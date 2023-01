મધ્યપ્રદેશ: ઉચ્ચ શિક્ષણ પ્રધાન મોહન યાદવ રવિવારે ખંડવા પહોંચ્યા, જ્યાંથી તેમણે મોટી જાહેરાત કરતા કહ્યું કે, (mohan yadav statement over ramayana and gita) હવે મધ્યપ્રદેશના પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન કોર્સમાં રામાયણ અને ગીતા ભણાવવામાં (ramayana and gita included in post graduation) આવશે. આ સાથે તેમણે કહ્યું કે આગામી 12 જાન્યુઆરીએ રાજ્ય પ્રમુખ શિવરાજ સિંહ ચૌહાણ યુવા નીતિની જાહેરાત કરશે.

CM શિવરાજ યુવા નીતિની જાહેરાત કરશે: ખંડવા પહોંચેલા મધ્યપ્રદેશના ઉચ્ચ શિક્ષણ પ્રધાન મોહન યાદવ સર્કિટ હાઉસ ખાતે ભાજપના કાર્યકરોને મળ્યા હતા. અહીં ધારાસભ્ય દેવેન્દ્ર વર્મા, ધારાસભ્ય નારાયણ પટેલ, મેયર અમૃતા યાદવ અને અન્ય વરિષ્ઠ નેતાઓ પણ યાદવને મળ્યા, આ દરમિયાન તેઓ મીડિયાને પણ મળ્યા. મીડિયા સાથેની ચર્ચા દરમિયાન, તેમણે (સાંસદ પ્રધાન મોહન યાદવે) કહ્યું કે, "12 જાન્યુઆરીએ એક મોટો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવી રહ્યો છે, જેમાં મુખ્યપ્રધાન શિવરાજ સિંહ ચૌહાણ રાજ્યના યુવાનો માટે યુવા નીતિ"ની જાહેરાત કરશે. કરશે.

કોલેજોમાં ગીતા અને રામાયણનો અભ્યાસ થશેઃ આ સાથે ઉચ્ચ શિક્ષણ પ્રધાનએ પણ શિક્ષણ નીતિને લઈને મોટું નિવેદન આપ્યું છે, તેમણે કહ્યું કે, પીજી ક્લાસના અભ્યાસક્રમની ડિઝાઈન પણ બનાવવામાં આવી રહી છે, એવી અપેક્ષા છે કે આ વર્ષથી તે લાગુ થશે.બીજા વર્ષ પછી ત્રીજા વર્ષની શિક્ષણ નીતિ પણ અમારા અભ્યાસક્રમનો ભાગ બની રહી છે, આ અભ્યાસક્રમમાં અમે રામાયણ, ગીતા અને મહાપુરુષોના જીવન ચરિત્રનો પણ સમાવેશ કરીશું.જેની જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે. 2000 જગ્યાઓ માટે. બાકીની જગ્યાઓ માટે પણ ટૂંક સમયમાં જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવશે.

ઉચ્ચ શિક્ષણ પ્રધાન સરસ્વતી શિશુ મંદિર પહોંચ્યા: ખંડવા વિભાગના 4 જિલ્લાના આચાર્ય અને દીદી, ખંડવા, ખરગોન, બુરહાનપુર અને ખંડવા વિભાગના બરવાની રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ માટે વિદ્યા ભારતી માલવા હેઠળ ગણિત અને વિજ્ઞાન વિષયની વર્કશોપ સરસ્વતી શિશુ મંદિર કલ્યાણ ગંજ ખંડવા ખાતે ચાલી રહી છે.(mohan yadav visit khandwa) આમાં ઉચ્ચ શિક્ષણ પ્રધાન યાદવ અચાનક આવી પહોંચ્યા. આ દરમિયાન પ્રધાન શિશુ મંદિર પરિવારને મળ્યા હતા અને વર્કશોપને સંબોધન કર્યું હતું.