બિહાર : બિહારના બગાહાથી મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. જ્યાં આતંકનો પર્યાય બની ગયેલા વાઘે ફરી એકવાર 2 લોકોને પોતાનું નિશાન બનાવ્યું છે. આ વખતે ભયંકર વાઘે માતા-પુત્ર પર હુમલો કર્યો હતો જેમાં બંનેના મોત (Mother And Son Dies In Tiger Attack In Bagaha) થયા છે. બંને ગોવર્ધન પોલીસ સ્ટેશન હેઠળના બલુઆ ગામના રહેવાસી હતા. આ સાથે વાઘના હુમલામાં મૃત્યુઆંક વધીને 9 થયો છે.

વાઘના આતંકથી ડરેલા ગ્રામજનો : સ્થાનિક લોકોના જણાવ્યા અનુસાર, બલુઆ ગામના સ્વર્ગસ્થ બહાદુર યાદવની પત્ની સિમરકી દેવી અને તેના પુત્રનો વાઘે શિકાર (Mother And Son Dies In Tiger Attack In Bagaha) કર્યો છે. બગાહામાં વાઘના આતંકથી (Tiger Terror In Bagaha) ગ્રામજનો રોષે ભરાયા છે. વાઘે સતત બીજા દિવસે લોકોને પોતાનો શિકાર બનાવ્યા બાદ આ વિસ્તારમાં ભયનો માહોલ છે. પરિસ્થિતિ એવી છે કે ગ્રામજનો ઘરની બહાર નીકળવાનું યોગ્ય માનતા નથી અને ઘરે પશુઓ માટે ઘાસચારો પણ લાવી રહ્યા નથી. આ લોકો વનવિભાગને જીવવા દેવા વિનંતી કરી રહ્યા છે. બિહાર એસટીએફ વાઘને મારવા માટે ત્યાં તૈનાત છે. વાઘ પણ અવારનવાર પોતાનું છુપાવવાનું સ્થળ બદલી રહ્યો છે. જેના કારણે તેને પકડવો મુશ્કેલ બન્યો હતો.

બગાહામાં વાઘનો ડર : માનવભક્ષી વાઘને મારી નાખવાનો આદેશ જારી કરવામાં આવ્યો છે, જેણે સતત ઘણા લોકોને પોતાનો શિકાર બનાવ્યા છે. બિહારના ચીફ વાઈલ્ડલાઈફ વોર્ડન પીકે ગુપ્તાએ વાઘને મારવાનો આદેશ જારી (Issued Order To Kill Tiger) કર્યો છે. લોકોમાં વધી રહેલા ગુસ્સાને જોતા આ આદેશ જારી કરવામાં આવ્યો છે. રોષે ભરાયેલા લોકોએ વન વિભાગના અનેક વાહનોમાં તોડફોડ કરી છે. રોષે ભરાયેલા લોકોનો રોષ જોઈને વન વિભાગના કર્મચારીઓ અલગ-અલગ ગામોમાં છુપાઈ ગયા છે.

ગ્રામજનોમાં ગભરાટ : વીટીઆરમાં 26 દિવસથી ચાલી રહેલા ઓપરેશનમાં 400 વનકર્મીઓની ટીમ લાગી હતી, પરંતુ અત્યાર સુધી તમામ પ્રયાસો નિષ્ફળ સાબિત થયા છે. વાઘના હુમલાને (Tiger Attack In Bagaha) કારણે ડુમરી ગામમાં સ્થિતિ તંગ છે. હરહિયા સરેહમાં શૌચ કરવા ગયેલા વાઘના હાથે એક યુવકનું મોત થયું, ત્યારથી સ્થિતિ તંગ છે. ઘટનાસ્થળે ભારે પોલીસ જવાનો અને SSBના જવાનોને તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. સૂત્રોનું માનીએ તો મુખ્યપ્રધાન નીતિશ કુમાર પણ અહીં પહોંચશે, જેના માટે તેમનું લેન્ડિંગ વાલ્મિકીનગરમાં થશે.