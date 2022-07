ચાંગવાન: ભારતના અનુભવી શૂટર મૈરાજ અહમદ ખાને સોમવારે ISSF વર્લ્ડ કપમાં 2022 (ISSF World Cup 2022) પુરુષોની સ્કીટ ઇવેન્ટમાં દેશનો પ્રથમ ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો (India won its first gold in skeet shooting) હતો. 40 શોટની ફાઇનલમાં ઉત્તર પ્રદેશના 46 વર્ષીય માયરાજે કોરિયાના મિન્સુ કિમ (36) અને બ્રિટનના બેન લેવેલીન (26)ને હરાવીને 37 રન બનાવ્યા હતા.

મૈરાજે શૂટ-ઓફ જીતીને ગોલ્ડ જીત્યો : મૈરાજે ક્વોલિફાઈંગના પહેલા બે દિવસમાં 125માંથી 119 સ્કોર કર્યા હતા. તેણે પાંચ શૂટરોના શૂટ-ઓફ જીતીને ગોલ્ડ જીત્યો હતો. બે વખતના ઓલિમ્પિયન અને આ વખતે ચાંગવોનમાં ભારતીય ટુકડીના સૌથી વૃદ્ધ સભ્ય મેરાજે 2016ના રિયો ડી જાનેરો વર્લ્ડ કપમાં સિલ્વર મેડલ જીત્યો હતો. આ પહેલા અંજુમ મુદગીલ, આશી ચોક્સી અને સિફ્ટ કૌર સમરાએ મહિલાઓની 50 મીટર રાઈફલ થ્રી પોઝિશન ટીમ ઈવેન્ટમાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો હતો.

પુરુષ ખેલાડીઓ

ક્વોલિફાઈંગમાં 119નો સ્કોર કર્યા : બ્રોન્ઝ મેડલ મેચમાં તેણીએ ઓસ્ટ્રિયાની શૈલેન વિબેલ, એન અનગેરેન્ક અને રેબેકા કોએકને 16.6 થી હરાવ્યા હતા, પરંતુ આ દિવસ લગ્નના નામે જ રહ્યો. ક્વોલિફાઈંગમાં 119નો સ્કોર કર્યા પછી, તે કુવૈતના બે વખતના ઓલિમ્પિક ચંદ્રક વિજેતા અબ્દુલ્લા અલ રશીદી સહિત ચાર અન્ય લોકો સાથે છેલ્લા બે ક્વોલિફિકેશન સ્થાનો માટે દોડમાં હતો. રેન્કિંગ રાઉન્ડમાં તેનો મુકાબલો જર્મનીના સ્વેન કોર્ટે, કોરિયાના મિંકી ચો અને સાયપ્રસના નિકોલસ વાસિલેઉ સામે થયો હતો. તે 27 હિટ સાથે ટોચ પર છે.

મહિલા સ્કીટમાં મુફદ્દલ ડીસાવાલાએ 23મું સ્થાન મેળવ્યું : અન્ય પરિણામોમાં વિજયવીર સિદ્ધુએ રેન્કિંગ રાઉન્ડમાં પ્રવેશ મેળવ્યો હતો, પરંતુ તે મેડલ રાઉન્ડમાં પ્રવેશ કરી શક્યો ન હતો. અનીશ અને સમીર પુરુષોની 25 મીટર રેપિડ ફાયર પિસ્તોલમાં પ્રથમ અવરોધ દૂર કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યા હતા. વિજયવીર છઠ્ઠા, અનીશ 12મા, સમીર 30મા ક્રમે હતા. જ્યારે મહિલા સ્કીટમાં મુફદ્દલ ડીસાવાલાએ 23મું સ્થાન મેળવ્યું હતું. ભારત હજુ પણ 13 મેડલ (પાંચ ગોલ્ડ, પાંચ સિલ્વર અને ત્રણ બ્રોન્ઝ) સાથે મેડલ ટેલીમાં ટોચ પર છે.

મહિલા ખેલાડીઓ

