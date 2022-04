બેતિયાઃ બિહારના બેતિયામાં એક મિકેનિક લોહા સિંહે બાઇકના એન્જિનમાંથી ચાર સીટર મિની ક્લાસિક જીપ (Mini Jeep Made by Bike Engine) બનાવી છે. 150 સીસી એન્જિનવાળી જીપમાં ચાર લોકો બેસી શકે છે અને એક લિટર પેટ્રોલમાં 30 કિમી (30 KM Mileage in One Liter Patrol) ચાલે છે. લોહા સિંહના જણાવ્યા અનુસાર જીપ 10 ક્વિન્ટલ સુધીનો સામાન લઈ જઈ શકે છે.

કરલે જુગાડ કરલે: બિહારના મિકેનિકે 150 સીસી બાઇક એન્જિનથી ચાર સીટર જીપ બનાવી

લોકડાઉનમાં કંઈક નવું કરવાનું વિચાર્યું: લોકડાઉન દરમિયાન, લોહા સિંહે (Mechanic Loha Singh From Bettiah) કંઈક નવું કરવાનું વિચાર્યું અને યુટ્યુબ જોતી વખતે, ક્લાસિક જીપ પર તેની નજર પડી. પરિણામે, તેણે એક જીપ બનાવવાનું શરૂ કર્યું, જે સાંકડી શેરીઓમાં પણ દોડી શકે. લોહા સિંઘે યુટ્યુબની મદદથી ફોર સીટર મિની ક્લાસિક જીપને તૈયાર કરવામાં 50 દિવસનો સમય લીધો હતો.

કરલે જુગાડ કરલે: બિહારના મિકેનિકે 150 સીસી બાઇક એન્જિનથી ચાર સીટર જીપ બનાવી

પાવર ટીલર વ્હીલ્સ: લોહા સિંહે કહ્યું કે, જીપમાં કુલ 6 ગિયર છે અને તે સેલ્ફ સ્ટાર્ટ કરી શકે છે. ક્લાસિક જીપમાં પાવર ટીલર વ્હીલ્સ તેને ઉબેર ખાડાટેકરાવાળા અને પાણી ભરાયેલા રસ્તાઓ પર સરળતાથી ચાલવા દે છે. લોહા સિંહે કહ્યું, "આ મે આ મિની ક્લાસિક જીપ એ રીતે બનાવી છે કે, 60થી 70 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે ચાર સવાર અને 10 ક્વિન્ટલ વજન સાથે ચાલે છે. ઉપરાંત એક લિટર પેટ્રોલ 30 કિમીનું અંતર કાપે છે. આ જીપ 1.5 લાખ રૂપિયામાં બનાવવામાં આવી હતી.'

કરલે જુગાડ કરલે: બિહારના મિકેનિકે 150 સીસી બાઇક એન્જિનથી ચાર સીટર જીપ બનાવી

મેં જીપ વેચવાની ના પાડી : વધુમાં લોહા સિંહે કહ્યું ''ઘણા ગ્રાહકો મીની જીપ ખરીદવા માંગે છે પરંતુ, મેં જીપ વેચવાની ના પાડી કારણ કે તે મારી પ્રથમ બિલ્ડ હતી. જો કે બજારમાં જીપની માંગ છે. તેથી, તેને બનાવવા અને વેચવાની પણ યોજના છે".