વારાણસીઃ ઉત્તરપ્રદેશ ભેલુપુર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાંથી એક શરમજનક ઘટના સામે આવી છે. ફ્રાન્સના પેરિસ શહેરથી બનારસ ફરવા આવેલી એક યુવતી સાથે દુષ્કર્મ (up misbehavior with paris girl) કરવામાં આવ્યું છે. ગાઈડ બનીને યુવકે પહેલા યુવતીનો વિશ્વાસ જીત્યો અને પછી દારૂ પીવડાવી તેની સાથે દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. આ મામલે યુવતીએ પોલીસને લેખિત ફરિયાદ આપી છે. પોલીસે વિદેશી મહિલાની (girl came to visit banaras from paris ) ફરિયાદના આધારે અજાણ્યા શખ્સ સામે ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી છે.

બનારસના કેદાર ગેસ્ટ હાઉસમાં રોકાઈ: ઘાટ પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, ફ્રાંસની યુવતી બનારસના કેદાર ઘાટ (misbehavior with girl in varanasi ) ખાતેના ગેસ્ટ હાઉસમાં રોકાઈ હતી. તે કહે છે કે, શેરીમાં ચાલતો એક યુવક પોતાને ગાઈડ કહેતો હતો. 2 દિવસ સુધી તે યુવતીને શહેરમાં લઈ ગયો. ત્રીજા દિવસે મોડી રાત્રે તેણે યુવતી સાથે નાસ્તો કર્યો હતો અને આ દરમિયાન તેણે બીયર પીવાની ઓફર કરી હતી. આરોપીઓએ બિયરમાં દેશી દારૂ ભેળવ્યો હતો, જેના કારણે યુવતીની તબિયત લથડી હતી.

બેડ પર નગ્ન અવસ્થામાં : જ્યારે યુવતી જાગી ત્યારે તેણે પોતાને બેડ પર નગ્ન અવસ્થામાં જોઈ. જો કે, છોકરીએ ડૉક્ટરની સલાહ લીધી, પરંતુ ડૉક્ટરે કહ્યું કે બધું ઠીક થઈ જશે. આ મામલે યુવતીએ પોલીસમાં ફરિયાદ કરી છે. આ દરમિયાન યુવતીએ કહ્યું કે, તે તેના દેશ પરત ફરી રહી છે, પરંતુ ભવિષ્યમાં અન્ય કોઈ સાથે આવું ન થાય તે માટે તે ફરિયાદ કરી રહી છે. જે બાદ યુવતી પાછી ફરી હતી.

ઝડપાતા જ કડક કાર્યવાહી : આ મામલે ભેલુપુર પોલીસ સ્ટેશનના ઈન્ચાર્જ રમાકાંત દુબેએ જણાવ્યું કે, વિદેશી મહિલાએ લેખિત ફરિયાદ કરી છે, જેના આધારે અજાણ્યા વિરુદ્ધ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. આ મામલે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. આરોપી ઝડપાતા જ કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.