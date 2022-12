રાજસ્થાન: રાજસ્થાનના ડુંગરપુરમાં પુત્રની ઇચ્છામાં એક મહિલાએ 3 પુત્રીઓ પછી એક સાથે 3 પુત્રોને જન્મ (mother of 3 daughters gave birth to 3 son together) આપ્યો, પરંતુ જન્મ પછી, નબળા જન્મેલા બાળકો ઘણી રીતે પીડાવા લાગ્યા. ત્રણેય બાળકો 25 દિવસથી હોસ્પિટલમાં દાખલ હતા. ડૉક્ટરોથી લઈને નર્સિંગ સ્ટાફે બાળકોની સંભાળ અને સારવાર કરી. જેના કારણે બાળકો હવે સંપૂર્ણ સ્વસ્થ થઈ ગયા છે અને તેમને રજા આપવામાં આવી હતી.

પ્રી-મેચ્યોર ડિલિવરી કરતાં ઓછું વજન: પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય હોસ્પિટલ સાગવાડાના ડૉ. ઈસ્માઈલ દામડીએ જણાવ્યું કે, 25 દિવસ પહેલા 26 નવેમ્બરે એક મહિલાને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવી હતી. હીરાખેડી પિંડાવલના નિવાસી જયંતિલાલની પત્ની બદીને ડિલિવરી માટે દાખલ કરવામાં આવી હતી. જયંતિલાલે જણાવ્યું કે, તેમને પહેલેથી જ 3 દીકરીઓ છે. તેનો આખો પરિવાર પુત્રની ઈચ્છા રાખતો હતો. ડોક્ટરે બદીની ડિલિવરી કરાવી, બદીએ ટૂંકા સમયમાં જ 3 પુત્રોને જન્મ (mother gave birth to 3 sons together in rajasthan) આપ્યો.

બાળકોને આપવું પડ્યું ઓક્સિજન: ડોક્ટરે જણાવ્યું કે, ત્રણેય બાળકો જન્મથી જ નબળા હતા. 2 બાળકોનું વજન માત્ર એક કિલો હતું. જ્યારે 1 બાળકનું વજન માત્ર 1 કિલો અને 100 ગ્રામ હતું. સૌથી નીચો હોવાને કારણે શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડી રહી હતી.

3 દીકરીઓ પછી એકસાથે 3 દીકરાનો જન્મ: તેમણે કહ્યું કે, બાળકોને નળીઓ નાખીને દૂધ પીવડાવવું પડતું હતું. તબીબો અને નર્સોની ટીમ સારવારમાં લાગી હતી. ધીમે ધીમે બાળકોની સ્થિતિમાં સુધારો થવા લાગ્યો. 25 દિવસ પછી ત્રણેય બાળકો સંપૂર્ણ સ્વસ્થ છે. માતા અને બાળકોને હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવી છે. ત્રણ પુત્રી બાદ ત્રણ પુત્રોને (Mother Gave Birth to 3 Son Together in Dungarpur) કારણે પરિવારમાં ખુશીનો માહોલ છે. બદી અને તેના પતિ જયંતિલાલ કહે છે કે, પુત્રોની જેમ તેઓ ત્રણેય પુત્રીઓને પણ એટલો જ પ્રેમ કરે છે.