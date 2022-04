નવી દિલ્હીઃ પાકિસ્તાનને શાહબાઝ શરીફના રૂપમાં નવા વડાપ્રધાન (Pakistan New PM) મળ્યા છે. સોમવારે નેશનલ એસેમ્બલીમાં મતદાન બાદ મુસ્લિમ લીગ-નવાઝ (PML-N)ના પ્રમુખ શાહબાઝ શરીફને વડાપ્રધાન તરીકે બિનહરીફ (Pakistans new PM Shahbaz Sharif) ચૂંટવામાં આવ્યા હતા. ઈમરાન ખાનની પાર્ટીએ ચૂંટણીનો બહિષ્કાર કર્યો હતો. પાકિસ્તાનમાં નવા વડાપ્રધાનની ચૂંટણી પહેલા પાકિસ્તાન તહરીક-એ-ઈન્સાફ (PTI) પાર્ટીએ સંસદમાંથી રાજીનામું આપવાની જાહેરાત (Modi latest tweet on Pakistan ) કરી છે. પીએમ મોદીએ (Modi on Shehbaz Sharif ) પાકિસ્તાનના નવા વડાપ્રધાન શાહબાઝ શરીફને શુભેચ્છા પાઠવી છે.

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ટ્વીટ કરીને કહ્યું, 'મોહમ્મદ શાહબાઝ શરીફને પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાન તરીકે ચૂંટાવા બદલ અભિનંદન. ભારત આતંકવાદ મુક્ત ક્ષેત્રમાં શાંતિ અને સ્થિરતા (India desires peace with Pakistan ) ઇચ્છે છે, જેથી આપણે આપણા વિકાસના પડકારો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકીએ અને આપણા લોકોની સુખાકારી અને સમૃદ્ધિ સુનિશ્ચિત કરી શકીએ.

શાહબાઝ શરીફના નામને મંજૂરી: પૂર્વ વડાપ્રધાન નવાઝ શરીફના નાના ભાઈ શાહબાઝ 70 વર્ષના છે અને 3 વખત પાકિસ્તાનના પંજાબ પ્રાંતના મુખ્યપ્રધાન રહી ચૂક્યા છે. સંસદમાં મતદાન પહેલા વિપક્ષની સંયુક્ત બેઠકમાં વડાપ્રધાન પદ માટે શાહબાઝ શરીફના નામને મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. તેમના નામનો પ્રસ્તાવ પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ આસિફ અલી ઝરદારીએ કર્યો હતો. ઝરદારી પાકિસ્તાન પીપલ્સ પાર્ટી (PPP)ના કો-ચેરમેન પણ છે.

કોણ છે શાહબાઝ શરીફઃ શાહબાઝનો જન્મ 23 સપ્ટેમ્બર 1951ના રોજ લાહોરમાં થયો હતો. તેણે લાહોરથી જ ગ્રેજ્યુએશન કર્યું હતું. પછી તે પોતાના પારિવારિક વ્યવસાયમાં જોડાયો. રાજકારણમાં મોટા ભાઈ નવાઝ શરીફના આગમન બાદ તેમણે રાજકારણમાં પગ મૂક્યો હતો. જો કે નવાઝ, શાહબાઝ સિવાય શરીફ પરિવારમાં ત્રીજો ભાઈ અબ્બાસ પણ હતો. તેઓ પાકિસ્તાનની નેશનલ એસેમ્બલીના સભ્ય પણ હતા પરંતુ વર્ષ 2013માં તેમનું અવસાન થયું હતું.

શરીફ 3 વખત મુખ્યપ્રધાન રહી ચૂક્યા: પાકિસ્તાન મુસ્લિમ લીગ-નવાઝના વડા શાહબાઝ શરીફ ત્રણ વખત પાકિસ્તાનના પંજાબ રાજ્યના મુખ્યપ્રધાન રહી ચૂક્યા છે. તેઓ વર્ષ 2018 થી દેશની નેશનલ એસેમ્બલીના સભ્ય છે. 1999 માં દેશમાં લશ્કરી બળવા પછી, શાહબાઝ સાઉદી અરેબિયામાં તેના પરિવાર સાથે સ્વ-નિવાસ પર ગયો. આ પછી તે વર્ષ 2007માં પાછો ફર્યો. ત્યારબાદ પંજાબ વિધાનસભામાં જીત બાદ તેઓ ત્યાંના મુખ્યમંત્રી બન્યા. વર્ષ 2013માં ત્રીજી વખત મુખ્યપ્રધાન બન્યા. શાહબાઝ શરીફે બે લગ્ન કર્યા છે. પ્રથમ લગ્ન 1973માં કઝીન નુસરત સાથે થયા હતા. જ્યારે બીજા લગ્ન 2003માં પાકિસ્તાનમાં ફેમસ રહેલી તેહમિના દુર્રાની સાથે થયા હતા.

પાકિસ્તાનના પીએમ માટે ભારતમાં પ્રાર્થનાઃ એ સાંભળીને નવાઈ લાગશે કે, કોઈપણ પાકિસ્તાની વડાપ્રધાન માટે ભારતમાં પ્રાર્થના કરવામાં આવી રહી છે. કારણ એ છે કે પાકિસ્તાનના નવા પીએમ શાહબાઝ શરીફનું પૈતૃક ગામ ભારતમાં છે. આ ગામ અમૃતસરમાં છે, જેનું નામ છે જાતિ ઉમરા. શાહબાઝ વડાપ્રધાન બને તે માટે પ્રાર્થના કરવા માટે સ્થાનિક લોકો રવિવારે અહીંના ગુરુદ્વારામાં એકઠા થયા હતા. વિભાજન બાદ શરીફ પરિવાર અહીંથી પાકિસ્તાન આવી ગયો હતો. જોકે તેઓ આ ગામ સાથે સંપર્કમાં રહે છે. વાસ્તવમાં શરીફનો પરિવાર મૂળ કાશ્મીરી છે. તેમના પિતા અનંતનાગથી પંજાબના આ ગામમાં આવ્યા હતા. શાહબાઝની માતા પુલવામાની છે. ભાગલા પછી તેમના પિતાએ લાહોરમાં બિઝનેસ શરૂ કર્યો અને સમયની સાથે તેમાં વધારો થયો. હાલમાં, શરીફનું ઇત્તેફાક જૂથ પાકિસ્તાનના સૌથી મોટા ઉદ્યોગ જૂથોમાંનું એક છે.