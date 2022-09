બક્સરઃ બિહારના (Crime In Bihar) બક્સરમાંથી એક માનવતાના શરમજનક સમાચાર સામે આવ્યા છે, જ્યાં એક માતાએ પોતાની જ ત્રણ દીકરીઓને ઝેર ખવડાવીને મારી નાખી છે. (Bihar Crime In Buxar) આ ઘટના બ્રહ્મપુર પોલીસ સ્ટેશન (Mother killed Her Doughter Via Poison) વિસ્તારના ગઢ ઘાટ ગામની છે. હાલ પોલીસ આ મામલે તપાસ કરી રહી છે.IPC 302

માતાએ દીકરીઓને આપ્યું ઝેરઃ મળતી માહિતી મુજબ, પુત્ર ન હોવાના કારણે આરોપી માતા પરેશાન હતી. તેના સાસરીયાઓ તેને ટોણા મારતા હતા. આખરે તે પરેશાન થઈ હતી જેથી તેણે પોતાની ત્રણ દીકરીઓનો જીવ લઈ લીધો હતો. મૃતક યુવતીઓની ઉંમર 11 વર્ષ, 8 વર્ષ અને 6 વર્ષ દર્શાવવામાં આવી છે. ગ્રામજનોના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપી મહિલા પિંકી દેવી છે, જે ગાયઘાટના રહેવાસી સુનીલ યાદવની પત્ની છે. સાસરિયાઓના કહેવા મુજબ મૃતક છોકરીઓના શરીર કાળા દેખાતા હોવાથી તેમને ઝેર આપીને મારી નાખવામાં આવી હતી. પરંતુ જ્યારે આરોપી મહિલાને પોલીસ દ્વારા કડક પૂછવામાં આવ્યું તો તેણે તેનું ગળું દબાવીને હત્યા કર્યાનું કબૂલ્યું.

આ પણ વાંચો:છેડતીનો વિરોધ કર્યો તો મહિલાને ચાલતી ટ્રેનમાંથી ફેંકી

ખાદ્યપદાર્થોમાં ભેળસેળ કરવામાં આવી હતી: આ ઘટના વિશે માહિતી આપતા આરોપી મહિલાના સાસુ હીરામુની દેવીએ જણાવ્યું કે મોડી રાત્રે ઘરમાં પુત્રનો ઉત્સવ ચાલી રહ્યો હતો. આરોપી દીકરીઓને ખવડાવીને ઘરે ગયો હતો. મોડી રાત સુધી યુવતીઓ રૂમમાંથી બહાર ન આવી ત્યારે પરિવારના અન્ય સભ્યો તેમને જગાડવા ગયા તો ત્રણેય જણા મૃત્યુ પામ્યા હતા, મોઢા કાળા પડી ગયા હતા. એવું લાગતું હતું કે ખોરાકમાં કંઈક ભળી ગયું છે. તેમની વહુ ઘરે ન હતી. જ્યારે તેણીના મામાના ઘરે ફોન કરવામાં આવ્યો ત્યારે તેણી ત્યાં પણ ન હતી, બાદમાં જાણવા મળ્યું કે તે પોલીસ સ્ટેશનમાં છે. ઘરમાં 2 દરવાજા છે, બીજા દરવાજેથી માર્યા બાદ તે ક્યારે ઘરની બહાર નીકળી ગઈ તેની કોઈને ખબર ન પડી.

આરોપીની સાસુનું નિવેદન: રાત્રે ખાવાનું ખવડાવીને તે ત્રણેયને ઘરે લઈ ગઈ. બીજી વહુને એક બાળક હતું, તે ત્રણ દિવસની છે, તે તેની સાથે બેઠી હતી. ક્યારે શું થયું, કંઈ ખબર નથી. સવારે જ્યારે તેણે યુવતી પાસેથી ચા મંગાવી હતી જેથી યુવતી બહાર ન આવી, તેણે જઈને જોયું તો ત્રણેય મૃત્યુ પામ્યા હતા.. માર માર્યા બાદ તેની માતા બીજા દરવાજેથી બહાર નીકળી ત્યારે ખબર પડી ન હતી. -

આ પણ વાંચો:બે વર્ષના બાળકને કારે લીધો અડફેટે, જૂઓ વીડિયો

મૃતદેહ પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલવામાં આવ્યો: તે જ સમયે, આ ઘટના અંગે ફોન પર માહિતી આપતા પોલીસ કેપ્ટન નીરજ કુમાર સિંહે કહ્યું કે એક માતાએ તેની ત્રણ માસૂમ પુત્રીઓની હત્યા કરી છે. આરોપી મહિલાની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી દેવામાં આવ્યો છે. પોલીસે ગુનો નોંધી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

શ્રીરાજ, ડીએસપી, ડુમરાઓનું નિવેદન:"પૂછપરછમાં મહિલાએ કબૂલ્યું છે કે તેણે પોતે જ તેની દીકરીઓનું ગળું દબાવીને હત્યા કરી છે. તેને પુત્ર ન હોવાની ચિંતા હતી. ખૂબ જ દુખદ ઘટના છે. આ આપણા સમાજની હકીકત છે, સ્ત્રી માટે તે મુશ્કેલ છે. પુત્ર. પરંતુ આપણે બધાએ તેના માટે આગળ આવવું પડશે. તો જ સમાજમાંથી આ દુષ્ટતાને નાબૂદ કરી શકાશે.i