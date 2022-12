છતીસગઢ: આ મામલો દંતેવાડા જિલ્લાના બચેલી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારનો (Dantewada rape case) છે. 25 ડિસેમ્બરે યુવતીના સંબંધીઓએ બચેલી પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી કે તેમની પુત્રી 24 ડિસેમ્બરે બપોરે 12 વાગ્યાથી ગુમ છે. 25મી ડિસેમ્બરે સવારે 6:30 વાગ્યે તે પાધાપુરમાં મોબાઈલ ટાવર પાસે બેભાન હાલતમાં મળી આવી હતી. બાળકીને સારવાર માટે અપોલો હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવી હતી. તેનું સારવાર દરમિયાન મોત નિપજ્યું હતું. પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટમાં જાણવા મળ્યું હતું કે તેના પર દુષ્કર્મ થયો (Married youth raped girlfriend in Dantewada) હતો અને માથામાં ઊંડી ઈજાના કારણે તેનું મૃત્યુ થયું (Death after rape in Dantewada) હતું. દંતેવાડામાં દુષ્કર્મ બાદ મોત આ મામલાની માહિતી મળતા જ પોલીસે આરોપીની શોધ શરૂ કરી હતી.

દંતેવાડામાં દુષ્કર્મ બાદ મોત: પોલીસ સ્ટેશનના પ્રભારી ગોવિંદ યાદવ સ્ટેશન ઓફિસર ગોવિંદ યાદવે જણાવ્યું હતું કે “બાતમીદારને માહિતી મળી હતી કે કદમપાલના રહેવાસી બુધરુ ઓયામી (ઉંમર 22 વર્ષ) અને બીજુ રામ ઓયામી (ઉંમર 20 વર્ષ) એ બાળકીની હત્યા કરી હતી. અમે તેને બાઇકમાં જંગલ તરફ લઈ જઈ રહ્યા હતા. પોલીસ તરત જ તેના ઘરે પહોંચી હતી. બંને યુવકોને કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યા હતા. જ્યારે તેની પૂછપરછ કરવામાં આવી ત્યારે મામલો ટાઢો પડી ગયો હતો. જો કે, થોડા સમય પછી બંનેએ આખું રહસ્ય ખોલ્યું હતું.

યુવતીએ ભારે પીધુંઃ સ્ટેશન ઈન્ચાર્જ ગોવિંદ યાદવના જણાવ્યા અનુસાર, “આરોપી યુવક બુધરુએ પોલીસને જણાવ્યું કે તે પહેલાથી પરિણીત છે. આ વિસ્તારમાં રહેતી 22 વર્ષની યુવતીના ઘણા દિવસોથી સંપર્કમાં હતી. 24મીએ મળવા બોલાવી હતા. જ્યારે તે પહોંચી ત્યારે તેના એક મિત્ર બીજુ રામ ઓયામી સાથે તેને બાઇક પર જંગલ તરફ લઈ ગયા હતા. રસ્તામાં ત્રણેયએ સાથે બેસીને દારૂ પીધો હતો. યુવતી એટલી નશામાં હતી કે તેના હોશ ઉડી ગયા હતા. જ્યારે તેણે તેણીને ઘરે મૂકવા માટે બાઇક પર બેસાડવાનો પ્રયાસ કર્યો, ત્યારે તેણી જમીન પર પડી અને બેહોશ થઈ ગઈ હતી.

"યુવતીની બેભાનતાનો લાભ લઈને બુધરુએ તેની સાથે દુષ્કર્મ ગુજાર્યો હતો. ત્યારબાદ તેને ત્યાં મૂકીને બંને ભાગી ગયા હતા. યુવતી આખી રાત બેભાન અવસ્થામાં તે જ જગ્યાએ પડી રહી હતી. બીજા દિવસે સવારે જ્યારે ગ્રામજનોએ બાળકીને જોઈ ત્યારે તેઓ તેને હોસ્પિટલ લઈ ગયા, જ્યાં સારવાર દરમિયાન તેનું મોત નીપજ્યું હતું." -સ્ટેશન ઈન્ચાર્જ ગોવિંદ