કોલ્હાપુર: નાનાસાહેબ લડકટે 31 માર્ચે મહારાષ્ટ્રમાં સહ્યાદ્રી ટાઈગર પ્રોજેક્ટના વન સંરક્ષક અને ક્ષેત્ર નિર્દેશક તરીકેનો કાર્યભાર સંભાળ્યો. તેઓ ભૂતપૂર્વ ફિલ્ડ ડિરેક્ટર સમાધાન ચૌહાણના સ્થાને છે, જેઓ તાજેતરમાં નિવૃત્ત થયા છે. વિચિત્ર બાબત ત્યારે બની જ્યારે નવ નિયુક્ત ડિરેક્ટર નાનાસાહેબ લડકટ તેમની નવી પોસ્ટ સંભાળવા માટે સાયકલ પર પહોંચ્યા (Nanasaheb Ladkat arrived on a bicycle to handle his new post) હતા.

આ પણ વાંચો: NIAએ લુધિયાણા બોમ્બ વિસ્ફોટના મુખ્ય આરોપી ગગનદીપ સિંહના ઘરે દરોડા પાડ્યા

300 કિમીની મુસાફરી : ખરેખર નાનાસાહેબને લાલ બત્તીવાળી સરકારી કાર મળી છે. આ કાર દ્વારા તે કોલ્હાપુર પણ જઈ શકતા હતા, પરંતુ તેમને સાયકલ ચલાવવાનો શોખ છે. તેથી તેમણે પુણેથી કોલ્હાપુર સુધીની 300 કિમીની મુસાફરી સાઇકલ (Ladkat covered a distance of 300 km from Pune to Kolhapur on a bicycle ) દ્વારા કરી હતી. માત્ર પોતાના શોખ માટે જ નહીં, પરંતુ નાનાસાહેબ લડકટ પ્રકૃતિની રક્ષા અને સંવર્ધનનો સંદેશ (To spread the message about conservation of nature) આપતા સાયકલ ચલાવીને કોલ્હાપુર પહોંચ્યા હતા. તેના કામના દરેક જગ્યાએ વખાણ થઈ રહ્યા છે.

મેલઘાટ ટાઈગર રિઝર્વ: મળતી માહિતી મુજબ નાનાસાહેબ લડકટ મહારાષ્ટ્ર ફોરેસ્ટ સર્વિસના 1986-87 બેચના કર્મચારી છે. તેણે પોતાની કારકિર્દી મેલઘાટ ટાઈગર રિઝર્વથી શરૂ કરી હતી. તેમણે મુંબઈના સંજય ગાંધી નેશનલ પાર્કમાં મદદનીશ વન સંરક્ષક તરીકે પણ કામ કર્યું છે. તેમને 2006માં ભારતીય વન સેવામાં પ્રમોશન મળ્યું હતું.

આ પણ વાંચો: પ્રવાસીને મહિલાના ગાલ પર ચુંબન કરવું પડ્યું મોંઘુ, આરોપીને 7 વર્ષ પછી સજા

ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટર તરીકે : લડકટ અગાઉ વિશ્વ પ્રસિદ્ધ તાડોબા ટાઇગર પ્રોજેક્ટના ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટર તરીકે અસરકારક રીતે કામ કરી ચૂક્યા છે. અગાઉ તેઓ પુણેમાં ફોરેસ્ટ કન્ઝર્વેશન એન્ડ પ્લાનિંગમાં કામ કરતા હતા. તેણે કોઈમ્બતુરમાં વાઈલ્ડલાઈફ ટ્રેનિંગ અને વાઈલ્ડલાઈફ ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઈન્ડિયા, દેહરાદૂન ખાતે વાઈલ્ડલાઈફ મેનેજમેન્ટમાં પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ ડિપ્લોમા અભ્યાસ કર્યો હતો .