ષણ વિભાગ હવે હિજાબના મુદ્દાના પડકારનો સામનો (No hijabs allowed for Karnataka SSLC exams) કરી રહ્યું છે. કર્ણાટક હાઈકોર્ટની સ્પેશિયલ બેંચના નિર્ણયની પૃષ્ઠભૂમિમાં, રાજ્ય સરકારે હિજાબ પહેરેલી વિદ્યાર્થિનીઓને SSLC પરીક્ષા આપવાની મંજૂરી નહીં આપવાનો નિર્ણય લીધો છે. પરીક્ષાનું સુચારુ સંચાલન થાય તે માટે પરીક્ષા કેન્દ્રો પાસે ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવશે.

વિદ્યાર્થિનીઓ હિજાબ પહેરીને પરીક્ષામાં બેસી શકશે નહીં: SSLC પરીક્ષાઓ સોમવાર 28 માર્ચથી શરૂ થશે, સરકારના પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શિક્ષણ વિભાગના સચિવ વી. શ્રીનિવાસ મૂર્તિ દ્વારા જારી કરાયેલ પરિપત્ર કે વિદ્યાર્થીઓ માત્ર સ્કૂલ ડ્રેસમાં જ પરીક્ષા કેન્દ્ર પર પહોંચે. પરિપત્ર જણાવે છે કે, વિદ્યાર્થિનીઓ હિજાબ પહેરીને પરીક્ષામાં બેસી શકશે નહીં, અને જો તેઓ શાળા દ્વારા ફરજિયાત શાળા ગણવેશ પહેરે તો જ તેમને મંજૂરી આપવામાં આવશે.

પરીક્ષા માટે અલગ વ્યવસ્થા: રાજ્ય સરકાર 28 માર્ચથી મહત્વની SSLC (વર્ગ 10) પરીક્ષાઓ લઈ રહી છે, જે 11 એપ્રિલ સુધી ચાલશે. આ શૈક્ષણિક વર્ષમાં SSLC પરીક્ષા માટે 8,73,846 વિદ્યાર્થીઓ નોંધાયા છે. આ પરીક્ષા રાજ્યભરમાં 3,444 કેન્દ્રો પર લેવામાં આવશે. તમામ પરીક્ષા કેન્દ્રો પર સીસીટીવી કેમેરા લગાવવામાં આવ્યા છે અને તેની આસપાસ નિષેધાત્મક આદેશો લાદવામાં આવશે. શિક્ષક મંડળ છેલ્લા બે વર્ષથી ભારે તણાવમાં છે. શિક્ષકોએ તેમના જીવન માટે પ્રતિજ્ઞા લીધી અને કોવિડ રોગચાળા દરમિયાન કામ કર્યું અને બોર્ડની પરીક્ષાઓ આપી. તમામ વિદ્યાર્થીઓ પાસ થવા છતાં વિભાગની પહેલને બિરદાવી હતી. કોવિડ અસરગ્રસ્ત વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષા માટે અલગ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી.

ઘણા લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા: શિક્ષણ વિભાગના સૂત્રોનું કહેવું છે કે કોવિડ સંબંધિત કામ માટે શિક્ષકોનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો અને આ પ્રક્રિયામાં ઘણા લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા હતા. હવે, તે હિજાબનો મુદ્દો છે જે તેમના માટે સમાન તણાવપૂર્ણ છે. જોકે, અરજીકર્તા વિદ્યાર્થીઓ હિજાબ પર હાઈકોર્ટના આદેશને સુપ્રીમ કોર્ટમાં પડકારી રહ્યા છે. વિપક્ષ કોંગ્રેસ શાસક ભાજપ પાસે વિદ્યાર્થીઓને હિજાબ પહેરીને પરીક્ષા આપે તેવી ઉગ્ર માંગણી કરી રહી છે. વિપક્ષના નેતા સિદ્ધારમૈયાએ માંગ કરી છે કે, યુનિફોર્મ સાથે મેળ ખાતા દુપટ્ટાવાળા મુસ્લિમ વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષા હોલની અંદર પ્રવેશ આપવામાં આવે. બાદમાં, તેમણે કહ્યું કે, જો હિન્દુ, જૈન મહિલાઓ અને ધાર્મિક નેતાઓ તેમના ચહેરા પર કપડા પહેરી શકે છે, તો મુસ્લિમ વિદ્યાર્થીઓ કેમ નહીં? આ નિવેદને વિવાદ ઉભો કર્યો અને બાદમાં, સિદ્ધારમૈયાએ સ્પષ્ટતા કરી કે, તેઓ ધાર્મિક નેતાઓ માટે ખૂબ આદર ધરાવે છે અને તેમનું અપમાન કરવાનો ઈરાદો ધરાવતા નથી.

