ન્યુઝ ડેસ્ક: ત્વચાને તૈયાર કરવા માટે તેને હાઇડ્રેટ કરવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. મેકઅપ લાગુ કરવા માટે, પહેલા મેકઅપ શીટનો ઉપયોગ કરો. ત્વચાનો આધાર સંપૂર્ણ બનાવવા માટે, આ માટે ચહેરા પર પ્રાઈમર લગાવો. આ પછી ચહેરા પર ફાઉન્ડેશન લગાવો, પરંતુ ધ્યાન રાખો કે વધારે ન લગાવો. આ માટે, જો તમે ચહેરા પર મેટ ફિનિશ ફાઉન્ડેશનનો ઉપયોગ કરો છો, તો તમારા મેકઅપમાં તિરાડ પડી શકે છે. તેથી, જો તમે તમારા ચહેરાને સુંદર બનાવવા માંગો છો, તો તમે આ દિવસે નગ્ન મેકઅપ કરી શકો છો. ન્યુડ મેકઅપ (new looks for karwa Chauth) ચહેરા પર નેચરલ લુક લાવે છે. તે તમારી ભારે સાડીઓ અને જ્વેલરીને પણ એક અલગ લુક આપે છે. તેનાથી ચહેરા પર સુંદરતા આવે છે.

સારી હેરસ્ટાઈલ બનાવવી: ત્વચાને સુંદર બનાવવી ખૂબ જ જરૂરી છે. પરંતુ, સારી હેરસ્ટાઈલ (karwa chauth makeup and hairstyle) હોવી પણ જરૂરી છે. જો તમે ઈચ્છો તો વાળને ખુલ્લા પણ છોડી શકો છો. પરંતુ, જો તમે ઇચ્છો તો, તમે તમારા વાળ પર સુંદર બન પણ અજમાવી શકો છો. બનની સાથે તમે વાળમાં ગજરા પણ લગાવી શકો છો. જે તમારી સુંદરતામાં વધારો કરશે.

આંખનો મેકઅપ: જ્યારે આંખો શરીરનું મુખ્ય અંગ છે. બધું આંખોથી શરૂ થાય છે. બસ, આંખનો મેકઅપ તમારા પોશાક પ્રમાણે હોવો જોઈએ. મોટાભાગની પૂજા રાત્રે કરવામાં આવે છે. તો તેના માટે આંખો પર ડાર્ક કલરના મેકઅપનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. પાંપણો પર મસ્કરાનો એક જ કોટ લગાવવાની ખાતરી કરો. બીજી તરફ, આઈબ્રોને સુંદર આકાર આપવા માટે કાળા અથવા ભૂરા રંગની આઈબ્રો પેન્સિલનો (karwa chauth makeup tutorial) ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

ક્યો શેડનો ઉપયોગ: હોઠ પણ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. જો કે, આ દિવસે મહિલાઓ લાલ રંગના પોશાક પહેરે છે. તેથી, આ દિવસે હોઠ સાથે માત્ર હળવા શેડોનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. હોઠમાં ખૂબ ઘટ્ટ શેડો ન લગાવવા જોઈએ. લાઇટ શેડો પણ તમારા દેખાવને સુંદર બનાવવામાં મદદ કરે છે. હેરસ્ટાઇલ, સ્કિન મેકઅપ, આઇ મેકઅપની વાત થાય છે. હવે ચાલો તમારા ગાલ માટે પણનો મેકઅપ સૂચવીએ. કારણ કે, ખુશીની સાથે ગાલ ગુલાબી દેખાવા ખૂબ જ જરૂરી છે. તેથી, આ સમય દરમિયાન બ્લશર લગાવવાનું ભૂલશો નહીં. આવા પ્રસંગે ગુલાબી અથવા પીચ કલરનો મલમ લગાવવો જોઈએ.

નેચરલ મેકઅપ: મેકઅપમાં બ્લશર લગાવવાથી નેચરલ ગ્લો (Make up tips and new looks) આવે છે. તમે લિપસ્ટિકનો ઉપયોગ બ્લશ તરીકે પણ કરી શકો છો પરંતુ તેને સીધો ન લગાવો.લિપસ્ટિકને તમારી આંગળીથી હળવા હાથે ઘસો અને ગાલ પર ઘસો, જ્યાં સુધી તમને કુદરતી રંગ ન મળે.

સારું મોઈશ્ચરાઈઝર લગાવો: આ પછી પોપચા પર ગોલ્ડન કલરનો આઈશેડો લગાવો.ત્વચાના રંગ સાથે મેચ ન થાય ત્યાં સુધી તેને મિક્સ કરો.આ પછી, હાઈલાઈટરની મદદથી આંખોને હાઈલાઈટ કરો.આઈબ્રો પેન્સિલની મદદથી આઈબ્રોમાં ભરો.

લાઇનર લગાવો: આંખના બહારના ખૂણેથી શરૂ કરીને અંદરના ખૂણા સુધી લાઇનર લગાવો.આંખોના બહારના ભાગ પર એક નાનો સ્ટ્રોક બનાવો.તે પછી મસ્કરા અને કાજલની મદદથી આંખનો મેકઅપ પૂર્ણ કરો.આંખોને સ્મોકી લુક આપવા માટે બ્રાઉન અને બ્લેક આઈશેડો એકસાથે લગાવો. હોઠ પર લિપસ્ટિક લગાવવા માટે લિપ લાઇનરનો રંગ તમારી લિપસ્ટિકના રંગ સાથે મેળ ખાતો હોવો જોઈએ.તે પછી હોઠમાં રંગ ભરવા માટે સારા લિપ ગ્લોસનો ઉપયોગ કરો.

લાઇટ મેકઅપ સાથે હેવી ઇયરિંગ્સ: જો તમે તમારા મેકઅપને કરવા ચોથ પર હળવો રાખ્યો હોય તો તેની સાથે મોટી ઇયરિંગ્સ પહેરો.ઉપરાંત, જો તમે મોટી નાકની વીંટી લઈ રહ્યા હોવ, તો પછી નાની મંગ ટીકા પહેરો.

ફ્રન્ટ પફ: અત્યાર સુધીમાં તમે ફિલ્મોમાં ઘણી અભિનેત્રીઓને લહેંગા સાથે મોટા બન પહેરેલી જોઈ હશે.પરંતુ હવે આ ફેશન થોડી જૂની થઈ ગઈ છે.આ કરવા ચોથ નો પફ હળવા મેકઅપ સાથે અજમાવો.જો પફ ચહેરાને અનુરૂપ ન હોય તો વાળમાં સેન્ટ્રલ પાર્ટિંગ કરીને વાળને સપાટ ખુલ્લા છોડી દો.