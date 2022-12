દિલ્હી: તૃણમૂલ કોંગ્રેસના લોકસભાના સભ્ય મહુઆ મોઇત્રાએ મંગળવારે ઔદ્યોગિક ઉત્પાદન પરના પોતાના ડેટાને ટાંકીને આર્થિક પ્રગતિના દાવાઓ પર સરકાર પર હુમલો કર્યો(Trinamool MP Slams Centre Over Economy In Viral Speech) હતો. દર ફેબ્રુઆરીમાં, લોકો સરકારને માને છે કે અર્થવ્યવસ્થા સારી રીતે ચાલી રહી છે, અને દરેકને ગેસ સિલિન્ડર, આવાસ અને વીજળી જેવી તમામ મૂળભૂત સુવિધાઓ મળી રહી છે, શ્રીમતી મોઇત્રાએ દાવાઓને "જૂઠાણા" ગણાવતા કહ્યું અને ઉમેર્યું કે આઠ મહિના પછી, હવે ડિસેમ્બરમાં, "સત્ય તેના પછી લંગડાતું આવે છે." તેણીએ જણાવ્યું હતું કે સરકારે કહ્યું છે કે તેને બજેટ અંદાજ કરતાં વધુ ₹3.26 લાખ કરોડ વધારાના ભંડોળની જરૂર છે.

2022-23 માટે વધારાની અનુદાનની માંગણીઓ પર લોકસભાની ચર્ચામાં: શ્રીમતી મોઇત્રાએ નરેન્દ્ર મોદી સરકાર પર ભારતના વિકાસ વિશે "જૂઠાણું" ફેલાવવાનો આરોપ મૂક્યો અને નાણાપ્રધાન નિર્મલા સીતારમણને અર્થવ્યવસ્થા પર નિયંત્રણ લેવાની અપીલ કરી હતી જે ઉતાર પર જઈ રહી છે. શ્રીમતી મોઇત્રાએ લેખક જોનાથન સ્વિફ્ટને ટાંકીને શરૂઆત કરી હતી. "જેમ સૌથી અધમ લેખક પાસે તેના વાચકો હોય છે, તેમ સૌથી મોટા જૂઠ્ઠાણામાં પણ વિશ્વાસીઓ હોય છે. અને ઘણીવાર એવું બને છે કે, જો જૂઠને એક કલાક માટે જ માનવામાં આવે છે, તો તેણે તેનું કામ કર્યું છે, જૂઠું ઉડે છે અને સત્ય તેના પછી લંગડાતું આવે છે.

પપ્પુ શબ્દના કથિત સિક્કા પર સરકારને આડે હાથ લીધી: આ સરકાર અને શાસક પક્ષે પપ્પુ શબ્દ બનાવ્યો છે. તમે તેનો ઉપયોગ બદનામ કરવા અને અત્યંત અસમર્થતા દર્શાવવા માટે કરો છો. પરંતુ આંકડા અમને જણાવે છે કે વાસ્તવિક પપ્પુ કોણ છે," તેણીએ કહ્યું. નેશનલ સ્ટેટિસ્ટિકલ ઑફિસ (mahua moitra on nso numbers in lok sabha ) દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા તાજેતરના ડેટાનો સંદર્ભ આપતા, શ્રીમતી મોઇત્રાએ દાવો કર્યો હતો કે જ્યારે દેશનું ઔદ્યોગિક ઉત્પાદન ઓક્ટોબરમાં ચાર ટકા ઘટીને 26 મહિનાની નીચી સપાટીએ પહોંચ્યું છે, ત્યારે ઉત્પાદન ક્ષેત્ર, જે "હજુ પણ સૌથી મોટું જનરેટર છે. નોકરીઓ", 5.6 ટકા સુધી સંકુચિત થઈ છે. તેણીએ તાજેતરમાં જ પૂર્ણ થયેલી હિમાચલ પ્રદેશ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપની હાર પર પણ આકરા પ્રહારો કર્યા હતા, અને કહ્યું હતું કે શાસક પક્ષના પ્રમુખ તેમના ગૃહ રાજ્યને પકડી શકતા નથી. "હવે પપ્પુ કોણ છે?" (Who is pappu now)

