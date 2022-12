મહારાષ્ટ્ર: ગૌતમ અદાણીની આગેવાની હેઠળના અદાણી (gautam adani chairman of adani group)જૂથે મંગળવારે રૂ. 20,000 કરોડના ધારાવી રિડેવલપમેન્ટ પ્રોજેક્ટ માટે બોલી જીતી લીધી (Adani Group Wins Bid For Dharavi Redevelopment Project)છે.ધારાવી રિડેવલપમેન્ટ પ્રોજેક્ટના ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર એસવીઆર શ્રીનિવાસને ટાંકીને અદાણી જૂથે પ્રોજેક્ટ માટે 5,069 કરોડ ખર્ચ કરશે છે.ત્યારબાદ ડીએલએફ જૂથે રૂ. 2,025 કરોડનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. બોલીના વિજેતા પાસે કામ પૂર્ણ કરવા અને મુંબઈના સૌથી મોટા સ્લમ (on eof the biggest slum in world) ક્લસ્ટરોમાંથી એકમાંથી 56,000 થી વધુ પરિવારોનું પુનર્વસન(Rehabilitation of more than 56,000 families) કરવા માટે સાત વર્ષનો સમય હશે.

પ્રોજેક્ટ તેની જટિલતાઓને કારણે ઘણા વર્ષોથી લંબાયો: આ પ્રોજેક્ટ તેની જટિલતાઓને કારણે ઘણા વર્ષોથી લંબાયો છે કારણે અનેક જટિલતા હતી. 1 મિલિયનની વસ્તી ધરાવતું ધારાવી વિશ્વની સૌથી મોટી ઝૂંપડપટ્ટીઓમાંની એક છે. તે એટલું ગીચ છે કે 80 જેટલા લોકો એક જાહેર શૌચાલય વાપરે છે.ધારાવી એ મુંબઈના મુખ્ય બિઝનેસ ડિસ્ટ્રિક્ટથી લગભગ 5 કિમી દૂર છે જે ભારતના સૌથી મોટા સ્ટોક એક્સચેન્જનું ઘર છે. ધારાવીના રહેવાસીઓ મોટાભાગે પરપ્રાંતિય મજૂરો છે જેઓ દૈનિક વેતન માટે કામ કરે છે.

મહારાષ્ટ્રમાં સ્લમ રિહેબિલિટેશન ઓથોરિટી (SRA) એ 15 નવેમ્બરે જણાવ્યું હતું કે તેને પુનર્વસન અને બાંધકામના કામ માટે ત્રણ બોલી મળી છે. આ વર્ષે સપ્ટેમ્બરમાં, મહારાષ્ટ્ર કેબિનેટે ધારાવી રિડેવલપમેન્ટ પ્રોજેક્ટ માટે નવી વૈશ્વિક બિડને મંજૂરી આપી હતી અને વધારાના લાભો ઓફર કર્યા હતા.રાજ્યએ રહેવાસીઓને 1 જાન્યુઆરી, 2000 પહેલા અને 2000 અને 2011 ની વચ્ચે ધારાવીમાં સ્થાયી થયેલા લોકો માટે તેમની ઝૂંપડપટ્ટીનું માળખું અસ્તિત્વમાં હોવાના પુરાવા સાથે 300-sqft મકાનો મફતમાં આપવાના હતા.

ધારાવીના પુનઃવિકાસ માટે અન્ય એક કંપની નમન ગ્રૂપનું ટેન્ડર ગેરલાયક ઠેરવવામાં આવ્યું હતું કારણ કે ટેન્ડર પ્રક્રિયા દરમિયાન DLF ગ્રૂપે રૂ. 2025 કરોડની બોલી કરી હતી. તેથી હવે ધારાવી રિડેવલપમેન્ટ પ્રોજેક્ટ સૌથી વધુ બોલી લગાવનાર અદાણી ગ્રૂપને જશે તેના પર મહોર મારવામાં આવી છે.