નવી દિલ્હીઃ હવે ટુ વ્હીલર્સ માટે નવું નોટિફિકેશન (new notification for two wheelers) બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. આ સૂચનામાં બાળકો માટે હેલ્મેટ અને સેલ્ફી બેલ્ટ (helmet for children on bike) ફરજિયાત કરવામાં આવ્યા છે. કેન્દ્રની મોદી સરકારના રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ અને હાઈવે મંત્રાલયે આ નોટિફિકેશન બહાર પાડ્યું છે. માહિતી અનુસાર

જારી કરાયેલા નોટિફિકેશન મુજબ નવા નિયમો

આ માટે કેન્દ્ર સરકાર વતી રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ અને હાઈવે મંત્રાલયે એક નોટિફિકેશન (Govt's new rules for kids on two-wheelers )બહાર પાડ્યું છે. નોટિફિકેશન મુજબ કુલ ત્રણ ફેરફારો કરવામાં આવી રહ્યા છે. જેમાં ટુ વ્હીલર પર બેઠેલા બાળકો માટે સેફ્ટી બેલ્ટ જરૂરી રહેશે. આ સાથે બાળકોએ ક્રેશ હેલ્મેટ પણ પહેરવી જોઈએ. જ્યારે બાળક બેઠું હોય ત્યારે મોટરસાઇકલની ઝડપ 40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકથી વધુ ન હોવી જોઈએ. જારી કરાયેલા નોટિફિકેશન મુજબ નવા નિયમો 15 ફેબ્રુઆરી 2023થી લાગુ થશે. અગાઉ ગયા વર્ષે ઓક્ટોબરમાં મંત્રાલયે ડ્રાફ્ટ નોટિફિકેશન જારી કરીને નિયમોમાં ફેરફારનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો.

નોટિફિકેશનમાં શું છે?

નિયમો અનુસાર, 9 મહિનાથી 4 વર્ષ સુધીના બાળકોને મોટરસાઇકલ પર લઈ જતા લોકોએ સેફ્ટી બેલ્ટ (હાર્નેસ) પહેરવો પડશે. પાછળ બેઠેલા બાળકોએ ક્રેશ હેલ્મેટ પહેરવાનું રહેશે જે તેમના માથા પર ચુસ્તપણે ફિટ થઈ જાય. નોટિફિકેશન અનુસાર, ટુ વ્હીલર કે જેના પર 4 વર્ષથી નાની બાળકી બેઠી હોય તેની સ્પીડ 40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકથી વધુ ન હોવી જોઈએ. સેફ્ટી હાર્નેસ વિશે કહેવામાં આવ્યું છે કે તેની ક્ષમતા 30 કિલો સુધીનો ભાર સહન કરવાની હોવી જોઈએ. હાર્નેસ વિશે, એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે તે પર્યાપ્ત ગાદી સાથે ફીણ સાથે ભારે નાયલોન, મલ્ટીફિલામેન્ટથી બનેલું હોવું જોઈએ. તે વોટરપ્રૂફ અને ટકાઉ પણ હોવું જોઈએ.

સેફ્ટી હાર્નેસ શું છે

સેફ્ટી હાર્નેસ એક રીતે સેફ્ટી જેકેટ જેવું છે. આમાં, એક બાજુથી તે બેલ્ટ-ટુ-વ્હીલર ડ્રાઇવર સાથે જોડાયેલ હશે અને બીજી તરફ તે બાળકોના ઉપરના ભાગ સાથે જોડાયેલ હશે. તેને હૂકની મદદથી બંને પહેરી શકાય છે.

30 દિવસમાં સૂચનો મંગાવ્યા

તાજેતરમાં જારી કરાયેલા અન્ય એક નિવેદનમાં મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, "ખતરનાક અથવા જોખમી સામાનનું વહન કરતા દરેક વાહન વાહન મોનિટરિંગ સિસ્ટમ સાધનોથી સજ્જ હોવું જોઈએ." આ અંગે 30 દિવસમાં હિતધારકો પાસેથી સૂચનો મંગાવવામાં આવ્યા છે. સેન્ટ્રલ મોટર વ્હીકલ એક્ટમાં ચાર વર્ષ સુધીના બાળકોને આવરી લેતા ટુ-વ્હીલર પર પાછળ બેઠેલા બાળકો માટે વધુ સલામતી સુનિશ્ચિત કરવા માટે નવા નિયમનો સમાવેશ કરવા માટે સુધારો કરવામાં આવ્યો છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે નવા ટ્રાફિક નિયમનું ઉલ્લંઘન કરવા પર 1000 રૂપિયાનો દંડ અને ત્રણ મહિના માટે ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ સસ્પેન્ડ થઈ શકે છે.

