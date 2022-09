શ્રીનગરઃ ઉત્તરાખંડ રાજ્ય તેની જૈવવિવિધતા માટે વિશ્વભરમાં (Nagdoon with medicinal properties) જાણીતું છે. અહીં વહેતી નદીઓની પૂજા કરવામાં આવે છે અને અહીં ઉગતી જડીબુટ્ટીઓ વિશ્વભરમાં નિકાસ (Aayurvedik Medicine Uttrakhand) કરવામાં આવે છે. આ બધાની વચ્ચે હજુ પણ રાજ્યમાં ઘણી એવી જડીબુટ્ટીઓ (Nagdoon Fair of Uttarakhand) છે, જે દુનિયાની સામે આવી નથી. આવી જ એક ઔષધિ 'યા' છે, જે પર્વતોમાં નાગદૂન તરીકે ઓળખાય છે. નાગદૂન રાજ્યના 6 હજાર ફૂટની ઉંચાઈવાળા વિસ્તારોમાં જ જોવા મળે છે. અત્યાર સુધી અહીં રહેતા લોકો (Nagdoon farm in Uttarakhand ) જાણતા હતા પણ વૈજ્ઞાનિકો નથી જાણતા. હવે સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટીના વૈજ્ઞાનિકોએ તેનો અભ્યાસ શરૂ કર્યો છે. અભ્યાસની શરૂઆતમાં જ વૈજ્ઞાનિકોને આશ્ચર્યજનક પરિણામો મળ્યા છે.

રીસર્ચ કર્યુંઃ ગઢવાલ યુનિવર્સિટીના ઈતિહાસ વિભાગના વડા રાજપાલ સિંહ નેગી અને તે જ વિભાગના સહાયક પ્રોફેસર સુભાષ ઉત્તરકાશી જિલ્લાના મોરી બ્લોકના જાખોલ ગામમાં યોજાનારા નાગદૂન મેળા વિશે અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. અભ્યાસમાં જાણવા મળ્યું કે નાગદૂન મેળો છોડની યોગ્યતા પર ઉજવવામાં આવે છે. જ્યારે તે અભ્યાસમાં આગળ વધ્યો તો ખબર પડી કે નાગદુન એક છોડ છે, જેના મૂળ કંદ ઔષધીય ગુણોથી ભરપૂર છે. સ્થાનિક લોકો વર્ષોથી તેમના ભોજનમાં તેનો ઉપયોગ કરતા આવ્યા છે.

રોગ સામે અકસીરઃ પ્રો. રાજપાલ નેગીએ જણાવ્યું કે સ્થાનિક લોકો તેનો ઉપયોગ સંધિવા માટે, પેટના કીડા મારવા, પેટના રોગોને દૂર કરવા માટે કરે છે. તેણે કહ્યું કે આ અમૃત કાચું નથી ખાતું. જો તેને કાચું ખાવામાં આવે તો તેનાથી મોઢામાં સોજો આવે છે. નાગદૂન રાંધતી વખતે, તેની ડિસ્ક બનાવવામાં આવે છે, જેને લોલ (ધનુ) કહેવામાં આવે છે.

પોષકતત્વોથી ભરપુરઃ નાગદૂન કા ખીર અને ગોળીઓ બનાવીને ઘી અને મધ સાથે ખાવામાં આવે છે. તેણે કહ્યું કે તેના સેવનથી 10 થી 12 કલાક સુધી ભૂખ નથી લાગતી અને શરીરને સંપૂર્ણ પોષક તત્વો પણ મળે છે. તેમણે કહ્યું કે જ્યારે નાગદૂનને બેંગ્લોરની સીડીએફઆરઆઈ લેબમાં મોકલવામાં આવ્યું તો તેના આશ્ચર્યજનક પરિણામો આવ્યા. તેમાં મોટી માત્રામાં પ્રોટીન સહિત અનેક પ્રકારના પોષક તત્વો મળી આવ્યા છે. અત્યાર સુધી વૈજ્ઞાનિકો આ અમૃત વિશે જાણતા ન હતા. હવે સેન્ટ્રલ ગઢવાલ યુનિવર્સિટી તેનો વૈજ્ઞાનિક અભ્યાસ શરૂ કરી રહી છે. સાથે મળીને, યુનિવર્સિટીના હેપ્રિક વિભાગ તેને ઉખીમઠમાં ઉછેરવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે, જેથી તેનો વૈશ્વિક સ્તરે ઉપયોગ કરી શકાય.