ન્યુઝ ડેસ્ક: દેવી દુર્ગાની પૂજાના નવ દિવસ, શારદીય નવરાત્રી 26 સપ્ટેમ્બર 2022 (Shardiya navratri 2022 date) સોમવારથી શરૂ થવા જઈ રહી છે અને 5 ઓક્ટોબર 2022 બુધવાર સુધી ચાલશે. એવું માનવામાં આવે છે કે, આ નવ દિવસોમાં જે કોઈ પણ સાચા હૃદય અને ભક્તિ સાથે દેવી દુર્ગાની પૂજા કરે છે, તેને શાંતિ, સુખ અને સમૃદ્ધિ મળશે કારણ કે દેવી તેમની બધી મુશ્કેલીઓ દૂર કરે છે. નવરાત્રિ દરમિયાન, નવ દિવસ સુધી, દેવી દુર્ગાના નવ જુદા જુદા સ્વરૂપોની પૂજા કરવામાં આવે છે. શારદીય નવરાત્રીએ હિંદુઓમાં સૌથી શુભ અને મહત્વપૂર્ણ તહેવાર છે.

નવરાત્રિ શબ્દ ક્યાંથી આવ્યો: નવરાત્રિ શબ્દ (Where does the word Navratri come from) સંસ્કૃત શબ્દ પરથી આવ્યો છે, જેનું ભાષાંતર ‘નવ’ નો નવ અને ‘રાત્રિ’ નો અર્થ રાત થાય છે. હિંદુ શાસ્ત્રો અને માન્યતાઓ અનુસાર, આ તહેવાર અનિષ્ટ પર સારાની જીતનું પ્રતીક છે. એવું માનવામાં આવતું હતું કે, દેવી દુર્ગાએ નવ દિવસ સુધી રાક્ષસ મહિષાસુર કે જે અહંકારનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે તેની સાથે યુદ્ધ કર્યું હતું અને અંતિમ દિવસે, જ્યારે તેણીએ રાક્ષસનો શિરચ્છેદ કર્યો હતો, ત્યારે તેને વિજય દશમી કહેવામાં આવે છે.

મહત્વ અને ઉજવણી: આ તહેવાર ભારતના વિવિધ રાજ્યોમાં ખૂબ જ ઉત્સાહ અને ઉત્સાહ સાથે લોકપ્રિય રીતે ઉજવવામાં આવે છે. દુર્ગા પૂજા એ તહેવારનું બીજું નામ છે. જ્યારે સમગ્ર દેશમાં હિન્દુઓ તહેવારની ઉજવણી કરે છે, ત્યારે ગુજરાતી અને બંગાળી સમુદાયો ભવ્ય ઉજવણી કરે છે. દશેરા એ અંતિમ દિવસ છે, જ્યારે દેવી દુર્ગાને દિવસભર પ્રાર્થના કરવામાં આવે છે. દરેક રાજ્યમાં, દિવસને અલગ-અલગ નામથી ઓળખવામાં આવે છે. તેને નવમી અથવા વિજયાદશમી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. નવરાત્રી, જેને નવદુર્ગા પર્વ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તે દેવી દુર્ગા તરીકે શક્તિ દૈવી શક્તિની પૂજા કરવાનો સૌથી શુભ સમય માનવામાં આવે છે.

ઘટસ્થાપન અથવા કલષ્ઠસ્થાપન: ઘટસ્થાપન અથવા કલષ્ઠસ્થાપન પૂજા એ નવરાત્રી તહેવાર દરમિયાન એક મહત્વપૂર્ણ ધાર્મિક વિધિ છે. ઘટસ્થાપન નવરાત્રિના નવ દિવસની શરૂઆત માનવામાં આવે છે. કલષ્ઠસ્થાપન પૂજા દેવી શક્તિને આહ્વાન કરવા માટે કરવામાં આવે છે. દેશના અમુક ભાગોમાં, કન્યા પૂજા કરવામાં આવે છે, જે દેવી દુર્ગાના નવ સ્વરૂપોનું (Nine forms of Goddess Durga) પ્રતિનિધિત્વ કરતી નવ સ્ત્રીઓની પૂજા કરે છે, તેમાં એક ધાર્મિક વિધિનો પણ સમાવેશ થાય છે જેમાં આદર દર્શાવવા માટે છોકરીઓના પગ ધોવામાં આવે છે અને તેમને ભેટો આપવામાં આવે છે. આ તહેવાર સ્ત્રી ભગવાનને સમર્પિત કરવામાં આવે છે, અમુક સમુદાયોમાં આ નવ દિવસોમાં મહિલાઓની પૂજા કરવામાં આવે છે. નવરાત્રિનો અંતિમ દિવસ દશેરા છે, જે રાવણ પર ભગવાન રામના વિજયનું સ્મરણ કરે છે. પરિણામે, તહેવાર અનિષ્ટ પર સારાની જીતનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. આ દિવસે રાવણના પૂતળાનું દહન કરવામાં આવે છે. લોકો શસ્ત્રો અને શક્તિના અન્ય પદાર્થોને પણ પ્રાર્થના કરે છે.

રામ અને રાવણની દંતકથા: દંતકથા અનુસાર, ભગવાન રામે રાવણનો નાશ કરવા માટે જરૂરી શક્તિ અને શક્તિ મેળવવા માટે નવ જુદા જુદા સ્વરૂપોમાં નવ દિવસ સુધી દેવી દુર્ગાની પૂજા કરી (history of Navratri) હતી. તેણે સીતાને ભયંકર રાક્ષસ રાજા રાવણના નિયંત્રણમાંથી બચાવવાની કોશિશ કરી જેણે તેનું અપહરણ કર્યું હતું. દસમો દિવસ, જ્યારે ભગવાન રામે રાવણનો વધ કર્યો, તે વિજયાદશમી અથવા દશેરા તરીકે ઓળખાવા લાગ્યો, જે રાવણ પર રામની જીત દર્શાવે છે.