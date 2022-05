નવી દિલ્હી: અપેક્ષાઓ પર ખરા ઉતરતા, ભારતીય બોક્સર નિખાત (Nikhat Zareen from Telangana clinches gold) ઝરીન ગુરુવારે ઇસ્તંબુલમાં મહિલા વિશ્વ ચેમ્પિયનશિપની ફ્લાયવેટ (52 કિગ્રા) વર્ગની એકતરફી ફાઇનલમાં થાઇલેન્ડની જિતપોંગ જુટામાસને 5-0થી હરાવીને વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બની હતી. તેલંગાણાની બોક્સર ઝરીને ( World Boxing Champ World Boxing Champ) સમગ્ર ટૂર્નામેન્ટમાં હરીફો પર પ્રભુત્વ જમાવ્યું (celebrations are going on across Telangana ) હતું. ફાઇનલમાં થાઇલેન્ડના ખેલાડીનો 30-27, 29-28, 29-28, 30-27, 29-28થી પરાજય થયો હતો. આ જીત સાથે, 2019 એશિયન ચેમ્પિયનશિપની બ્રોન્ઝ મેડલ વિજેતા ઝરીન વિશ્વ ચેમ્પિયન બનનાર પાંચમી ભારતીય મહિલા બોક્સર બની છે.

ઝરીનના મજબૂત અને દૃશ્યમાન મુક્કા: છ વખતની ચેમ્પિયન એમસી મેરી કોમ (2002, 2005, 2006, 2008, 2010 અને 2018), સરિતા દેવી (2006), જેની આરએલ (2006) અને લેખા કેસી આ પહેલા વિશ્વ ખિતાબ જીતી ચૂકી છે. ચાર વર્ષમાં આ સ્પર્ધામાં ભારતનો આ પહેલો ગોલ્ડ મેડલ છે. છેલ્લો ગોલ્ડ મેડલ મેરી કોમે 2018માં જીત્યો હતો. પચીસ વર્ષની ઝરીને શક્તિશાળી મુક્કાઓ વડે જુટમાસ પર પ્રભુત્વ જમાવ્યું હતું. જુટામસે સારી શરૂઆત કરી હતી પરંતુ ઝરીને ટૂંક સમયમાં જ પુનરાગમન કર્યું હતું અને પોતાનો દબદબો બનાવી લીધો હતો. પ્રથમ રાઉન્ડમાં સખત સ્પર્ધા હતી પરંતુ ઝરીનના મુક્કા વધુ શક્તિશાળી અને દેખાતા હતા.

તાકાત અને સહનશક્તિ સામે લાચાર પ્રતિસ્પર્ધી: ભારતીય બોક્સરે પ્રથમ રાઉન્ડ આસાનીથી જીતી લીધો, પછી જુતામાસે બીજા રાઉન્ડમાં જોરદાર વાપસી કરી. થાઈલેન્ડની બોક્સર ઝરીનને તેનાથી દૂર રાખવામાં સફળ રહી અને ફ્રેક્ચર થયેલા નિર્ણયમાં બીજા રાઉન્ડમાં જીત મેળવી. બંને બોક્સર વચ્ચે બહુ ફરક નહોતો અને આવી સ્થિતિમાં તાકાત અને સહનશક્તિ મહત્વની સાબિત થઈ. ઝરીને અંતિમ રાઉન્ડમાં પોતાના જમણા હાથથી જોરદાર મુક્કાઓનો વરસાદ કરીને મેચને પોતાની તરફેણમાં ફેરવી દીધી હતી. વિજેતાની જાહેરાત બાદ ઝરીન પોતાની ભાવનાઓ પર કાબૂ રાખી શકી નહીં. તેણી આનંદમાં ઉછળી પડી. તેની આંખોમાં સફળતાના મોતી આવી ગયા.