હિજાબ પહેરીને પરીક્ષા આપવાનો પ્રયાસ: પોલીસ વિભાગના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, કોર્ટના નિર્ણય બાદ સરકારના આદેશ બાદ પણ છોકરીઓ હિજાબ પહેરીને પરીક્ષા આપવાનો પ્રયાસ કરશે અને જ્યારે તેમને રોકવામાં આવશે તો પરીક્ષા કેન્દ્રો પાસે અરાજકતા જોવા મળશે. તેમનું કહેવું છે કે પરીક્ષા આપી રહેલા વિદ્યાર્થીઓને હેરાન ન થાય તે માટે પરિસ્થિતિને યોગ્ય રીતે હેન્ડલ કરવાની જરૂર છે. શિક્ષણ મંત્રી બી.સી. નાગેશ, સ્પષ્ટતા કરી છે કે, હિજાબ પહેરેલા વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષા આપવાની મંજૂરી નથી અને તેના વિશે બીજો કોઈ વિચાર નથી. તેમણે કહ્યું કે અમે હિજાબ પહેરેલી વિદ્યાર્થિનીઓને બોર્ડની પરીક્ષા સહિત કોઈપણ પરીક્ષામાં બેસવા નહીં દઈએ.

અલગ-અલગ પરીક્ષાઓનું આયોજન: શિક્ષણ વિભાગ પ્રી-કોવિડ પેટર્ન જેવા જ તમામ વિષયો માટે અલગ-અલગ પરીક્ષાઓનું આયોજન કરી રહ્યું છે. વિદ્યાર્થીઓએ આ વખતે ઓછામાં ઓછા પાસિંગ માર્કસ મેળવવાના રહેશે. સરકારે સ્પષ્ટતા કરી છે કે તે વિદ્યાર્થીઓને છેલ્લા બે વર્ષમાં પાસ નહીં કરે. વિદ્યાર્થીઓ માટે કોવિડ નિયમો હળવા કરવામાં આવ્યા છે અને પરીક્ષા ખંડમાં માસ્ક પહેરવું ફરજિયાત નથી. જો કે, પરીક્ષા હોલને સેનિટાઇઝ કરવામાં આવશે અને સામાજિક અંતરનું પાલન કરવામાં આવશે. આ પહેલા કર્ણાટક હાઈકોર્ટની સ્પેશિયલ બેન્ચે ક્લાસમાં હિજાબ પહેરવાની પરવાનગી માંગતી અરજીઓને ફગાવી દીધી હતી. તે એમ પણ જણાવે છે કે હિજાબ પહેરવું એ ઇસ્લામનો ફરજિયાત ભાગ નથી. અદાલતે રાજ્યને અદ્રશ્ય હાથોની ભૂમિકાના પાસા પર તપાસ કરવાનો પણ નિર્દેશ આપ્યો હતો, જેણે રાજ્યમાં જ્યારે બધું સુચારૂ રીતે ચાલતું હતું ત્યારે અચાનક કટોકટી સર્જી હતી.