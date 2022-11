હૈદરાબાદ: હિંદુ ધર્મમાં તુલસીના છોડનું ઘણું (Importance of Tulsi) મહત્વ છે. તુલસીના છોડની સ્થિતિ ભગવાન જેવી છે. જેની પૂજા સંપૂર્ણ વિધિથી કરવામાં આવે છે. એટલું જ નહીં, તુલસીને હિંદુ ધર્મમાં સંજીવની તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. (Make the skin better with the use of Tulsi) આ છોડ લગભગ દરેક ઘરમાં જોવા મળે છે. લોકો દરરોજ જળ ચઢાવીને તેમની પૂજા પૂર્ણ કરે છે.

તુલસી એક પ્રાકૃતિક ઔષધિ છે: તમે ઘણીવાર જોયું હશે કે, વડીલો હળવો તાવ કે ઉધરસ વખતે તુલસીનું સેવન કે તુલસીની ચા પીવાની વાત કરે છે. તુલસીનો ઉપયોગ માત્ર ઉધરસ અને શરદી જેવી સમસ્યાઓમાં જ નથી થતો, પરંતુ તમે તેનો ઉપયોગ તમારા ચહેરા પરથી ડાઘ-ધબ્બા દૂર કરવા માટે પણ (Use basil to improve skin) કરી શકો છો. તુલસી એક પ્રાકૃતિક ઔષધિ છે. તેમાં વિટામિન એ અને સી જેવા પોષક તત્વો હોય છે. આ ઉપરાંત, તુલસી બીટા કેરોટીન અને એન્ટીઑકિસડન્ટોનો પણ સારો સ્ત્રોત છે.

ત્વચાને સુધારવા માટે તુલસીનો ઉપયોગ કરો

સ્કિન ઈન્ફેક્શનને દૂર કરવામાં પણ તુલસી ખૂબ જ ફાયદાકારક છે.

તુલસીમાં હાજર એન્ટીઓક્સીડેન્ટ ત્વચા સંબંધિત ગંભીર સમસ્યાને દૂર કરે છે.

તમારી ત્વચાને સેલિબ્રિટીની જેમ સુધારશે, જાણો તેના ફાયદા

ચમકતી ત્વચા માટે તુલસીનો ઉપયોગ કરો