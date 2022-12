તિરુવનંતપુરમ/નવી દિલ્હી: નેશનલ ઈન્વેસ્ટિગેશન એજન્સી (NIA) એ પોપ્યુલર ફ્રન્ટ ઓફ ઈન્ડિયા (PFI) કાવતરા કેસના સંબંધમાં ગુરુવારે કેરળમાં 56 સ્થળો પર દરોડા પાડ્યા હતા. PFI કેડર સાથે જોડાયેલા કેટલાક શંકાસ્પદ લોકોની જગ્યાઓ અને ઓફિસો પર હજુ(NIA raids in many locations of PFI in Kerala ) પણ સર્ચ ચાલુ છે. આ વર્ષે સપ્ટેમ્બરમાં, ગૃહ મંત્રાલયે PFI(popular front of india )ને પ્રતિબંધિત સંગઠન જાહેર કર્યું હતું. ગુરુવારે વહેલી સવારે રાજ્ય પોલીસ સાથે સંકલનમાં દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા જેઓ PFI કેડર સામે ચોક્કસ ઇનપુટ્સને પગલે શરૂ થયા હતા જેઓ અનેક આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ હતા અને સંજીથ (કેરળ, નવેમ્બર 2021), વી-રામાલિંગમ (તમિલનાડુ, 2019), સહિતની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. નંદુ (કેરળ, 2021) ), અભિમન્યુ (કેરળ, 2018), બિબીન (કેરળ, 2017), શરથ (કામટક, 2017), આર. કુમાર (તમિલનાડુ, 2016) સહિત અનેક લોકો પર હત્યાનો આરોપ છે.

જનતાના મનમાં આતંકનું શાસન: MHAએ અગાઉ કહ્યું હતું કે PFI કેડર દ્વારા 'જાહેર શાંતિ અને સુલેહ-શાંતિને ખલેલ પહોંચાડવા અને જનતાના મનમાં આતંકનું શાસન ઊભું કરવાના એકમાત્ર ઉદ્દેશ્ય સાથે ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓ અને ક્રૂર હત્યાઓ કરવામાં આવી હતી. MHA એ 'વૈશ્વિક આતંકવાદી જૂથો સાથે PFI ની આંતરરાષ્ટ્રીય કડીઓ' નો પણ ઉલ્લેખ કર્યો છે કે સંગઠનના કેટલાક કાર્યકરો ઇસ્લામિક સ્ટેટ ઓફ ઇરાક એન્ડ સીરિયા (ISIS) માં જોડાયા છે અને સીરિયા, ઇરાક અને અફઘાનિસ્તાનમાં આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ છે.

150 થી વધુ સ્થળોએ દરોડા: આ અથડામણોમાં ISIS સાથે જોડાયેલા આ PFI કેડરમાંથી કેટલાક માર્યા ગયા છે અને કેટલાકને રાજ્ય પોલીસ અને કેન્દ્રીય એજન્સીઓ દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી છે, PFI પણ પ્રતિબંધિત આતંકવાદી સંગઠન જમાત-ઉલ-મુયાહિદ્દીન બાંગ્લાદેશ (JMB) સાથે સંબંધ ધરાવે છે. જણાવ્યું હતું. NIAએ આ વર્ષે અત્યાર સુધીમાં PFI કેડર વિરુદ્ધ દેશભરમાં 150 થી વધુ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, NIAના પ્રવક્તાએ કહ્યું હતું કે રાજ્યના મલપ્પુરમ જિલ્લામાં શંકાસ્પદ સ્થળો પર સર્ચ કરવામાં આવ્યું હતું. આ દરમિયાન ડિજિટલ સાધનો અને દસ્તાવેજો સહિતની વાંધાજનક સામગ્રી મળી આવી હતી. આ પહેલા 22 સપ્ટેમ્બરે દેશભરમાં 39 સ્થળોએ PFI બેઝ સર્ચ કરવામાં આવ્યા હતા. આ કેસમાં અત્યાર સુધીમાં 20 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.