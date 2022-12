શ્રીનગરઃ જમ્મુ-કાશ્મીરમાં ડ્રગ્સની દાણચોરી વિરુદ્ધના અભિયાનમાં(success campaign against drug smuggling) પોલીસને મોટી સફળતા(campaign against drug smuggling in Jammu Kashmir) મળી છે. પોલીસે પાકિસ્તાનથી આવતા અન્ય ડ્રગ સ્મગલિંગ મોડ્યુલને શોધી કાઢ્યું છે. પોલીસે કુપવાડા અને બારામુલ્લા જિલ્લાના વિવિધ વિસ્તારોમાંથી 17 લોકોની ધરપકડ કરી હતી.(Major drug smuggling module busted)

ડ્રગ વિક્રેતાઓ સામે કાર્યવાહી: કુપવાડામાં સક્રિય ડ્રગ વિક્રેતાઓ સામે કાર્યવાહી કરતી વખતે પોલીસે દરજીપુરાના રહેવાસી મોહમ્મદ વસીમ નઝરને તેના ઘરેથી નશીલા પદાર્થોના કેટલાક જથ્થા સાથે ધરપકડ કરી હતી. પ્રાથમિક તપાસ બાદ વસીમે ડ્રગ પેડલર્સના મોટા સિન્ડિકેટનો ભાગ હોવાનું કબૂલ્યું હતું. આ જિલ્લા તેમજ બારામુલ્લા જીલ્લાના ઉરી વિસ્તારમાંથી આ વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા તેના કેટલાક સહયોગીઓના નામ જાહેર કર્યા હતા.

ડ્રગ્સની દાણચોરીનો પર્દાફાશ: ત્યારબાદ સમગ્ર જિલ્લામાં વિવિધ સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા અને વધુ 16 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આ ડ્રગ્સની દાણચોરીનો પર્દાફાશ થવાથી કાશ્મીર ખીણમાં કાશ્મીરી યુવાનોને બરબાદ કરવાના હેતુથી ભારતમાં માદક દ્રવ્યો મોકલવામાં પાકિસ્તાન સ્થિત આતંકવાદીઓની સીધી સંડોવણીનો પર્દાફાશ થયો છે.

ડ્રગ્સ વેચીને કમાણી: તેહમીદ કુપવાડા લઈ જઈને તેના અન્ય સાથીઓને ડ્રગ્સ વેચીને મોટી કમાણી કરતો હતો. તહેમીદના પિતા શાકિર અલી ખાને 1990ના દાયકાની શરૂઆતમાં આતંકવાદમાં જોડાવા માટે પ્રથમ વખત નિયંત્રણ રેખા પાર કરી હતી.