જુટામસ સામે ઝરીનની આ બીજી જીત છે: ભારતીય બોક્સરે અગાઉ 2019માં થાઈલેન્ડ ઓપનમાં થાઈલેન્ડના બોક્સરને હરાવ્યો હતો. હૈદરાબાદની બોક્સર ઝરીન આ વર્ષે શાનદાર ફોર્મમાં છે. તે ફેબ્રુઆરીમાં પ્રતિષ્ઠિત સ્ટ્રેન્ઝા મેમોરિયલમાં બે ગોલ્ડ મેડલ જીતનારી પ્રથમ ભારતીય મહિલા બોક્સર બની હતી. ઝરીનના ગોલ્ડ મેડલ ઉપરાંત, મનીષા સોમ (57 કિગ્રા) અને નવોદિત પરવીન હુડ્ડાએ (63 કિગ્રા) બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યા હતા. આ ટુર્નામેન્ટમાં ભારતની 12 સભ્યોની ટુકડીએ ભાગ લીધો હતો. અગાઉની ટૂર્નામેન્ટની સરખામણીમાં ભારતના મેડલની સંખ્યામાં એક મેડલનો ઘટાડો થયો હતો, પરંતુ ચાર વર્ષ પછી એક ભારતીય બોક્સર વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બન્યો હતો. મેરી કોમે 2018માં ભારત માટે છેલ્લો ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો. મહિલા વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપમાં ભારત પાસે હવે 39 મેડલ છે, જેમાં 10 ગોલ્ડ, આઠ સિલ્વર અને 21 બ્રોન્ઝ મેડલ સામેલ છે.

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પાઠવી શુભેચ્છા: વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ બોક્સર નિખત ઝરીનને મહિલા વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ ફ્લાયવેટ (52 કિગ્રા) વર્ગમાં સુવર્ણ ચંદ્રક જીતવા બદલ અભિનંદન આપતાં કહ્યું કે તેણે દેશને ગૌરવ અપાવ્યું છે. ઝરીને ઈસ્તાંબુલમાં મહિલા વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપની ફ્લાયવેટ (52 કિગ્રા) કેટેગરીની એકતરફી ફાઇનલમાં થાઈલેન્ડની જિતપોંગ જુટામાસને 5-0થી હરાવીને ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો. મોદીએ ટ્વિટ કર્યું કે અમારા બોક્સરોએ અમને ગૌરવ અપાવ્યું છે. નિખત ઝરીનને ગોલ્ડ મેડલ જીતવા બદલ અભિનંદન. હું મનીષા સોમ અને પરવીન હુડાને પણ બ્રોન્ઝ મેડલ જીતવા બદલ અભિનંદન આપું છું.

તેલંગાણાના મુખ્યપ્રધાન કેસીઆરએ કહ્યું કે: નિખાતને અભિનંદન આપતાં તેલંગાણાના મુખ્યપ્રધાન કેસીઆરએ કહ્યું કે તેમને ખૂબ ગર્વ છે કે તેલંગાણાની યુવતીએ સમગ્ર દેશને વિશ્વમાં ગૌરવ અપાવ્યું છે. અમારી સરકારે એથ્લેટ્સ અને તમામ પ્રકારની રમતને પ્રોત્સાહન આપ્યું છે. તેલંગાણાના ગવર્નર તમિલિસાઈ સુંદરરાજને નિખત ઝરીનને તેણીની સુવર્ણ જીત બદલ અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. નિઝામાબાદમાં રહેતા તેલંગણાના રોડ અને બિલ્ડિંગ મિનિસ્ટર વેમુલા પ્રશાંતીએ બોક્સિંગ ચેમ્પિયન નિખત ઝરીનની પ્રશંસા કરી હતી. તેમણે કહ્યું કે તેમની જીત તેલંગાણા અને નિઝામાબાદ જિલ્લાનું ગૌરવ છે. તેને આશા છે કે નિખત ભવિષ્યમાં ઘણી વધુ ચેમ્પિયનશિપ જીતશે. તેમણે ખાતરી આપી હતી કે રાજ્ય હંમેશા તેમની મદદ કરશે. તેણે જાહેરાત કરી કે તે નિખતને વ્યક્તિગત રીતે એક લાખ રૂપિયા ગિફ્ટ કરશે.