ભારતીયોના હિજરત તરફ પણ ધ્યાન દોર્યું: મહુઆ મોઇત્રાએ તેમની ભારતીય નાગરિકતાનો ત્યાગ કરતા લોકોની વધતી જતી સંખ્યાના ડેટાને ટાંકીને ભારતીયોના "હિજરત" તરફ પણ ધ્યાન દોર્યું હતું. ઔદ્યોગિક ઉત્પાદનનો ઇન્ડેક્સ બનાવતા ઉદ્યોગ ક્ષેત્રોમાંથી 17માં નકારાત્મક વૃદ્ધિ દર નોંધાયો છે. એક વર્ષમાં ફોરેક્સ રિઝર્વમાં $72 બિલિયનનો ઘટાડો થયો છે. માનનીય નાણામંત્રીએ ગઈકાલે પ્રશ્નકાળ દરમિયાન ઉલ્લેખ કર્યો કે દેખીતી રીતે વિદેશી પ્રત્યક્ષ રોકાણના પ્રવાહના 50% ઉભરતા બજારો ભારતમાં આવી રહ્યા છે. પરંતુ તેના સાથી, વિદેશ રાજ્ય મંત્રી, ગયા શુક્રવારે, આ જ ગૃહમાં એક પ્રશ્નના જવાબમાં જણાવ્યું હતું કે લગભગ 2,00,000 લોકો 2022 ના પ્રથમ દસ મહિનામાં તેમની ભારતીય નાગરિકતાનો ત્યાગ કર્યો હતો. 2022 ની આ હિજરત આ સરકાર હેઠળ છેલ્લાં નવ વર્ષમાં, 2014 થી, 12.5 લાખથી વધુ લોકોએ ભારતીય નાગરિકત્વનો ત્યાગ કરનાર ભારતીયોની કુલ સંખ્યા છે.

ઉચ્ચ નેટવર્થ વ્યક્તિઓ અન્ય દેશોમાં નાગરિકતા મેળવવા માટે મોટા પૈસા ચૂકવવા તૈયાર: શ્રીમતી મોઇત્રાએ એવો પણ દાવો કર્યો હતો કે ઉચ્ચ નેટવર્થ વ્યક્તિઓ અન્ય દેશોમાં નાગરિકતા મેળવવા માટે મોટા પૈસા ચૂકવવા તૈયાર છે. શું આ સ્વસ્થ આર્થિક વાતાવરણની નિશાની છે? તંદુરસ્ત ટેક્સ વાતાવરણની? હવે પપુ કોણ છે? આ દેશમાં આતંકનું વાતાવરણ છે, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટની તલવાર ઉદ્યોગપતિઓ અને ઉચ્ચ સંપત્તિ ધરાવતા વ્યક્તિઓ પર લટકી રહી છે. સત્તાધારી પક્ષ સેંકડો કરોડો રૂપિયામાં ધારાસભ્યોને ખરીદે છે અને છતાં વિપક્ષના સભ્યો એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ દ્વારા તપાસ હેઠળના 95 ટકા ધારાસભ્યોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. તેણીએ સરકાર પર વડાપ્રધાન મોદીના નેતૃત્વમાં ભારતની વૃદ્ધિની વાર્તા પર જુઠ્ઠાણા ફેલાવવાનો આરોપ મૂક્યો અને કહ્યું કે 2016 માં તેના દ્વારા લાગુ કરાયેલ ઉચ્ચ મૂલ્યના ચલણની નોટબંધી તેના લક્ષ્યોને હાંસલ કરવામાં નિષ્ફળ રહી હતી કારણ કે રોકડ "હજી પણ રાજા" છે અને નકલી ચલણને દૂર કરવું હજુ પણ સ્વપ્નની વાત છે.