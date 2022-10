બોમ્બે હાઈકોર્ટની નાગપુર બેંચે શુક્રવારે દિલ્હી યુનિવર્સિટી (DU)ના ભૂતપૂર્વ પ્રોફેસર જીએન સાઈબાબાને માઓવાદીઓ સાથેના તેમના કથિત સંબંધો (Alleged links with Maoists)ને લગતા કેસમાં નિર્દોષ જાહેર કર્યા હતા અને તેમને જેલમાંથી તાત્કાલિક મુક્ત કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો. જસ્ટિસ રોહિત દેવ અને જસ્ટિસ અનિલ પાનસરેની ડિવિઝન બેંચે ટ્રાયલ કોર્ટના 2017ના ટ્રાયલ કોર્ટના આદેશને પડકારતી સાઈબાબાની અરજીને મંજૂરી આપી હતી અને તેમને આજીવન કેદની સજા (Sentenced to life imprisonment) ફટકારી હતી.

શારીરિક અક્ષમતાને કારણે સાંઈબાબા વ્હીલચેરની મદદ લે છે. તેમને નાગપુર સેન્ટ્રલ જેલ (in Nagpur Central Jail)માં રાખવામાં આવ્યા છે. બેન્ચે આ કેસમાં અન્ય પાંચ દોષિતોની અરજી પણ સ્વીકારી અને તેમને નિર્દોષ જાહેર કર્યા. આ કેસની સુનાવણી (Hearing of the case)પેન્ડિંગ દરમિયાન અરજદારમાંથી એકનું મૃત્યુ થયું છે. ખંડપીઠે આદેશ આપ્યો હતો કે જો અરજદારો અન્ય કોઈ કેસમાં આરોપી ન હોય તો તેમને તાત્કાલિક જેલમાંથી મુક્ત કરવામાં આવે.

વિવિધ જોગવાઈઓ: મહારાષ્ટ્રના ગઢચિરોલી જિલ્લાની એક સેશન્સ કોર્ટે માર્ચ 2017માં સાઈબાબા, એક પત્રકાર અને જવાહરલાલ નહેરુ યુનિવર્સિટી (JNU) ના વિદ્યાર્થી સહિત અન્યોને માઓવાદીઓ સાથે કથિત સંબંધો અને દેશ વિરુદ્ધ યુદ્ધ છેડવાની પ્રવૃત્તિ (Anti-national activities)ઓમાં સામેલ થવા બદલ દોષિત ઠેરવ્યા હતા. કોર્ટે સાઈબાબા અને અન્યને ગેરકાનૂની પ્રવૃત્તિઓ (નિવારણ) અધિનિયમ (UAPA) અને ભારતીય દંડ સંહિતા (IPC)ની વિવિધ જોગવાઈઓ હેઠળ દોષિત ઠેરવ્યા હતા.