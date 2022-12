રાઉરકેલા(તામિલનાડુ): એક ભાઈ દ્વારા મોકલવામાં આવેલ મની ઓર્ડર ચાર વર્ષના અંતરાલ પછી માત્ર 100 કિલોમીટર દૂર રહેતી તેની બહેન સુધી પહોંચ્યો(Money order took four years to travel 100 kms in Odisha) હોય તેવી એક ઘટના સામે આવી છે. આ ઘટનાએ એવા સમયે બધાને ચોંકાવી (everyone surprised)દીધા હતા જ્યારે કલાસરૂમમાં અને સમગ્ર વિશ્વમાં કોઈને પણ એક બટનના ક્લિક પર પૈસા મોકલી શકાય(Money can be sent to anyone around the world at the click of a button) છે. સુમિત્રા બિસ્વાલને 26 નવેમ્બર 2022ના રોજ 500 રૂપિયાનો મની ઓર્ડર મળ્યો હતો, જો કે તેના ભાઈએ તેને 2008માં જ 'સાવિત્રી વ્રત'ના અવસરે પરત મોકલી દીધો હતો.

4 વર્ષ બાદ પહોંચ્યો મની ઓર્ડર: રાઉરકેલાના સેક્ટર 8માં રહેતા પ્રમોદ પ્રધાને (pramod pradhan living in Rourkela) અહીં સેક્ટર 19 ખાતેની પોસ્ટ ઓફિસમાંથી તેની બહેન માટે પૈસા મોકલ્યા હતા. દેખીતી રીતે સુંદરગઢ જિલ્લાના તેન્સામાં માત્ર 100 કિલોમીટર દૂર રહેતી તેની બહેન સુમિત્રા બિસ્વાલ સુધી પહોંચવામાં ચાર વર્ષ જેટલો સમય લાગ્યો હતો. ચાર વર્ષ પહેલાં પ્રમોદે સાવિત્રી અમાવસ્યાના દિવસે પૈસા મોકલ્યા હતા અને તે એવી આશામાં હતો કે તેની બહેનને તે મળી જશે. બીજી બાજુ બહેને પ્રમોદને હેરાન કર્યા ન હતા અને વિચાર્યું હતું કે તે કદાચ પૈસાની વ્યવસ્થા કરી શકશે નહીં. બંનેએ તેની ચર્ચા કરી ન હતી અને સમય જતાં તે ભૂલી ગયા હતા.

ઘટના બની ટોક ઓફ ધ ટાઉન: ચાર વર્ષ પછી જ્યારે મની ઓર્ડર સુમિત્રા પાસે પહોંચ્યો ત્યારે તેણીને સમજાયું કે તેના ભાઈએ ખરેખર 5 વર્ષ પહેલા જ નાણાં મોકલી દીધા હતા. આ ઘટના ટૂંક સમયમાં શહેરમાં ચર્ચાનો વિષય બની ગઈ હતી. દેશભરમાં ડિજિટાઇઝેશનની (Digitization) ખુબ વાતો થાય છે ત્યારે આવી ઘટનાઓ માટે કોઈ અવકાશ નથી હવે. તે માત્ર પોસ્ટ ઓફિસની કામગીરી પર પ્રતિબિંબિત કરે છે. ઇટીવી ભારત દ્વારા સંપર્ક કરવામાં આવતા રાઉરકેલા પોસ્ટલ એસપી સર્વેશ્વર ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે આ બાબતની તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે તપાસ બાદ જ પોસ્ટ ઓફિસની ક્ષતિ જાણી શકાશે. આ દરમિયાન પ્રમોદ પ્રધાન અને તેમના વકીલ જહાનંદ સાહુએ ટપાલ વિભાગની કામગીરી પર સવાલો ઉઠાવ્યા છે.