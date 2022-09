ન્યુઝ ડેસ્ક NIA અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આતંકવાદી ગતિવિધિઓ માટે ભારતમાં વોન્ટેડ ભાગેડુ દાઉદ ઈબ્રાહિમ ભારતમાં વિસ્ફોટકો, હથિયારો, નકલી ચલણી નોટો અને ડ્રગ્સની દાણચોરી કરવા માટે એક વિશેષ યુનિટની સ્થાપના કરી રહ્યો છે. US દ્વારા નિયુક્ત વૈશ્વિક આતંકવાદી પાકિસ્તાનની ગુપ્તચર એજન્સી ઇન્ટર સર્વિસીસ ઇન્ટેલિજન્સ (Inter Services Intelligence) સાથે મળીને ભારતમાં આતંકવાદી હુમલા કરવાની યોજના પર કામ કરી રહ્યો છે.

આ પણ વાંચો નેશનલ ગેમ્સની યજમાની કરવા ગુજરાત સંપૂર્ણપણે તૈયાર, 4 સપ્ટેમ્બરે યોજાશે વિશેષ કાર્યક્રમ

NIAએ આપ્યું નિવેદન D-ગેંગનું વિશેષ એકમ ચોક્કસ રાજકીય વ્યક્તિઓ અને ઉદ્યોગપતિઓ પર લક્ષ્યાંકિત હુમલાઓ કરવાની અને ભારતીય શહેરોમાં હુમલા કરવા માટે જૈશ એ મોહમ્મદ (JeM), અલ કાયદા અને લશ્કર એ તૈયબા (LeT) ના સ્લીપર સેલને ટેકો આપવાની પણ યોજના ધરાવે છે. NIAએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "દાઉદ ઈબ્રાહિમ જેને સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા ઠરાવ 1257 હેઠળ સંયુક્ત રાષ્ટ્ર દ્વારા વૈશ્વિક આતંકવાદી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો છે અને UAPA એક્ટ 1967ના ચોથા શિડ્યુલ હેઠળ પણ સૂચિબદ્ધ છે, તે ડી-કંપની નામનું આંતરરાષ્ટ્રીય આતંકવાદી નેટવર્ક ચલાવે છે," એનઆઈએએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું. આ વર્ષની શરૂઆતમાં NIAએ દાઉદ ઈબ્રાહિમના સંબંધમાં વિવિધ સ્થળો પર દરોડા પાડ્યા હતા. એજન્સી દ્વારા એક અખબારી નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "દાઉદ ઇબ્રાહિમના શંકાસ્પદ સહયોગીઓના પરિસરમાં આજે હાથ ધરવામાં આવેલી શોધ દરમિયાન, ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો, રિયલ એસ્ટેટમાં રોકાણના દસ્તાવેજો, રોકડ અને હથિયારો સહિત વિવિધ ગુનાખોરી સામગ્રી જપ્ત કરવામાં આવી હતી.

વિસ્ફોટોનો માસ્ટરમાઈન્ડ ભારતીય ઉપખંડમાં કાર્યરત હવાલા નેટવર્કમાં મુખ્ય વ્યક્તિ તરીકે ગણવામાં આવે છે, દાઉદ ઇબ્રાહિમ દાણચોરી અને ગેંગ વોરમાં તેની કથિત સંડોવણી માટે પણ પ્રખ્યાત છે. જો કે, 12 માર્ચ, 1993ના રોજ મુંબઈમાં બહુવિધ વિસ્ફોટો થતાં તેણે નામચીન મેળવ્યું હતું, જેમાં 257 લોકો માર્યા ગયા હતા અને 1400 થી વધુ ઘાયલ થયા હતા. તેના નજીકના સાથીઓ સાથે, તે કથિત રીતે તે જ સમયે પાકિસ્તાન ભાગી ગયો હતો. ફરિયાદ પક્ષે તેના પર વિસ્ફોટોનો માસ્ટરમાઈન્ડ હોવાનો આરોપ (Mastermind of explosions Dawood Ibrahim) મૂક્યો હતો. ભારત સરકારના સતત પ્રયાસો છતાં, પાકિસ્તાને ઈબ્રાહિમ સુધી પહોંચવાનો પ્રયાસ કરવાની કોઈપણ તકને રોકી દીધી છે.

આ પણ વાંચો LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં થયા મોટા બદલાવો

આતંકવાદી સંગઠનો સાથે સતત જોડાયેલો આ દરમિયાન, તે લશ્કર-એ-તૈયબા જેવા અનેક આતંકવાદી સંગઠનો સાથે સતત જોડાયેલો રહ્યો છે, જેણે ભારતમાં વર્ષોથી અનેક આતંકી હુમલાઓ કર્યા હતા. આવો જ એક અગ્રણી હુમલો જ્યાં ઈબ્રાહિમ પર લોજિસ્ટિક્સ પૂરો પાડવાનો આરોપ છે તે 26/11નો આતંકી હુમલો છે. જો કે, તેની સામેના આરોપો આતંકવાદથી આગળ વધે છે અને આંતરરાષ્ટ્રીય સટ્ટાબાજી અને મેચ ફિક્સિંગ સિન્ડિકેટમાં તેની સંડોવણી સુધી વિસ્તરે છે. આમાં 2000 મેચ ફિક્સિંગ વિવાદ અને 2013 ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ સ્પોટ-ફિક્સિંગ કૌભાંડનો (Indian Premier League spot-fixing scandal) સમાવેશ થાય છે.

આતંકવાદી જાહેર કરવામાં આવ્યો ઈબ્રાહિમ માત્ર ભારત માટે ભાગેડુ નથી, પરંતુ યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ ઑફ અમેરિકા દ્વારા પણ તેને આતંકવાદી જાહેર (Dawood Ibrahim declared a terrorist by the United States of America) કરવામાં આવ્યો છે. અમેરિકાએ આરોપ લગાવ્યો છે કે તેણે આતંકી સંગઠન અલ-કાયદા સાથે દાણચોરીના રસ્તાઓ શેર કર્યા હતા. અમેરિકી સત્તાવાળાઓ અનુસાર, તે યુનાઇટેડ કિંગડમ અને અન્ય યુરોપિયન દેશોમાં મોટા પાયે નાર્કોટિક્સની શિપિંગમાં સામેલ છે. આરોપ છે કે તે અલ-કાયદાના સંસ્થાપક ઓસામા બિન લાદેનના સંપર્કમાં હતો. અહેવાલો સૂચવે છે કે તે તાલિબાનના રક્ષણ હેઠળ 1990 ના દાયકામાં અફઘાનિસ્તાન ગયો હતો. સંશોધિત ગેરકાનૂની ગતિવિધિઓ નિવારણ અધિનિયમ હેઠળ, તેને ભારત દ્વારા પણ સત્તાવાર રીતે આતંકવાદી જાહેર કરવામાં આવ્યો છે.