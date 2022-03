નવી દિલ્હી/વોશિંગ્ટન: મોટાભાગના ભારતીયો સંપૂર્ણ રીતે (MAJORITY OF INDIAN HUSBANDS) સંમત છે કે, પત્નીએ હંમેશા તેના પતિની વાતનુ પાલન કરવું (INDIAN HUSBANDS THINK WIFE SHOULD OBEY THEM) જોઈએ. એક અમેરિકન થિંક ટેન્કના તાજેતરના અભ્યાસમાં આ વાત કહેવામાં આવી છે.

પુખ્ત વયના લોકો વચ્ચે કરવામાં આવેલા અભ્યાસ પર આધારિત

બુધવારે બહાર પાડવામાં આવેલ પ્યુ રિસર્ચ સેન્ટર દ્વારા એક નવો અહેવાલ, ભારતીયો ઘર અને સમાજમાં લિંગ ભૂમિકાઓને વધુ સામાન્ય રીતે કેવી રીતે જુએ છે તે જોવામાં આવ્યું છે. આ રિપોર્ટ 2019ના અંતથી 2020ની શરૂઆતમાં 29,999 ભારતીય પુખ્ત વયના લોકો વચ્ચે કરવામાં આવેલા અભ્યાસ પર આધારિત છે.

મહિલાઓને પુરૂષો જેવા જ અધિકારો મળવાની જરૂર છે

"ભારતીય વયસ્કોએ લગભગ સાર્વત્રિક રીતે કહ્યું છે કે, મહિલાઓને પુરૂષો જેવા જ અધિકારો મળવાની જરૂર (Women have the same rights as men) છે." 10 માંથી 8 લોકોએ કહ્યું કે, તે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. જો કે, અમુક સંજોગોમાં ભારતીયોને લાગે છે કે, પુરુષોને પ્રાધાન્ય આપવું જોઈએ. 'લગભગ 80 ટકા લોકો આ વિચાર સાથે સહમત છે કે, જ્યારે ઓછી નોકરીઓ હોય ત્યારે પુરુષોને મહિલાઓ કરતાં કામ કરવાનો વધુ અધિકાર હોય છે.'

પત્નીએ હંમેશા તેના પતિની વાતનુ પાલન કરવું જોઈએ

અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે, 10 ભારતીયોમાંથી લગભગ 9 (87 ટકા) સંપૂર્ણ અથવા નોંધપાત્ર રીતે સંમત છે કે, 'પત્નીએ હંમેશા તેના પતિની વાતનુ પાલન કરવું જોઈએ'. 'પત્નીએ દરેક સંજોગોમાં પતિનું પાલન કરવું જોઈએ, જે દૃષ્ટિકોણ સાથે મોટાભાગની ભારતીય મહિલાઓ સંમત છે.'

ભારતીયોએ મહિલાઓને રાજકારણીઓ તરીકે સ્વીકારી

પૂર્વ વડાપ્રધાન ઈન્દિરા ગાંધી, તમિલનાડુના પૂર્વ મુખ્યપ્રધાન જે. જયલલિતા, પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યપ્રધાન મમતા બેનર્જી અને ભૂતપૂર્વ વિદેશપ્રધાન સુષ્મા સ્વરાજ જેવા નેતાઓનો ઉલ્લેખ કરીને, તેણે કહ્યું કે, ભારતીયોએ મહિલાઓને રાજકારણીઓ તરીકે વ્યાપકપણે સ્વીકારી છે. અભ્યાસ અનુસાર, મોટાભાગના પુરુષોએ કહ્યું કે મહિલાઓ અને પુરુષો સમાન રીતે સારા નેતા છે. માત્ર એક ચતુર્થાંશ ભારતીયોએ કહ્યું કે, પુરુષો સ્ત્રીઓ કરતાં વધુ સારા નેતા બનવાનું વલણ ધરાવે છે.

'પરિવારમાં પુત્ર અને પુત્રી જરૂરી છે'

અહેવાલમાં એ પણ પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યું છે, કે જ્યારે મોટાભાગના ભારતીયો કહે છે કે પુરુષો અને સ્ત્રીઓએ કેટલીક પારિવારિક જવાબદારીઓ વહેંચવી જોઈએ, ઘણા લોકો હજુ પણ પરંપરાગત લિંગ ભૂમિકાઓને સમર્થન આપે છે. જ્યાં સુધી બાળકોનો સંબંધ છે, ભારતીયો માને છે કે કુટુંબમાં ઓછામાં ઓછો એક પુત્ર (94 ટકા) અને એક પુત્રી (90 ટકા) હોવો જોઈએ.

માતા-પિતાના અંતિમ સંસ્કારની જવાબદારી કોની?

મોટાભાગના ભારતીયો (63 ટકા) કહે છે કે, માતા-પિતાના અંતિમ સંસ્કારની જવાબદારી (Responsibility for parental funeral) મુખ્યત્વે પુત્રો પર રહેવી જોઈએ. મુસ્લિમોમાં 74 ટકા, જૈનો 67 ટકા અને 63 ટકા હિંદુઓ કહે છે કે, માતા-પિતાના અંતિમ સંસ્કારની પ્રાથમિક જવાબદારી પુત્રોની હોવી જોઈએ. 29 ટકા શીખો, 44 ટકા ખ્રિસ્તીઓ અને 46 ટકા બૌદ્ધો તેમના પુત્રો પાસેથી આ અપેક્ષા રાખે છે. સાથે જ તે એમ પણ કહે છે કે, માતા-પિતાના અંતિમ સંસ્કારની જવાબદારી પુત્ર અને પુત્રી બંનેની હોવી જોઈએ.