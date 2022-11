ઝારખંડ:ધનબાદમાં નિરસાની શિવલીબારી જામા મસ્જિદમાં સમિતિની બેઠક યોજાઈ (Meeting in Shivli Bari Jama Masjid of Nirsa) હતી. જેમાં મૌલાના મસૂદ અખ્તર કાદરીએ મુસ્લિમ સમાજને ઇસ્લામ ધર્મ અનુસાર લગ્ન કરવા અપીલ કરી હતી. તેમણે કહ્યું કે ઇસ્લામ ધર્મમાં નિકાહમાં બેન્ડ વગાડવા અને ફટાકડા ફોડવાની મનાઈ છે. નિકાહમાં ફટાકડા, બેન્ડ બાજા પ્રદર્શિત કરનારને કમિટી દ્વારા 5100 રૂપિયાનો દંડ ફટકારવામાં (Penalty for not marrying according to Islam) આવશે.

શિવલીબારી જામા મસ્જિદના ઈમામ મસૂદ અખ્તર કાદરી: આ અંગે ETV ભારતના સંવાદદાતાએ શિવલીબારી જામા મસ્જિદના ઈમામ મસૂદ અખ્તર કાદરી સાથે વાત કરી. તેમણે કહ્યું કે આજના ફેશનના યુગમાં લોકો લગ્નમાં તેમના દેખાવ માટે જરૂરી કરતાં વધુ ખર્ચ કરે છે અને આપણો ઇસ્લામ ક્યારેય એવું નથી કહેતો કે લગ્નમાં બેન્ડ બાજા અને ફટાકડા પર અતિશય ખર્ચ કરવો જોઈએ. આ કાયદાના અમલીકરણ (ઇસ્લામ મુજબ લગ્ન ન કરવા માટે દંડ) અંગે દરેક સાથે બેઠક યોજવામાં આવી હતી, દરેક સાથે ચર્ચા કર્યા બાદ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો કે આ કાયદો 2જી ડિસેમ્બર, શુક્રવારથી અમલમાં આવશે.

સમિતિ દ્વારા 5100 રૂપિયાનો દંડ ફટકારવામાં આવશે: સૌને અપીલ કરતાં તેમણે કહ્યું કે જેમના લગ્ન કરવા માટે છોકરા-છોકરીઓ હોય તેમણે તેમના સગાંસંબંધીઓને જાણ કરવી જોઈએ કે આ નિયમ અમલમાં આવ્યો છે અને લગ્ન આ નિયમ હેઠળ જ થશે, અન્યથા સમાજ દ્વારા સજાની જોગવાઈ અમલમાં આવી છે. મૌલાનાએ કહ્યું કે ઘણીવાર એવું જોવા મળ્યું છે કે બારતીઓ લગ્ન દરમિયાન અસભ્ય વર્તન કરે છે, આ તમામ મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં રાખીને આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. જેથી લગ્નમાં નકામા ખર્ચાઓ ટાળી શકાય. શિવલીબારી જામા મસ્જિદમાં યોજાયેલી બેઠકમાં નિરસા વિસ્તારની 14 મસ્જિદોના ઈમામો અને સદર સહિત સેંકડો લોકો હાજર હતા અને બધાએ આ કાયદો પસાર કર્યો છે.