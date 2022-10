નવી દિલ્હીઃ દિલ્હીમાં ઓટો વર્કશોપમાં (Massive fire breaks out auto workshop in Delhi) ભીષણ આગ, આદર્શ નગરના ઈન્દિરા નગર માર્કેટમાં ગુરુદ્વારા પાસે આવેલી ઓટો વર્કશોપમાં (fire breaks out auto workshop in Adarsh Nagar) મોડી રાત્રે આગ લાગી હતી. થોડી જ વારમાં આખી દુકાન આગની લપેટમાં આવી ગઈ. આગ એટલી વિકરાળ હતી કે, જ્યાં સુધી ફાયર ફાઈટર પહોંચ્યા ત્યાં સુધીમાં આગએ વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરી લીધું હતું. આગની જ્વાળાઓ જોતા લોકોએ ફાયર વિભાગને જાણ કરી હતી. માહિતી મળતાં 6 ફાયર ફાઈટરોએ ભારે જહેમત બાદ આગ પર કાબુ મેળવ્યો હતો.

આગ કયા કારણોસર લાગી તે હજુ સ્પષ્ટ થયું નથી: આગને કારણે વર્કશોપમાં રાખેલો લાખોનો સામાન સંપૂર્ણપણે બળીને રાખ થઈ ગયો છે. દુર્ઘટના સમયે વર્કશોપની અંદર કોઈ હાજર ન હતું તે નસીબદાર હતું, જેના કારણે કોઈ જાનહાનિ થઈ ન હતી. આગ કયા કારણોસર લાગી તે હજુ સ્પષ્ટ થયું નથી. હાલમાં ફાયર ટેન્ડરોએ આગ પર (Fire in Delhi Adarsh Nagar) કાબૂ મેળવી લીધો છે અને લોકોને પણ બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે. હાલ ઓટો વર્કશોપના માલિકની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે, જેથી અકસ્માતમાં થયેલા નુકસાન તેમજ આગ લાગવાનું કારણ જાણી શકાય.

2 કલાકની જહેમત બાદ આગને કાબુમાં લીધી: આ પહેલા 21 ઓક્ટોબરના રોજ દિલ્હીના રોહિણી સેક્ટર 3માં (fire breaks out auto workshop in Adarsh Nagar) એક બેન્ક્વેટ હોલમાં અચાનક આગ લાગી હતી, જેના કારણે હંગામો મચી ગયો હતો. આગ તરત જ સમગ્ર બેન્ક્વેટ હોલને લપેટમાં લીધી, જેણે આકાશમાં કાળા ધુમાડાના ગોટા જોયા. ઘટનાની જાણ થતાં જ, ફાયર વિભાગની 1 ડઝન જેટલી ગાડીઓ ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી અને 2 કલાકની જહેમત બાદ આગને કાબુમાં લીધી હતી.