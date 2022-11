હૈદરાબાદ: ચમકદાર સફેદ રણ, ઐતિહાસિક શહેરો, મંદિરો, ગુફાઓ અને અદભૂત વન્યજીવ અભયારણ્યથી ભરેલું શહેર, કચ્છ (Make a plan to visit Kutch) દરેક પ્રકારના પ્રવાસીઓ માટે કંઈક વિશેષ પ્રદાન કરે છે. શિયાળા દરમિયાન આ સ્થળની ભવ્યતા વધુ ભવ્ય લાગે છે. ડિસેમ્બર મહિનામાં ગુજરાતના કચ્છમાં (A desert festival is organized in December) આવો તો અહીંનું વાતાવરણ પૃથ્વી પરના સ્વર્ગથી ઓછું નથી. આવી સ્થિતિમાં, જો તમે ડિસેમ્બરમાં આવી સફર કરવા માંગતા હોવ, જે તમને કંઈક વિશેષ અનુભવ આપે, તો આ વર્ષે કચ્છ જવાનો પ્લાન બનાવો. અહીં અમે તમને જણાવીએ છીએ કે તમે અહીં અમેઝિંગ ટ્રાવેલ એક્સપિરિયન્સ (Amazing Travel Experience in kachh) કેવી રીતે લઈ શકો છો.

રણ મહોત્સવ: એક તરફ થારનું રણ અને બીજી તરફ વાદળી અરબી સમુદ્ર વચ્ચે વસેલું કચ્છનું મહાન રણ કોઈ કુદરતી અજાયબીથી ઓછું નથી. મીઠા અને રેતીના આ રણમાં અહીં રણ મહોત્સવનું (Rann Mohotsav in Kutch) આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ડિસેમ્બર મહિનામાં પૂર્ણિમાની રાત્રે ચમકતું સફેદ રેતીનું રણ અદ્ભુત લાગે છે. રણ મહોત્સવ દર વર્ષે ઓક્ટોબર અને ફેબ્રુઆરી વચ્ચે યોજાય છે, જેમાં સાંસ્કૃતિક પ્રદર્શન, રણની સફારી, હોટ એર બલૂન રાઈડ, શોપિંગ, ફૂડ વગેરેનો આનંદ અહીં લઈ શકાય છે.

માંડવી: જો તમારે દરિયા કિનારે સૂર્યસ્નાનનો આનંદ માણવો હોય તો ડિસેમ્બરમાં કચ્છના માંડવીનો પ્લાન (Make a plan for Kutch's Mandvi in December) બનાવો. તે કચ્છ ક્ષેત્રના સૌથી સુંદર બીચ સ્થળો પૈકીનું એક છે જેની મુલાકાત ડિસેમ્બર દરમિયાન લઈ શકાય છે. દરિયાની ઠંડી પવન, ગરમ સૂર્યનો આનંદ માણવો, બીચ પર ફરવાથી તમારું વેકેશન અદ્ભુત બની જશે.

ભુજ: ઐતિહાસિક સ્થળ ભુજ (Plan to go to Bhuj in December) પણ માત્ર કચ્છ પ્રદેશમાં જ છે. દર વર્ષે મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસીઓ અહીં પહોંચે છે અને ઐતિહાસિક મંદિર, આયના મહેલ, સ્વામી નારાયણ મંદિર, રણ વન્યજીવન વગેરેનો આનંદ માણે છે.

સિયોટ ગુફાઓ: જે લોકો ઈતિહાસ જાણવાના શોખીન છે તેમના માટે સિયોત ગુફાઓ (Siot Caves) શ્રેષ્ઠ સ્થાનોમાંથી એક છે. અહીં તમે બૌદ્ધ અને હિન્દુ ધર્મના સ્થાપત્યને નજીકથી જોઈ શકશો. આ સ્થળ ભુજથી લગભગ 125 કિલોમીટર દૂર છે.