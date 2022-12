ગાઝીપુર: ઉત્તર પ્રદેશમાં એક જમાનામાં જેની તૂતી બોલતી હતી તેવા ખૂંખાર માફિયા મુખ્તાર અંસારીનો દૌર સમાપ્ત થાવને આરે આવી(Mukhtar Ansari sentenced to 10 years imprisonment) ગયો છે. 1996ના અનેક ગુનામાં સંડોવણી બદલ ગાઝીપુરની ગેંગસ્ટર કોર્ટે અંસારીને 10 વર્ષની સજા (Mukhtar Ansari sentenced to 10 years imprisonment) અને 5 પાંચ લાખનો દંડ ફટકાર્યો(to pay Rs 5 lakh fine under Gangster Act) છે. વર્ષ 1996માં સદર કોતવાલીમાં મુખ્તાર અંસારી સામે નોંધાયેલા ગેંગસ્ટર કેસમાં ઉલટતપાસ અને જુબાની સોમવારે પૂર્ણ થઈ હતી. આજે માફિયા મુખ્તાર અંસારી અને તેના સહયોગી ભીમ સિંહને દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા છે. આ કેસમાં કુલ 11 સાક્ષીઓએ જુબાની આપી (Mukhtar Ansari sentenced to 10 years imprisonment)હતી.

ધારાસભ્ય મુખ્તાર અંસારી વિરુદ્ધ 1996ના ગેંગસ્ટર કેસમાં કોર્ટે ગુરુવારે પોતાનો ચુકાદો સંભળાવ્યો. ગાઝીપુરમાં સ્પેશિયલ MP MLA કોર્ટે લગભગ 2.30 વાગ્યે પોતાનો ચુકાદો આપ્યો છે. જો કે ચુકાદા સમયે મુખ્તાર અંસારી કોર્ટમાં હાજર ન હતા. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટની કસ્ટડી અને સુરક્ષાના કારણોસર મુખ્તાર અંસારીને ગાઝીપુર કોર્ટમાં મોકલવામાં આવ્યો ન હતો. તેથી, પ્રયાગરાજની ED ઓફિસમાં વીડિયો કોન્ફરન્સિંગની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી.

1996માં મુખ્તાર અંસારી વિરુદ્ધ ગેંગસ્ટર એક્ટનો કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો. મુખ્તાર સામે ગેંગસ્ટર એક્ટ હેઠળ પાંચ કેસના આધારે કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. કોંગ્રેસ નેતા અજય રાયના મોટા ભાઈ અવધેશ રાયની હત્યા કેસ અને એડિશનલ એસપી પર જીવલેણ હુમલો પણ આ પાંચ કેસમાં સામેલ છે.આ કેસમાં કોર્ટે 26 વર્ષ બાદ સજા સંભળાવી છે. આ પહેલીવાર છે જ્યારે મુખ્તાર અંસારીને કોઈ કેસમાં દોષી ઠેરવવામાં આવ્યો છે. અવધેશ રાયની હત્યા, કોન્સ્ટેબલ રાજેન્દ્ર સિંહની હત્યા, કોન્સ્ટેબલ રઘુવંશ સિંહની હત્યા, વધારાના એસપી પર હુમલો અને ગાઝીપુરમાં પોલીસકર્મીઓ પરના હુમલાના સંદર્ભમાં એક સાથે ગેંગસ્ટર એક્ટનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.

સરકારી વકીલ નીરજ શ્રીવાસ્તવે જણાવ્યું કે 1996માં લાદવામાં આવેલા ગેંગસ્ટર એક્ટમાં કુલ 5 કેસ હતા. જેમાં બે ગાઝીપુર, 2 વારાણસી અને 1 ચંદૌલીના મુગલસરાયની હતી. જેમાં મહત્વનો કેસ વારાણસીનો અવધેશ રાય હત્યા કેસ હતો. આ કેસમાં અવધેશના ભાઈ અજય રાયે સતત જુબાની આપી હતી. તે જ સમયે, ગાઝીપુરનો બીજો મામલો તત્કાલીન એડિશનલ એસપી ઉદયશંકર જયસ્વાલ પર હુમલા સાથે સંબંધિત છે. સરકારી વકીલે કહ્યું કે જજ દ્વારા સજા સંભળાવતા સમયે મુખ્તાર અંસારીની પારિવારિક પૃષ્ઠભૂમિ વિશે પણ વાત કરવામાં આવી હતી અને તેની પારિવારિક પૃષ્ઠભૂમિ કેવી રીતે કહેવામાં આવી હતી. જે ક્યાંયથી પણ આવી ગુનાહિત ઘટના બનવા દેતી નથી.

આખરે આજે ન્યાય મળ્યોઃ બીજી તરફ ચુકાદા બાદ કોંગ્રેસ નેતા અજય રાયે કહ્યું કે તેઓ કોર્ટના નિર્ણયથી ખૂબ જ ખુશ છે. તે આજે જે ન્યાય માટે લડી રહ્યો હતો તે તેને મળ્યો. તેમણે કહ્યું કે લાંબી રાહ જોયા બાદ કોર્ટે મુખ્તાર અંસારીને 10-10 વર્ષની સજા(Mukhtar Ansari sentenced to 10 years imprisonment) અને 5-5 દંડ ફટકાર્યો(to pay Rs 5 lakh fine under Gangster Act) છે. અવધેશ રાયે કહ્યું કે અગાઉની સરકારોમાં આ કેસ લાંબા સમયથી પેન્ડિંગ હતો અને તેમની ઉદાસીનતા પણ સામે આવી હતી, જેના કારણે કેસ આટલો લાંબો ચાલ્યો હતો. આજે જે ચુકાદો આપવામાં આવ્યો છે તેના માટે હું ન્યાયતંત્રનો આભાર માનું છું અને ચુકાદાનું સ્વાગત કરું છું. તેમણે કહ્યું કે ચોક્કસપણે આવા ગુનેગારો સામે સખત કાર્યવાહી થવી જોઈએ.