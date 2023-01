નવી દિલ્હી: રાજધાની દિલ્હીમાં મોડી રાત્રે નવા વર્ષની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી હતી, ત્યારે હરિયાણાના ઝજ્જરમાં આવેલા ભૂકંપના કારણે દિલ્હીમાં ભૂકંપના હળવા આંચકા (Mild tremors of earthquake in Delhi) લોકોએ અનુભવ્યા હતા. શનિવારે રાત્રે 1.19 કલાકે ભૂકંપના હળવા આંચકા અનુભવાયા હતા. (Earthquake in Delhi) રિએક્ટ સ્કેલ પર તેની તીવ્રતા 3.8 નોંધવામાં આવી છે. ભૂકંપનું કેન્દ્ર હરિયાણાનું ઝજ્જર હતું. તેની ઊંડાઈ જમીનથી 5 ફૂટ નીચે હતી. રાહતની વાત એ છે કે અત્યાર સુધી ભૂકંપના કારણે કોઈ જાનહાનિના સમાચાર નથી. અગાઉ ગયા વર્ષે 29 નવેમ્બર 2022ના રોજ રિક્ટર સ્કેલ પર 2.5 અને 12 નવેમ્બરે 5.4ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો હતો. દિલ્હીમાં લોકોએ ભૂકંપના આંચકા અનુભવ્યા હતા.

આજે આવેલા ભૂકંપની તીવ્રતા ઘણી ઓછી હતી: નેશનલ સેન્ટર ઓફ સિસ્મોલોજી અનુસાર, ભૂકંપ જેની તીવ્રતા 4.0 કરતા ઓછી હોય તેનાથી નુકસાન થવાની શક્યતા ઓછી હોય છે. આજે આવેલા ભૂકંપની તીવ્રતા ઘણી ઓછી હોવાથી લોકોને તેની જાણ થઈ ન હતી. આના પરિણામે નાના ગોઠવણો થાય છે જે જોખમી નથી. દિલ્હીની આસપાસ એવી કોઈ ફોલ્ટ પ્લેટ નથી કે જેના પર આ સમયે દબાણ ખૂબ વધારે હોય. આ કારણોસર, તેને સિસ્મિક ઝોન 4 માં મૂકવામાં આવ્યું છે.

વધુ તીવ્રતાને કારણે આ વિસ્તારોમાં વધુ જોખમ: દિલ્હી ત્રણ સૌથી વધુ સક્રિય સિસ્મિક ફોલ્ટ લાઇન પર સ્થિત છે, જેમાં સોહના ફોલ્ટ લાઇન, મથુરા ફોલ્ટ લાઇન અને દિલ્હી-મુરાદાબાદ ફોલ્ટ લાઇનનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત, ગુરુગ્રામ સાત સૌથી સક્રિય સિસ્મિક ફોલ્ટ લાઇન પર પણ સ્થિત છે, જે દિલ્હી સિવાય એનસીઆરને સૌથી ખતરનાક વિસ્તાર બનાવે છે. જો આમાંથી કોઈ પણ લાઈનો સક્રિય થઈ જાય તો 7.5ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવવાની શક્યતા છે.

ભૂકંપ શા માટે થાય છેઃ હિમાલયની ટેકટોનિક પ્લેટોમાં થતા ફેરફારોને કારણે અહીં સતત આંચકા આવતા રહે છે. હિમાલયની નીચે સતત હિલચાલને કારણે પૃથ્વી પર દબાણ વધે છે જે ભૂકંપનું રૂપ ધારણ કરે છે. પૃથ્વીની નીચે નાની હિલચાલને કારણે મોટા ભૂકંપનો ખતરો ટળ્યો નથી. આવી સ્થિતિમાં ભવિષ્યમાં મોટો ભૂકંપ આવે તેવી સંભાવના છે.

એશિયન સિસ્મોલોજીકલ કમિશન સિંગાપોરની ચેતવણી ગંભીર છે: હિમાલયના પ્રદેશમાં લાંબા સમયથી નાના ભૂકંપ આવી રહ્યા છે, પરંતુ કોઈ મોટો ભૂકંપ આવ્યો નથી. જો આપણે હિમાચલ પ્રદેશના કાંગડામાં 1905માં આવેલા ભૂકંપની વાત કરીએ તો તે ભૂકંપની તીવ્રતા રિક્ટર સ્કેલ પર 7.8 હતી. તે જ સમયે, નેપાળમાં આવેલા ભૂકંપ બાદ ઉત્તર-પશ્ચિમ હિમાલયના ક્ષેત્રમાં કોઈ મોટો ભૂકંપ આવ્યો નથી. હવે આવી સ્થિતિમાં વૈજ્ઞાનિકો ચોક્કસપણે દાવો કરી રહ્યા છે કે પ્રદેશ એટલે કે ઉત્તરાખંડ વિસ્તારમાં મોટો ભૂકંપ આવી શકે છે. પરંતુ તે ક્યારે આવશે તે નિશ્ચિત નથી. પરંતુ તે ચોક્કસપણે આવશે, તે ચોક્કસપણે આ દાવો કરી રહ્યો છે.

બ્યુરો ઓફ ઈન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ્સે દેશને ચાર સિસ્મિક ઝોનમાં વિભાજિત કર્યો છે: વાસ્તવમાં સિસ્મિક ઝોનનો ઉપયોગ તે વિસ્તારને વર્ણવવા માટે થાય છે જ્યાં ધરતીકંપ કેન્દ્રિત હોય છે. ધરતીકંપ એ ટેક્ટોનિક હિલચાલ છે જે પૃથ્વીના આંતરિક ભાગમાં અંતર્જાત (પૃથ્વીની અંદર ઉદ્દભવેલી) થર્મલ પરિસ્થિતિઓને કારણે થાય છે જે પૃથ્વીની સપાટીના સ્તર દ્વારા પ્રસારિત થાય છે. બ્યુરો ઓફ ઈન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ્સે દેશને ચાર સિસ્મિક ઝોનમાં વિભાજિત કર્યો છે જેમ કે ઝોન-II, ઝોન-III, ઝોન-IV અને ઝોન-V. આ ચારેય ઝોનમાંથી, ઝોન-V એ સૌથી સિસ્મિકલી સક્રિય ઝોન છે જ્યારે ઝોન-II સૌથી ઓછું છે.