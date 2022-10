ન્યૂઝ ડેસ્ક: મંચુરિયનનું નામ (Manchurian Pakora) સાંભળતા જ દરેકના મોંમાં પાણી આવી જાય છે. બાળકોમાં મંચુરિયનનો ક્રેઝ જોવા મળી રહ્યો છે. આ જ કારણ છે કે, મંચુરિયન ફેમસ સ્ટ્રીટ ફૂડ બની ગયું છે. આજે અમે તમને મંચુરિયન પકોડા બનાવવાની સરળ રેસિપી (How to make Manchurian Pakora) જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ, જેને તમે ગમે ત્યારે બનાવીને ખાઈ શકો છો. ખાસ કરીને બાળકોને આ રેસીપી ગમશે. ઘણીવાર દિવસ દરમિયાન જ્યારે હળવી ભૂખ લાગે છે, તે સમય દરમિયાન મંચુરિયન પકોડા ખાઈ શકાય છે. મંચુરિયન પકોડા બનાવવા (Ingredients for Manchurian Pakora) માટે પણ શાકભાજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. જો તમે અત્યાર સુધી ઘરે બનતી આ ફૂડ ડિશ જોઈ નથી, તો અમે તમને તેની રેસિપી જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ, જેની મદદથી તમે સરળતાથી સ્વાદિષ્ટ મંચુરિયન પકોડા બનાવી શકો છો.

મંચુરિયન પકોડા માટેની સામગ્રી

કોબી સમારેલી - 1 કપ ગાજર છીણેલું - 1/2 કપ લીલી ડુંગળી - 1/4 કપ કેપ્સીકમ - 1/4 કપ ડુંગળી સ્લાઈસ - 1/2 કપ લીલા મરચા સમારેલા - 1 ટીસ્પૂન લસણની પેસ્ટ - 1 ચમચી મેડા - 1/2 કપ મકાઈનો લોટ - 4 ચમચી ચોખાનો લોટ - 3 ચમચી સોયા સોસ - 1 ચમચી બીટરૂટ - 1/4 કપ ચિલી સોસ - 1 ચમચી ટોમેટો કેચઅપ - 1 ચમચી સરકો - 1 ચમચી ખાવાનો સોડા - 1 ચપટી તેલ - તળવા માટે મીઠું - સ્વાદ મુજબ

મંચુરિયન પકોડા બનાવવાની રીત: મંચુરિયન પકોડા બનાવવા (How to make Manchurian Pakora) માટે સૌપ્રથમ કોબી, ડુંગળી કેપ્સીકમ, બીટ, ગાજર, લીલી ડુંગળીને બારીક સમારી લો અથવા છીણી લો. આ પછી એક મિક્સિંગ બાઉલ લો અને તેમાં સમારેલાં બધાં શાકભાજી ઉમેરીને બરાબર મિક્ષ કરી લો. આ પછી તેમાં રિફાઈન્ડ લોટ, ચોખાનો લોટ અને કોર્નફ્લોર ઉમેરીને તેને શાક સાથે સારી રીતે મિક્સ કરો. હવે આ મિશ્રણમાં સોયા સોસ, ટોમેટો સોસ, ચીલી સોસ, લસણની પેસ્ટ, ખાવાનો સોડા અને સ્વાદ મુજબ મીઠું નાખીને બધું બરાબર મિક્સ કરી લો. આ પછી તૈયાર મિશ્રણને ધીમે ધીમે તમારા હાથમાં લો અને તેમાંથી ગોળ બોલ બનાવી લો અને તેને પ્લેટમાં બાજુ પર રાખો. આ રીતે બધા મિશ્રણ સાથે મંચુરિયન પકોડા તૈયાર કરો.

ટોમેટો કેચપ અથવા ચટણી સાથે સર્વ કરો: હવે એક કડાઈ લઈને તેમાં તેલ નાખીને (Manchurian Pakora Recipe) મધ્યમ આંચ પર ગરમ કરો. જ્યારે તેલ પૂરતું ગરમ ​​થઈ જાય, ત્યારે તેમાં કડાઈની ક્ષમતા મુજબ મંચુરિયન પકોડા ઉમેરો અને મધ્યમ આંચ પર તળી લો. મંચુરિયન પકોડા બંને બાજુથી સોનેરી થાય ત્યાં સુધી તેને તળો. તેમને સોનેરી થવામાં 3 થી 4 મિનિટ લાગી શકે છે. એ જ રીતે બધા મંચુરિયન પકોડાને ડીપ ફ્રાય કરો. છેલ્લે, મંચુરિયન પકોડાને ટોમેટો કેચપ અથવા ચટણી સાથે સર્વ કરો.