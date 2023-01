થાણે: મહારાષ્ટ્રના નવી મુંબઈ શહેરના ખારઘરમાં (A quantity of drugs was seized from Navi Mumbai) શનિવારે એક ઘરમાંથી 6 મહિલાઓ સહિત 16 નાઈજિરિયન નાગરિકોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને 1 કરોડ રૂપિયાથી વધુની કિંમતનું ડ્રગ્સ જપ્ત કરવામાં (NAVI MUMBAI DRUGS WORTH RS 1 CR SEIZED) આવ્યું હતું. એક પોલીસ અધિકારીએ આ માહિતી આપી. નવી મુંબઈના ડેપ્યુટી કમિશનર ઓફ પોલીસ (ક્રાઈમ) અમિત કાલેએ જણાવ્યું હતું કે, કેટલાક આફ્રિકન લોકો નવા વર્ષની ઈવેન્ટ્સ માટે ડ્રગ્સનો સ્ટોક કરી રહ્યા હોવાની માહિતીના આધારે રો હાઉસ પર દરોડો પાડવામાં આવ્યો હતો.

એક વિશેષ તપાસ ટીમ આ મામલાની તપાસ કરશે: DCPએ કહ્યું, 'જપ્ત કરાયેલા સ્ટોકમાં ગાંજા, ચરસ, હેરોઈન અને મેથાક્વોલોનનો 1,00,70,000 રૂપિયાનો સમાવેશ થાય છે. 16 નાઈજીરીયનોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. તેમણે કહ્યું કે, ક્રાઈમ બ્રાન્ચ અને એન્ટી-નાર્કોટિક્સ સેલના કર્મચારીઓની બનેલી એક વિશેષ તપાસ ટીમ આ મામલાની તપાસ કરશે કે, કઈ પાર્ટીઓને માદક દ્રવ્યો સપ્લાય કરવાના હતા.

MD અને મેથામ્ફેટામાઈન ડ્રગ્સ જપ્ત કર્યું હતું: થોડા સમય પહેલા જ મુંબઈ પોલીસના એન્ટી નાર્કોટિક્સ સેલે બે અલગ અલગ કેસમાં 3 ડ્રગ પેડલરની ધરપકડ કરી હતી. મુંબઈ પોલીસના એન્ટી નાર્કોટિક્સ સેલના વર્લી યુનિટે મઝગાંવ વિસ્તારમાંથી એક નાઈજીરિયન ડ્રગ પેડલરની ધરપકડ કરી છે. તેના કબજામાંથી MD અને મેથામ્ફેટામાઈન ડ્રગ્સ જપ્ત કર્યું હતું. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં તેની કિંમત 35.30 લાખ રૂપિયા આંકવામાં આવી હતી. પોલીસે દારૂના વેપારી વિરુદ્ધ NDPS એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધ્યો હતો.

ડ્રગ્સની દાણચોરીનો વધુ એક કિસ્સો: મુંબઈના બાંદ્રામાંથી ડ્રગ્સની દાણચોરીનો વધુ એક કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો છે. મુંબઈ પોલીસના એન્ટી નાર્કોટિક્સ સેલના બાંદ્રા યુનિટે 2 ડ્રગ પેડલરની ધરપકડ કરી છે. અને તેમની પાસેથી 500 ગ્રામ એમડી ડ્રગ્સ મળી આવ્યું હતું. તેની કિંમત એક કરોડ રૂપિયા આંકવામાં આવી હતી. બંને તસ્કરો સામે NDPS એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો.

ભારત સરકારે ઝીરો ટોલરન્સની નીતિ અપનાવી છે: સ્વતંત્રતાના અમૃત મહોત્સવમાં ગૃહ મંત્રાલયે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નશામુક્ત ભારતના આહ્વાનને પોતાનો નિર્ધાર બનાવવાનો નિર્ણય કર્યો છે. વડા પ્રધાન મોદીના નેતૃત્વ હેઠળ, ભારત સરકારે દેશની અર્થવ્યવસ્થા અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાને નુકસાન પહોંચાડવા માટે ડ્રગ્સના ગંદા નાણાં, ડ્રગની હેરફેર અને સંગઠિત માફિયાઓના દરેક પ્રયાસને નિષ્ફળ બનાવવા માટે ઝીરો ટોલરન્સની નીતિ અપનાવી છે.