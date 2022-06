નવી દિલ્હી: નવો લેબર કોડ 1 જુલાઈથી લાગુ થવા જઈ રહ્યો છે, કેટલાક એવા નિર્ણયો (New Labour Law) છે, જે મોટા પરિવર્તનનો સંકેત આપી રહ્યા છે. તમારા પગાર પર અસર થઈ રહી છે. તમારી સાપ્તાહિક રજાઓ (new labour code) પણ પ્રભાવિત થશે. જો કે તેનો અમલ કરવાની જવાબદારી (trade unions debate) રાજ્યોની છે. આ ફેરફારો ફક્ત તે રાજ્યોમાં જ દેખાશે જ્યાં તેને (low take home salary) લાગુ કરવામાં આવશે.

પહેલા કરતાં વધુ રજાઓ: નવો લેબર કોડ વેતન (વેતન), સામાજિક સુરક્ષા (સામાજિક સુરક્ષા), ઔદ્યોગિક સંબંધો (ઔદ્યોગિક સંબંધો) અને વ્યવસાયિક સંકટ સાથે સંબંધિત છે. જ્યાં પણ તેનો અમલ થશે, ત્યાં કામ કરવાની પરિસ્થિતિઓમાં ફેરફાર (weekly off for three days) થશે. તમને પહેલા કરતાં વધુ રજાઓ મળશે, પરંતુ તમારે બાકીના દિવસોમાં વધુ કલાકો સુધી કામ કરવું પડશે.

અઠવાડિયામાં ત્રણ દિવસ સાપ્તાહિક રજા: નવા લેબર કોડ મુજબ હવે તમારે માત્ર ચાર દિવસ માટે ઓફિસ (Work 4 days a week) જવાનું રહેશે. આનો અર્થ એ છે કે તમને અઠવાડિયામાં ત્રણ દિવસ માટે સાપ્તાહિક રજા મળશે. દિવસમાં આઠ કલાકને બદલે 12 કલાક કામ કરવું પડશે. એક કર્મચારીએ અઠવાડિયામાં 48 કલાક કામ કરવું પડશે. જો તમારે લાંબી રજા લેવી હોય તો તમારે વર્ષમાં ઓછામાં ઓછા 180 દિવસ કામ કરવું પડશે. એટલે કે તમારે વર્ષમાં છ મહિના કામ કરવું પડશે. અગાઉના લેબર કોડમાં લાંબી રજા મેળવવા માટે 240 દિવસ કામ કરવું જરૂરી હતું.

ટેક હોમ સેલરીમાં ઘટાડો: નવા લેબર કોડમાં ઇન હેન્ડ સેલેરી અથવા ટેક હોમ સેલરીમાં ઘટાડો થશે. નવા નિયમ અનુસાર, કર્મચારીનો મૂળ પગાર તેના કુલ પગારના 50 ટકા અથવા તેનાથી વધુ હોવો જોઈએ. આનો અર્થ એ છે કે, તમારો બેઝિક પગાર જેટલો ઊંચો છે, તેટલો તમારો PF યોગદાન વધારે છે. આનો બીજો ફાયદો એ થશે કે, તમારી પાસે નિવૃત્તિ સમયે મોટી રકમ હશે. ગ્રેચ્યુટીની રકમ પણ વધુ હશે.

મહિલા કર્મચારીઓની સંમતિ: જો તમે કોઈપણ કંપની છોડવા માંગો છો, તો કંપનીએ માત્ર બે દિવસમાં સંપૂર્ણ સમાધાન કરવું પડશે. એટલે કે, જો તમે નોકરી છોડો છો અથવા છટણીથી પ્રભાવિત થશો તો બે દિવસમાં સમાધાન કરવું પડશે. મહિલા કર્મચારીઓ તેમની સંમતિ આપે તો જ તેમને રાત્રે કામ આપવામાં આવશે. તેમની સુરક્ષા મજબૂત હોવી જોઈએ. પ્રસૂતિ રજા 12 અઠવાડિયાથી વધારીને 26 અઠવાડિયા કરવામાં આવી છે.