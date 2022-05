હૈદરાબાદ: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 26 મેના રોજ અહીં ઇન્ડિયન સ્કૂલ ઑફ બિઝનેસ (INDIAN SCHOOL OF BUSINESS)ના 20મા વાર્ષિક દિવસની ઉજવણીમાં (20TH ANNUAL DAY CELEBRATIONS) હાજરી આપશે અને વિદ્યાર્થીઓને (PM MODI TO ATTEND 20TH ANNUAL DAY CELEBRATIONS) સંબોધશે. પ્રોફેસર મદન પિલ્લુતાલા, ડીન, ISB, એ એક રિલીઝમાં જણાવ્યું હતું કે, ISB ના 20મા વાર્ષિક દિવસની ઉજવણીમાં વડાપ્રધાન હાજરી આપીને અમને ગર્વ છે. વડાપ્રધાન 26 મેના રોજ અનુસ્નાતક વિદ્યાર્થીઓ માટે ડિગ્રી કોન્ફરમેન્ટ કાર્યક્રમમાં હાજરી (CELEBRATIONS OF INDIAN SCHOOL OF BUSINESS) આપશે અને ISBના હૈદરાબાદ અને મોહાલી કેમ્પસના વિદ્યાર્થીઓને સંબોધશે.

શૈક્ષણિક વિદ્વાનોને મેડલ: પ્રકાશન અનુસાર, વડાપ્રધાન એક છોડ રોપશે અને એક સ્મારક તકતીનું અનાવરણ પણ કરશે. તેમણે કહ્યું કે, મોદી શૈક્ષણિક વિદ્વાનોને મેડલ પણ અર્પણ કરશે. દરમિયાન, રિલીઝમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, સોમવારે જારી કરાયેલ 'ફાઇનાન્સિયલ ટાઇમ્સ એક્ઝિક્યુટિવ એજ્યુકેશન કસ્ટમ પ્રોગ્રામ્સ રેન્કિંગ'માં ISB ભારતમાં પ્રથમ અને વિશ્વભરમાં 38માં ક્રમે છે. વડાપ્રધાન મોદીના પ્રવાસને ધ્યાનમાં રાખીને તેલંગાણા પોલીસ કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા કરી રહી છે અને તેના માટે લગભગ અઢી હજાર પોલીસકર્મીઓને તૈનાત કરવામાં આવી રહ્યા છે. મોદી તેમની મુલાકાત દરમિયાન ઈન્ડિયન સ્કૂલ ઓફ બિઝનેસ (ISB)ના એક કાર્યક્રમમાં હાજરી આપશે.

પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ પ્રોગ્રામ: તેઓ ISB હૈદરાબાદના 20 વર્ષ પૂરા થવાના પ્રસંગે એક કાર્યક્રમમાં ભાગ લેશે અને 2022માં 'પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ પ્રોગ્રામ' પૂર્ણ કરનાર વિદ્યાર્થીઓને સંબોધિત કરશે. ISB હૈદરાબાદ અને ISB મોહાલીના લગભગ નવસો વિદ્યાર્થીઓ આ ઈવેન્ટમાં ભાગ લેશે. પોલીસ સૂત્રોએ પીટીઆઈને જણાવ્યું હતું કે, વડા પ્રધાનની શહેરની મુલાકાતને ધ્યાનમાં રાખીને, લગભગ અઢી હજાર પોલીસકર્મીઓને તૈનાત કરવામાં આવશે અને તમામ જરૂરી વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે. સાવચેતીના પગલા તરીકે ISB વિદ્યાર્થીઓ માહિતી એકત્ર કરી રહ્યા હોવાના અહેવાલો વિશે પૂછવામાં આવતા, સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ કાર્યક્રમમાં ભાગ લેનારા તમામ લોકો વિશે માહિતી એકત્ર કરી રહ્યા છે.