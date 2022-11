ન્યૂઝ ડેસ્ક: ઋતુ બદલાવાની સાથે ખાવા પીવામાં પણ બદલાવ આવે છે. (dry fruit chikki recipe) ઉનાળામાં ઠંડી વસ્તુઓ ખાવામાં આવે તો શિયાળામાં મગફળી, ગજક, ગાજરની ખીર જેવી ઘણી વસ્તુઓ બનવા લાગે છે. શિયાળો આવતાં જ વિવિધ પ્રકારના ચિક્કી બજારમાં વેચાવા લાગે છે. ચિક્કી તૈયાર કરવી મુશ્કેલ કામ નથી. જો તમે ઇચ્છો તો, તમે તમારા રસોડામાં (keep healthy chikki at home) પણ સરળ રેસિપી સાથે તમારી મનપસંદ ચિક્કી તૈયાર કરી શકો છો. ચાલો જોઈએ આવી ચિક્કી બનાવવા માટે તમારે શું કરવું પડશે. ચિક્કી બનાવવા માટે (Ingredients for making dried fruits chikki) સૌપ્રથમ બધી સામગ્રી ભેગી કરી લો.

ડ્રાયફ્રૂટ્સ ચિક્કી બનાવવા માટેની સામગ્રી:

1 કપ કાજુ

1 કપ બદામ

1 વાટકી પિસ્તા

1 કપ ખાંડ

200 ગ્રામ ગોળ

ડ્રાયફ્રૂટ્સ શેકવા માટે 2 ચમચી ઘી

ખાંડનું દ્રાવણ બનાવવા માટે 1 ચમચી ઘી

સૌપ્રથમ ડ્રાયફ્રુટ્સને શેકી લો: ડ્રાયફ્રૂટ્સ (Method for making Chikki of dry fruits) કાપ્યા પછી, એક પેનમાં બે ચમચી ઘી ગરમ કરો અને 1 વાડકી કાજુને શેકી લો. આમ કરવાથી આપણી ચીકી ક્રિસ્પી બને છે. કાજુ ગુલાબી થાય એટલે બહાર કાઢી લો. કડાઈમાં હજુ ઘી બાકી રહેશે, એ જ ઘીમાં તમે એક વાટકી બદામ પણ શેકી શકો છો. બદામને શેકવામાં કાજુ કરતાં વધુ સમય લાગે છે, પરંતુ સોનેરી રંગ જોયા પછી, તમે સમજી શકો છો કે બદામ હવે શેકવામાં આવી છે. હવે બદામને પણ એક અલગ બાઉલમાં કાઢી લો. જો કડાઈમાં હજુ ઘી બાકી હોય તો તેમાં અડધી ચમચી ઘી નાખીને બાઉલમાં રાખેલા પિસ્તાને તળી લો અને તેને બહાર કાઢી લો. પિસ્તા શેકવામાં વધુ સમય લાગશે નહીં. આ સમગ્ર પ્રક્રિયામાં તમારે ગેસને માત્ર મધ્યમ આંચ પર રાખવાનો છે. બધા ડ્રાયફ્રૂટ્સ શેક્યા પછી તેને અલગ-અલગ બાઉલમાં કાઢી લો.

ગોળનું દ્રાવણ બનાવવુ: ડ્રાય ફ્રૂટ્સ શેક્યા પછી તવાને કપડાથી સાફ કરો. ડ્રાયફ્રૂટ્સના બધા ટુકડાઓને તવામાંથી કાઢી લો. હવે ગોળનું દ્રાવણ બનાવવા માટે એક કડાઈમાં 1 ટેબલસ્પૂન ઘી નાખીને ગરમ કરો, તેમાં 200 ગ્રામ ગોળ ઉમેરીને હલાવો. તેને ઘીમાં હલાવતા રહો. ધીમે ધીમે ગોળ ઓગળવા લાગશે. જ્યાં સુધી ગોળ ઓગળી ન જાય ત્યાં સુધી ચિક્કી બનાવવા માટે પ્લેટ પર થોડું તેલ લગાવવું જોઈએ. તમારે તેમાં ઘી નાખવાની જરૂર નથી, નહીં તો તે જામી જશે.

ચિક્કી બનાવવાનું શરૂ કરો: હવે ગોળ ઓગળી જાય પછી ગરમ સોલ્યુશનની ઉપર બધા ડ્રાયફ્રૂટ્સ નાખો. તમારે તેને લગભગ 1 મિનિટ માટે મેળવવું પડશે. પછી ગેસ બંધ કરી દો. હવે ચમચીની મદદથી જાડા બેટરને પ્લેટમાં, વ્હીલ પર અથવા સ્લેબ પર રેડો અને તેને રોલ કરો. તેને ઝડપથી પાથરીને ફેલાવવાનું છે. તે જ સમયે તેમાં કટ માર્ક્સ મૂકો. જ્યારે તે ઠંડું થઈ જાય, પછી ચીક્કીને કટ કરેલી બાજુથી સરળતાથી બહાર કાઢો.