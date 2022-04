મુંબઈઃ પનવેલ ફાર્મહાઉસના પાડોશી સાથેની દલીલ (Salman Khan-Ketan Kakkad case) એક્ટર સલમાન ખાનને ભારે પડવાના સંકેત દેખાઈ રહ્યા છે. આ મામલામાં ચાલી રહેલી વાત હવે સલમાનની મુશ્કેલીઓમાં વધારો કરતી જોવા મળી (Salman Khan's defamation suit case) રહી છે. મુંબઈની એક સિવિલ કોર્ટે કહ્યું છે કે, જમીનને લઈને તેના પાડોશી કેતન કક્કરે સલમાન પર લગાવેલા આરોપો સાચા છે, તેના કોઈપણ આરોપો ખોટા નથી. તેથી, કોર્ટે પડોશી વિરુદ્ધ સલમાનના માનહાનિના દાવાને ફગાવી દીધો.

સલમાન વિરુદ્ધ પુરાવા: સલમાને દાવો કર્યો હતો કે, આ (Court says Salman's claims are not factual ) આરોપ માત્ર તેને બદનામ કરવા માટે લગાવવામાં આવી રહ્યા છે. જો કે, કોર્ટે કહ્યું કે સલમાનનું નિવેદન કેતન દ્વારા રજૂ કરાયેલા પુરાવા પર આધારિત (defamation suit against Panvel Farmhouse neighbor) હતું. સલમાનના પાડોશી કેતને સલમાન વિરુદ્ધ પુરાવા રજૂ કરતાં કહ્યું કે, તેને જમીનના પ્લોટમાં આવતા અટકાવવામાં આવ્યો હતો. મુંબઈ સેશન્સ કોર્ટના જજ એએચ લદ્દાડે કહ્યું કે, સલમાન ખાન પોતાનો કેસ રજૂ કરવામાં સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ રહ્યો છે. તે સાબિત કરી શક્યા નથી કે, આ જમીન સલમાનની છે. જો કે, કક્કરે રજૂ કરેલા પુરાવા તેમની વાતને સાબિત કરે છે.

'કન્ટેનમેન્ટ ઓર્ડર' માટેની અરજી: કોર્ટે સલમાનની તેના પાડોશી કેતન કક્કર વિરુદ્ધ 'કન્ટેનમેન્ટ ઓર્ડર' માટેની અરજી પણ ફગાવી દીધી છે. જેમાં પડોશી રાયગઢ જિલ્લામાં પનવેલમાં ખાનના ફાર્મહાઉસના સંબંધમાં કક્કરને તેની અથવા તેના પરિવારના સભ્યો વિરુદ્ધ વધુ કોઈ ટિપ્પણી કરવાથી રોકવા માટે વચગાળાના આદેશની માંગ કરવામાં આવી હતી.

ફરિયાદ નોંધી કાર્યવાહી હાથ ધરી: કેતન કક્કરના વકીલોનું કહેવું છે કે, સલમાને તેના ફાર્મહાઉસની આસપાસ બનાવેલો મજબૂત લોખંડનો ગેટ કેતનની જમીન પર છે, તેથી કેતન તેની જમીનનો સંપૂર્ણ ઉપયોગ કરી શકતો નથી. એ જમીન પર કેતનનું મંદિર છે. પરંતુ સલમાને તેને તે ભૂમિ પર આવવાની મનાઈ કરી હોવાથી તે સામાન્ય દેવદર્શન પણ કરી શકતો નથી. એટલું જ નહીં, સલમાને વીજળીના સપ્લાયમાં પણ અડચણ ઊભી કરી છે. આ અંગે ફરિયાદ નોંધી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

કક્કરે તેમની જમીન 1996માં ખરીદી: વકીલોએ દાવો કર્યો હતો કે, કક્કરે તેમની જમીન 1996માં ખરીદી હતી. તે 2014 માં નિવૃત્ત થયો હતો અને ત્યાં રહેવા માંગતો હતો, પરંતુ સલમાન ખાન અને તેના પરિવારના કારણે તેની જમીન સુધી પહોંચી શક્યો ન હતો. જજે રેકોર્ડ પરના ટ્વીટ્સ અને વીડિયોની તપાસ કર્યા પછી અવલોકન કર્યું કે ખાને ટ્વીટમાં રહેલા સંકેતો તેમના માટે કેવી રીતે સંબંધિત છે તે સમજાવ્યું નથી. કોર્ટે કહ્યું કે ખાન કક્કરને તેની જમીન પર આવતા અટકાવવાના આરોપને સમર્થન આપવા માટે "દસ્તાવેજી પુરાવા" છે.