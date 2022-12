બેંગલુરુ: માડીવાલા પોલીસે દક્ષિણ કન્નડ જિલ્લાના બેલથાંગડીમાંથી 45 વર્ષીય હત્યાના ગુનેગારની ધરપકડ કરી છે, તે પેરોલ ગયાના 15 વર્ષ પછી ઝડપાયો (After getting parole disappeared for 15 years) છે. આરોપી સુહૈલ, દક્ષિણપૂર્વ બેંગલુરુના મંગમ્મનાપલ્યાનામાં તેનું નામ બદલીને મોહમ્મદ અયાઝ રાખીને રહેતો હતો. તે બેલથાંગડીમાં આયુર્વેદિક દવાનો વેપાર કરતો હતો. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, કુડલુ નજીક એક ટ્રક ડ્રાઈવરની હત્યાના (Karnataka Truck Driver Murder Case) આરોપમાં વર્ષ 2000માં ધરપકડ કરાયેલા પાંચ આરોપીમાં સુહેલનો પણ સમાવેશ થાય છે.

જનમટીપની સજા: સુહેલનું નામ આરોપી નં. ચાર્જશીટમાં 1 અને તેના સાથીદારો શંકર, સલીમ, ચાંદ પાશા ઉર્ફે ચાંદ ખાન અને વેણુગોપાલ આર હતા. આ ટોળકીએ કથિત રૂપે કુડલુ નજીક એક ટ્રક પર આરોપ લગાવ્યો હતો, તેના ડ્રાઇવર સેબેસ્ટિયન પર તેના પુત્રની સામે હુમલો કર્યો હતો અને તેમની પાસેથી કિંમતી વસ્તુઓની ચોરી કરી હતી. હુમલામાં સેબેસ્ટિયનનું મોત થયું હતું. જેથી સમગ્ર કેસ હત્યામાં ફેરવાયો હતો. ફાસ્ટ-ટ્રેક કોર્ટે સુહેલ, શંકર અને સલીમને હત્યા કેસમાં દોષી ઠેરવ્યા હતા. જ્યારે ખાન અને વેણુગોપાલને નિર્દોષ જાહેર કર્યા હતા. કોર્ટે તેમને 2004માં આજીવન કેદની સજા ફટકારી હતી. ત્રણેયને સેન્ટ્રલ જેલ, બેંગલુરુમાં રાખવામાં આવ્યા હતા.

પેરોલનો લાભ: સુહેલે 28 માર્ચ 2007થી 30 દિવસ માટે પેરોલનો લાભ લીધો હતો પરંતુ તે ફરાર થઈ ગયો હતો. પોલીસે સુહેલ અને અન્ય બે - મોહમ્મદ નયાઝ અને મોહમ્મદ નવાઝ - વિરુદ્ધ કેસ નોંધ્યો હતો, જેમણે દોષિતની પેરોલ માટે જામીન આપ્યા હતા. નયાઝ અને નવાઝની (After getting parole disappeared for 15 years) ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ તેમને જામીન મળી ગયા હતા. બાદમાં તેઓને નિર્દોષ જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. દરમિયાન, પોલીસને જાણવા મળ્યું કે સુહેલના સાથી ગુનેગાર શંકરે 2014 માં પેરોલનો લાભ લીધો હતો. તે જેલમાં પાછો ફર્યો ન હતો. પેરોલ કર્યાના થોડા મહિના પછી શંકરનું કિડની સંબંધિત સમસ્યાઓથી મૃત્યુ થયું હતું.

આ રીત પકડાયો: પેન્ડિંગ કેસોની સમીક્ષા કરતી વખતે, ડીસીપી (દક્ષિણપૂર્વ) સીકે બાબાએ નોંધ્યું કે સુહેલ હજુ પણ ફરાર છે. તેને શોધવા માટે તેણે ઈન્સ્પેક્ટર એસ પોલ પ્રિયકુમારના નેતૃત્વમાં એક વિશેષ ટીમની રચના કરી. પ્રિયકુમારે શંકરના મૃત્યુની વિગતો એકઠી કરી અને જાણવા મળ્યું કે તે બેલથાંગડીમાં આયુર્વેદિક દવાના વ્યવસાયની ઓફિસ સાગર એન્ટરપ્રાઇઝની વારંવાર મુલાકાત લેતા હતા. ઓફિસની સ્થાપના મોહમ્મદ અયાઝ દ્વારા કરવામાં આવી હતી, જે લગભગ 15 વર્ષ પહેલા બેલથાંગડી આવ્યો હતો. તેણે બેલથાંગડીની એક મહિલા સાથે લગ્ન કર્યા હતા અને તેને બે બાળકો હતા. પોલીસની એક ટીમ બેલથાંગડી ગઈ, તેણે જોયું કે અયાઝ બીજું કોઈ નહીં પણ સુહેલ છે, અને સોમવારે તેની ધરપકડ કરી.